Alajbegovic, Atalanta’da ciddi bir yavaşlama: Fiorentina ve Milan yeniden yarışa katılıyor

Cristiano Giuntoli ile Bayer Leverkusen arasındaki görüşmeler, oyuncunun değerinin yaklaşık 30 milyon avro artı primler olarak belirlenmiş olması nedeniyle ciddi bir yavaşlama yaşadı. Bu durum, senaryoları yeniden gündeme getirebilir: Radio Bruno’nun haberine göre, geçtiğimiz haftalarda yoğun ilgi gösteren Fiorentina, Fabio Paratici’nin kanat pozisyonu için önemli bir transferi planladığı ve sağ kanatta da oynayabilen sol ayaklı oyuncunun oldukça ilgi çekici olması nedeniyle, transfer piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Viola, şu ana kadar transfer piyasasında en aktif kulüp olduğunu kanıtladı ve Alajbegovic için gerekli masrafları rahatlıkla karşılayabilir.







