Ligdeki kahramanlıklarının ötesinde, forvet tüm turnuvalarda eşi benzeri görülmemiş bir sezon geçirdi. Kane, 51 maçta 61 gol atarak hayret verici bir performans sergiledi; bu sayının içinde 13 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında attığı 14 gol ve altı DFB-Pokal maçında attığı 10 gol de yer alıyor. Tek DFL-Supercup maçında attığı gol, gol önündeki acımasızlığını bir kez daha vurguladı. Bu tarihi bireysel performans, Bayern Münih'in hem Bundesliga şampiyonluğunu hem de DFB-Pokal'ı kazanmasına yardımcı oldu.

Kane, bu muazzam başarılarını değerlendirirken, "Kişisel olarak kariyerimin en iyi sezonu oldu" dedi. Bu olağanüstü toplam, profesyonel kariyerinde eşi benzeri görülmemiş bir dönüm noktasıdır.



