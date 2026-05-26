Alakası bile yok! Bayern Münih'in golcü forveti Harry Kane, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'a 18 puan fark atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı
Bayern yıldızı için rekor kıran bir sezon
Kane, Bundesliga’da sadece 31 maçta 36 gol atarak 2025-26 Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Bu olağanüstü performans, 32 yaşındaki oyuncuya 72 puan kazandırdı ve onu kıtasal sıralamanın zirvesine rahatça taşıdı. Kane, ligde 27 gol atarak 54 puan toplayan Haaland’ın 18 puan önünde bitirdi.
Bu ödülü kaldırarak, forvet, kulüp efsaneleri Gerd Muller ve Robert Lewandowski'nin ardından bu prestijli ödülü iki kez kazanan tek Bayern Münih oyuncusu oldu. Daha önce 2023-24 sezonunda bu ödülü kazanan Kane, kendisini diğerlerinden tamamen ayıran bir soğukkanlılık sergiledi.
Eşi benzeri görülmemiş rakamlar ve iç pazardaki hakimiyet
Ligdeki kahramanlıklarının ötesinde, forvet tüm turnuvalarda eşi benzeri görülmemiş bir sezon geçirdi. Kane, 51 maçta 61 gol atarak hayret verici bir performans sergiledi; bu sayının içinde 13 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında attığı 14 gol ve altı DFB-Pokal maçında attığı 10 gol de yer alıyor. Tek DFL-Supercup maçında attığı gol, gol önündeki acımasızlığını bir kez daha vurguladı. Bu tarihi bireysel performans, Bayern Münih'in hem Bundesliga şampiyonluğunu hem de DFB-Pokal'ı kazanmasına yardımcı oldu.
Kane, bu muazzam başarılarını değerlendirirken, "Kişisel olarak kariyerimin en iyi sezonu oldu" dedi. Bu olağanüstü toplam, profesyonel kariyerinde eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasıdır.
Şiddetli rakipler, ulusal sahadaki hakimiyetlerini sürdürüyor
Kane en büyük ödülü kazanırken, en yakın rakipleri de olağanüstü performanslarını sürdürdüler. Avrupa'nın en skorer oyuncusu unvanını ikinci sırada tamamlamasına rağmen, Haaland, Manchester City formasıyla dört sezonda üçüncü kez Premier Lig'in gol kralı seçilmesinin ardından yine de kutlama yapma nedenine sahipti.
Bu arada Mbappé, İspanya'nın en golcü oyuncusu unvanını başarıyla korudu. Real Madrid'in forveti, geçen sezon Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan sonra ikinci sezon üst üste La Liga'nın en golcü oyuncusu oldu ve Avrupa'nın seçkin golcülerin bir sınıfta olduğunu kanıtladı.
Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülü yarışı bekliyor
Kane, Haaland ve Mbappé'nin hepsi merakla beklenen 2026 Dünya Kupası'na hazırlanırken, dikkatler artık uluslararası sahneye çevriliyor. Yurtiçi sezonun sona ermesiyle birlikte, bu yaz düzenlenecek olan dünya turnuvası en büyük sınav sahnesi olacak. Bu üç golcü forvetten herhangi birinin dünya sahnesinde elde edeceği başarı, şüphesiz 2026 Ballon d'Or ödülünün nihai kazananını belirlemede belirleyici olacak ve heyecan verici bir rekabetin zeminini hazırlayacak.