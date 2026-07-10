Alajbegovic, Milan ile menajeri arasında yeni görüşmeler: Bayer Leverkusen bir forvet transfer etti ve fiyatını belirledi

2007 doğumlu Bosnalı oyuncu, Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergiledi ve Rossoneri’nin, özellikle de Ibrahimovic’in büyük beğenisini topladı. Ibrahimovic, Fox Sports’a verdiği röportajda Katar’da attığı gol hakkında şöyle konuştu: “Vuruş çok güzeldi, evet. Teknik açıdan mükemmeldi, evet. Ama beni asıl etkileyen, gol öncesindeki özgüveniydi. Topu isteme şekli, o anı sezme şekli. Büyük oyuncular fırsatları beklemez. Onlar fırsatları yaratır. Herkes golü konuşuyor, ama benim için gol en önemli şey değil. En şaşırtıcı olan şey onun cesareti. Dünya Kupası’nda, baskı altında, milyonlarca insanın gözü önünde oynayan 18 yaşındaki bir genç, sanki stadyumun sahibiymiş gibi oynuyor. Bu nadir görülen bir şey. Birçok genç oyuncu yetenekli. Yetenek her yerde var. Ama kişilik olmadan yetenek hiçbir işe yaramaz. Kerim’e baktığımda, iyi bir maç çıkarmayı uman genç bir oyuncu görmedim. Sahadaki en iyi oyuncu olduğuna inanan bir oyuncu gördüm. İnsanlar bunun kariyerinin başlangıcı olduğunu söyleyecek. Belki de öyle. Ama bu zihniyetini korursa, bu gol, futbol dünyasının Kerim Alajbegović’in kim olduğunu fark ettiği an olarak hatırlanacak. Dünya Kupası, yıldızların doğduğu yerdir. Bugün, yeni bir yıldız ortaya çıktı."



