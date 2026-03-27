Bosna'yı bir sonraki Dünya Kupası elemeleri playoff turunun finaline taşıyan son penaltıyı, Salzburg'lu genç bir oyuncu attı: 2007 doğumlu Kerim Alajbegovic, 18 yaşında bir ulusu omuzlarına yükleyen Bosna futbolunun yeteneği: önce 89. dakikada Galler'e karşı beraberliği getiren köşe vuruşunu Dzeko'ya asist yaparak, ardından son aşamada İtalya ile karşılaşmak için belirleyici penaltıyı attı. O penaltının arkasında daha fazlası var: Avrupa futbolunun bir mücevheri, genç ve gelişme potansiyeli yüksek, ancak şimdiden üst seviyelerde oynamaya hazır bir oyuncu.
Çeviri:
Alajbegovic kimdir? Bosna'yı İtalya'ya karşı oynanacak Dünya Kupası play-off finaline taşıyan Salzburg'un yetenekli oyuncusu
ROL VE ÖZELLİKLER
Kanat forveti; güçlü ayağıyla kaleye şut atmak veya takım arkadaşına pas vermek için sol kanatta oynamayı tercih eder; gerektiğinde diğer kanada da geçebilir (görevleri aynı kalır, sol ayağıyla da oynayabilir) ya da bir santrforun arkasında orta saha hücumunda görev alabilir. En iyi özelliklerinden biri driplingdir; hızlanmaya başladığında onu kimse durduramaz ve onu yakından takip edenler, 30 yaşındaki bir oyuncunun oyun görüşüne sahip olduğunu söylerler. Bayer Leverkusen'in altyapısında yetişen bu oyuncu, Alman kulübünde duran topların (neredeyse) tamamını kullanırdı.
GELECEK YIL BAYER LEVERKUSEN'DE
Bu arada: Bayer, Bosna'ya karşı kazanılan maçtan sadece birkaç saat sonra, Alajbegovic'in geri alım opsiyonunu gelecek sezondan itibaren kullandığını duyurdu; 8 milyon avroluk bu yatırımla, oyuncuyu 2026/27 sezonunda takımda tutmak mı yoksa olası teklifleri değerlendirmek mi gerektiği henüz belli değil (taban fiyat 30-35 milyon avro civarında). Geçmişte oyuncu Milan, Roma ve Lazio tarafından da takip edilmişti, ancak onu Serie A'ya transfer etmek için hiçbir zaman somut bir temas kurulmadı.