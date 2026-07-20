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grafica Alajbegovic milan 2026Getty Images

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Alajbegovic, Atalanta’da ciddi bir yavaşlama: Fiorentina ve Milan yeniden yarışa dahil oldu

Fiorentina
Atalanta
AC Milan

Bergamo kulübü anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın görünüyordu, ancak Bayer Leverkusen’in talepleri ve Bosnalı oyuncunun isteği durumu tamamen değiştirebilir.

Her şey bitmiş gibi görünüyordu, ama öyle değil. En azından, henüz değil. 2007 doğumlu Bosnalı yetenekli ofansif orta saha oyuncusu veya kanat Kerim Alajbegovic, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Dünya Kupası play-off maçında İtalya’nın kellesini alan isim, Atalanta’ya transfer olmaya bir adım kalmıştı; ancak Bergamo’ya gitmesi artık o kadar kesin değil. 18 yaşındaki oyuncunun geleceği aslında hâlâ belirsiz.


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  • BAYER’İN YÜKSEK TALEBİ VE FIORENTINA’NIN GERİ DÖNÜŞÜ

    Cristiano Giuntoli ile Bayer Leverkusen arasındaki görüşmeler, oyuncunun değerinin yaklaşık 30 milyon avro artı primler olarak belirlenmiş olması nedeniyle ciddi bir yavaşlama yaşadı. Bu durum, senaryoları yeniden gündeme getirebilir: Radio Bruno’nun haberine göre, geçtiğimiz haftalarda oyuncuya yoğun ilgi gösteren Fiorentina, şu anda transfer piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor; zira Fabio Paratici’nin kanat pozisyonu için önemli bir transferi planladığı ve sağ kanatta da oynayabilen bu sol ayaklı oyuncunun ilgisini oldukça çekiyor. Viola, şu ana kadar transfer piyasasında en aktif kulüp olduğunu kanıtladı ve Alajbegovic için gerekli masrafları rahatlıkla karşılayabilir.



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  • MILAN’A DİKKAT

    Ancak sadece Fiorentina değil, Milan da gözünü bu oyuncuya dikmiş durumda. Cissè, Gonçalo Ramos ve Mario Gila’nın takıma katılmasıyla, Atalanta’ya karşı bir denge oluşturma fikri kesinlikle var: Ana hedef, Genk’te forma giyen ve 2007 doğumlu Yunan pasaportlu Konstantinos Karetsas olmaya devam ediyor; ancak Zlatan Ibrahimovic, yaz başından beri ilgilendikleri Bosnalı oyuncu hakkında açıkça konuştu. Milan’ın devreye girmesi durumunda, kulübün tarihi ağırlığı ve prestiji her zaman fark yaratabilir, özellikle de oyuncunun iradesi söz konusu olduğunda.

  • PREMIER TUZAĞI

    Kerim Alajbegovic, Atalanta’ya da evet dedi, ancak geçtiğimiz haftalarda Salzburg’dan transfer haklarını satın alan Bayer Leverkusen, 30 milyon euro istiyor: Premier League’den gelebilecek olası sürprizlere de dikkat etmek gerekiyor, zira birçok kulüp oyuncu hakkında bilgi talebinde bulundu.

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