Forvetin arkasında oynayacak bir ofansif orta saha oyuncusu. Lazio’dan Gila ve Paris Saint-Germain’den Goncalo Ramos’un transferlerini tamamladıktan sonra Milan, kadronun kalitesini artırabilecek yeni bir ofansif takviye arıyor. Temel ilkeler her zamanki gibi: aranılan profiller genç, yetenekli ve ileride satılabilir olmalı. Genk’ten Kōnstantinos Karetsas ve geçen yıl Salzburg’da forma giyen ancak Bayer Leverkusen’e ait olan Kerim Alajbegović bu özelliklere sahip.
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Alajbegovic, Milan ile menajeri arasında yeni görüşmeler: Bayer Leverkusen bir forvet transfer etti ve fiyatını belirledi
IBRAHIMOVIC ONA DESTEK VERİYOR
2007 doğumlu Bosnalı oyuncu, Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergiledi ve Rossoneri’nin, özellikle de Ibrahimovic’in büyük beğenisini topladı. Ibrahimovic, Fox Sports’a verdiği röportajda Katar’da attığı gol hakkında şöyle konuştu: “Vuruş çok güzeldi, evet. Teknik açıdan mükemmeldi, evet. Ama beni asıl etkileyen, gol öncesindeki özgüveniydi. Topu isteme şekli, o anı sezme şekli. Büyük oyuncular fırsatları beklemez. Onlar fırsatları yaratır. Herkes golü konuşuyor, ama benim için gol en önemli şey değil. En şaşırtıcı olan şey onun cesareti. Dünya Kupası’nda, baskı altında, milyonlarca insanın gözü önünde oynayan 18 yaşındaki bir genç, sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor. Bu nadir görülen bir şey. Birçok genç oyuncu yetenekli. Yetenek her yerde var. Ama kişilik olmadan yetenek hiçbir işe yaramaz. Kerim’e baktığımda, iyi bir maç çıkarmayı uman genç bir oyuncu görmedim. Sahadaki en iyi oyuncu olduğuna inanan bir oyuncu gördüm. İnsanlar bunun kariyerinin başlangıcı olduğunu söyleyecek. Belki de öyle. Ama bu zihniyetini korursa, bu gol, futbol dünyasının Kerim Alajbegović’in kim olduğunu fark ettiği an olarak hatırlanacak. Dünya Kupası, yıldızların doğduğu yerdir. Bugün, yeni bir yıldız ortaya çıktı."
SÜREKLİ İLETİŞİM
Milan, Alajbegović’in menajerleriyle görüşmelerini sürdürüyor ve bu oyuncuyla bir anlaşmaya varma ihtimali bulunuyor. Avrupa’da ve İtalya’da (Atalanta ve Roma) büyük bir rekabet olduğu doğru, ancak Bosnalı oyuncu Milan forması giymekten memnuniyet duyacaktır ve Cardinale, onu Rossoneri’yi seçmeye ikna edecek mali imkânlara sahiptir. Bayer Leverkusen ile bir uzlaşma noktası bulmak ise daha zor görünüyor. Leverkusen, Mart ayı sonunda satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu Almanya’ya geri getirmiş ve Salzburg’a 8 milyon euro ödemişti (oyuncuyu 2024 yılında 2 milyon euroya satmıştı). Alman kulüp şu anda onu satmaya niyetli değil, ancak bu tamamen bir strateji: 30 milyon euroluk bir teklif gelirse bunu değerlendirmeye alacaklar.
MOREIRA'NIN TRANSFERİ VE ŞİDDETLİ REKABET
Avusturya liginde 28 maçta 9 gol ve 3 asist kaydeden Alajbegovic, sözlere göre Bayer’in hem bugünü hem de geleceği olarak görülüyor: “Genç yaşına rağmen Salzburg için hayati bir rol oynadı; Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve Avrupa Ligi maçlarında uluslararası düzeyde de üst düzey performanslar sergiledi,” dedi sportif direktör Simon Rolfes Mart ayı sonunda. Kerim’in önümüzdeki yıllarda Bayer 04 Leverkusen’de de önemli bir rol üstleneceğinden eminiz.” Ancak durumun gerçekten böyle olacağı, hemen ilk 11’de yer alacağı ve özellikle de BayArena’da bir geleceği olacağı kesin değil. Nitekim Bayer, Olympique Lyon'dan kanat oyuncusu Afonso Moreira'yı kadrosuna katmak için 32 milyon avro harcadı ve kadrosunda Culbreath, Ben Seghir ve Poku gibi aynı pozisyonda oynayan oyuncular bulunuyor. Bu rekabet onu takımdan ayrılmaya itebilir; Milan da dahil olmak üzere büyük kulüpler bu durumdan yararlanmaya hazır.
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