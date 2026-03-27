Alajbegovic kimdir? Bosna'yı İtalya'ya karşı oynanacak Dünya Kupası play-off finaline taşıyan Salzburg'un yetenekli oyuncusu

Bu arada: Bayer, Bosna'ya karşı kazanılan maçtan sadece birkaç saat sonra, Alajbegovic'in geri alım opsiyonunu gelecek sezondan itibaren kullandığını duyurdu; 8 milyon avroluk bu yatırımla, oyuncuyu 2026/27 sezonunda takımda tutmak mı yoksa olası teklifleri değerlendirmek mi gerektiği henüz belli değil (taban fiyat 30-35 milyon avro civarında). Geçmişte oyuncu Milan, Roma ve Lazio tarafından da takip edilmişti, ancak onu Serie A'ya transfer etmek için hiçbir zaman somut bir temas kurulmadı.







