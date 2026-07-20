Alajbegovic, Atalanta’da ciddi bir yavaşlama: Fiorentina ve Milan yeniden yarışa katılıyor

Her şey bitmiş gibi görünüyordu, ama öyle değil. En azından, henüz değil. 2007 doğumlu Bosnalı yetenekli ofansif orta saha oyuncusu veya kanat Kerim Alajbegovic, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Dünya Kupası play-off’larında İtalya’nın baş belası olmuştu; Atalanta’ya transfer olmak üzereydi, ancak Bergamo’ya gitmesi artık o kadar kesin değil. 18 yaşındaki oyuncunun geleceği aslında hâlâ belirsiz.
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