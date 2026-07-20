Alajbegovic, Atalanta’da ciddi bir yavaşlama: Fiorentina ve Milan yeniden yarışa dahil oldu

Cristiano Giuntoli ile Bayer Leverkusen arasındaki görüşmeler, oyuncunun değerinin yaklaşık 30 milyon avro artı primler olarak belirlenmiş olması nedeniyle ciddi bir yavaşlama yaşadı. Bu durum, senaryoları yeniden gündeme getirebilir: Radio Bruno’nun haberine göre, geçtiğimiz haftalarda oyuncuya yoğun ilgi gösteren Fiorentina, şu anda transfer piyasasındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor; zira Fabio Paratici’nin kanat pozisyonu için önemli bir transferi planladığı ve sağ kanatta da oynayabilen bu sol ayaklı oyuncunun ilgisini oldukça çekiyor. Viola, şu ana kadar transfer piyasasında en aktif kulüp olduğunu kanıtladı ve Alajbegovic için gerekli masrafları rahatlıkla karşılayabilir.







