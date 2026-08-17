Getty Images Sport
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Alan Pardew, Community Shield zaferinin ardından Arsenal'ın Premier League'deki rakiplerinin çok üzerinde göründüğünü iddia etti
Kupa mücadelesi iyimserlik yarattı
Arsenal, Enzo Maresca'nın City'sini pazar günü Principality Stadyumu'nda farklı bir 3-0'lık galibiyetle tamamen üstün bir performans sergileyerek rahat geçti ve Community Shield'i kazandı. Maçın henüz 23. saniyesinde Riccardo Calafiori'nin attığı yıldırım golü tonunu belirledi; ardından her iki golün de hazırlayıcısı olan debutant Christos Tzolis'in asistlerinde Kai Havertz ve Martin Odegaard'ın golleri, karşılaşmayı kesin olarak ulaşılmaz hale getirdi. Bu zafer, kuzey Londra ekibinin görkemli tarihinde 18. Community Shield şampiyonluğunu getirdi.
- AFP
Orta sahadaki yıldız isim övgü topluyor
Fark yaratan galibiyet, orta sahada sergilediği güven veren ilk maç performansıyla Bruno Guimaraes'in de sahneyi aydınlatmasıyla daha da dikkat çekti. Brezilyalı oyuncu, 75 milyon sterlinlik bonservis bedelini daha ilk anda haklı çıkardı. Newcastle United ve Crystal Palace'ın eski teknik direktörü Pardew, talkSPORT'a yaptığı açıklamada övgü doluydu: "Olağanüstü bir transfer. Elinizde Premier League'i bilen bir oyuncu var; yaratıcı orta saha oyuncusu olarak Premier League'in en üst seviyesindeki isimlerden biri ve gerektiğinde mücadeleci de olabiliyor."
Yeni transferlerin ötesinde Pardew, soyunma odasındaki istikrarın ve taktiksel devamlılığın, teknik direktör değişimi yaşayan rakiplere karşı Arsenal'e belirgin bir avantaj sağladığını vurguladı. Şöyle devam etti: "Kullanılan tek bir kelime vardı, devamlılık... diğer kulüplerin hiçbirinde bu yok, onların yeni teknik direktörleri var, bu da bu yıl Arteta için gerçekten çok büyük bir artı olacak.
"Premier League'i kazanmak her zaman zor olduğu için, özellikle de üst üste, bunun onun için kolay bir yürüyüş olacağını söylemem. Arsenal bunu yapmaya çalışacak. Zorlu bir sezon olacak ama şu anda 'vay canına' demek zorundasınız, şu an [geri kalanların] çok ama çok önündeler gibi görünüyorlar."
Yorumcu, yeni takviyelerin geleceğini öngörüyor
Şampiyonluk başarısını tadan Arsenal, ivmesinin üzerine koymak için iyi bir konumda görünüyor ve Vinicius Junior'ı, oyuncunun kısa süre önce Real Madrid ile sözleşme uzatmasının ardından kadrosuna katılamamış olmasına rağmen, son tarih öncesinde bir büyük yıldız transferi için yeniden piyasaya dönebilir.
Pardew, şampiyon olmanın kulüp etrafındaki tüm dinamiği psikolojik olarak değiştirdiğine inanıyor: "Lig şampiyonu olduğunuzda, bu farklı bir özgüven ve farklı bir şey oluyor. O oyuncuların hepsinin dolabında altın madalya var ve şimdi bunun üzerine çok ama çok üst düzey bir orta saha oyuncusunu kadroya kattılar, belki bir büyük yıldız daha da gelebilir. Bence kilit nokta burada: Arsenal için sıradaki oyuncu kim olacak? Çünkü o oyuncu onları ligi biraz daha rahat kazanacakları bir seviyeye taşıyabilir."
Pazar günü iki taraf arasındaki farkı değerlendirirken şunları ekledi: "Şu anda, Community Shield performansı üzerine hüküm vermek için çok ama çok erken, ancak geri döndüler, zihinsel olarak güçlü görünüyorlar ve bugün Manchester City'den çok daha hazırdılar. Manchester City sanki maçı sadece çıkarıyormuş gibi göründü, belki odaklandıkları yer burası değil ve Arsenal bunun tam tersiydi. Bu da görüldü."
- Getty Images Sport
Emirates'teki sezon açılışı hızla yaklaşıyor
Arsenal, cuma gecesi Emirates Stadyumu'nda yeni yükselen Coventry City'yi konuk ederken dikkatini hızla Premier League'deki şampiyonluk unvanını korumaya çeviriyor. Arteta'nın ekibi, iç saha ve Avrupa fikstürünün yoğunluğu başlamadan önce açılış maçında tam puan alarak bu galibiyet ivmesini sürdürmekte kararlı olacak. Yüksek özgüven ve yaz transferlerinin takıma sorunsuz uyumu, İngiliz futbolunun zirvesi için bir kez daha güçlü bir yarışın öncülüğünü yapmak adına ideal bir zemin sunuyor.
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