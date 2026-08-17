Alan Pardew, Community Shield zaferinin ardından Arsenal'ın Premier League'deki rakiplerinin çok üzerinde göründüğünü iddia etti

Fark yaratan galibiyet, orta sahada sergilediği güven veren ilk maç performansıyla Bruno Guimaraes'in de sahneyi aydınlatmasıyla daha da dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu, 75 milyon sterlinlik bonservis bedelini daha ilk anda haklı çıkardı. Newcastle United ve Crystal Palace'ın eski teknik direktörü Pardew, talkSPORT'a yaptığı açıklamada övgü doluydu: "Olağanüstü bir transfer. Elinizde Premier League'i bilen bir oyuncu var; yaratıcı orta saha oyuncusu olarak Premier League'in en üst seviyesindeki isimlerden biri ve gerektiğinde mücadeleci de olabiliyor."

Yeni transferlerin ötesinde Pardew, soyunma odasındaki istikrarın ve taktiksel devamlılığın, teknik direktör değişimi yaşayan rakiplere karşı Arsenal'e belirgin bir avantaj sağladığını vurguladı. Şöyle devam etti: "Kullanılan tek bir kelime vardı, devamlılık... diğer kulüplerin hiçbirinde bu yok, onların yeni teknik direktörleri var, bu da bu yıl Arteta için gerçekten çok büyük bir artı olacak.

"Premier League'i kazanmak her zaman zor olduğu için, özellikle de üst üste, bunun onun için kolay bir yürüyüş olacağını söylemem. Arsenal bunu yapmaya çalışacak. Zorlu bir sezon olacak ama şu anda 'vay canına' demek zorundasınız, şu an [geri kalanların] çok ama çok önündeler gibi görünüyorlar."