Al-Sadd'ın şefi ve İtalya'nın destanı... Mancini, Hilal'i yenmek için tarihten ilham alıyor

Cidde'de gizli bir tarif

"Gizemli Aşçı"nın Al Sadd kampındaki ortaya çıkışı, ilk bakışta göründüğü kadar önemsiz bir ayrıntı değildi; aksine, futbol tarihinin eski sayfalarını yeniden açan gizli bir iplik gibi görünüyordu... Bu sayfalarda, zaferler bazen yeşil sahadan uzakta yazılmıştı.

Maçların gürültüsünden önce küçük detayların hazırlandığı sakin kulislerde, "Gizemli Aşçı" Katar milli takımını Cidde'ye eşlik ediyor; gözle görülmeyen, ancak kritik anlarda fark yaratabilecek bir tarifin bekçisi olarak. Ve burada, hafızaya uzak bir hikaye sızıyor; yeteneğin tek başına yeterli olmadığı, İtalya'nın daha basit ve daha derin bir şeye ihtiyaç duyduğu zamanlar.

Fas ve Senegali krizinden sonra... Afrika sonsuza dek değişiyor

Ağır darbe... Bayern Münih, Real Madrid karşısında yıldızını kaybetti

Bugünkü Al Sadd kampı ile on yıllar önceki Azzurri anıları arasında, hikaye gizemli bir şekilde tekrarlanıyor: Zaferler mutfaktan başlayabilir mi? Yoksa kapalı kapılar ardında olanlar, sahada yazılmadan önce zaferin ana hatlarını çizenler mi?

Arap taraftarlar, 2025-2026 sezonunun Asya Şampiyonlar Ligi Elit Turnuvası'nın son 16 turu kapsamında, yarın Pazartesi günü Suudi Hilal ile Katar'ın Al Sadd takımının Prens Abdullah Al Faisal Stadyumu'nda karşılaşacağı Asya futbolunun en önemli maçlarından birini heyecanla bekliyor.

Al-Hilal ve Al-Sadd arasındaki karşılaşmanın galibi, çeyrek finale yükselecek ve Jeddah'ın ev sahipliği yaptığı turnuvada Japon kulübü Vissel Kobe ile karşılaşacak.

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdulkarim'e ne oluyor?

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın hedefini ele geçirdi

    Mancini, 10 yabancı oyuncuyla Al Sadd'ın gücünü artırıyor

    Al Sadd'ın İtalyan teknik direktörü Roberto Mancini'nin kadrosu, aralarında 10 yabancı oyuncunun da bulunduğu 24 kişilik güçlü bir kadrodan oluşuyor. Bu kadroda sol bek pozisyonunda Brezilyalı Paulo Otávio, sağ kanatta ise vatandaşı Giovanni Henrique ve oyun kurucu pozisyonunda Claudinho yer alırken, ve forvet pozisyonunda Roberto Firmino yer alıyor.

    Kadroda ayrıca savunmanın merkezinde Faslı Romain Saïss, orta sahada Uruguaylı Agustín Soria, İspanyol forvet Rafa Mochica, sağ bekte Fransız Younes El Hannash, kanatta Hollandalı Javiero Delroson ve orta sahada Malili Mohamed Kamara yer alıyor.

    Kadroda ayrıca 14 Katarlı oyuncu yer aldı. Bunların başında 2019 ve 2023 yıllarında Asya'nın en iyi oyuncusu seçilen uluslararası yıldız Akram Afif ile takım kaptanı Hassan Al-Haydos ve Katar milli takımının sağ bekçisi Pedro Miguel geliyor.

    Al Sadd'ın tam kadrosu şu şekilde: "Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohamed, Pedro Miguel, Roman Saiss, Ahmed Suhail, Paulo Otávio, Tariq Salman, Agustín Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes El-Hanash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Haydos, Mohamed Al-Bakri, Abdullah Al-Yazidi".

    Al Sadd kafilesine eşlik eden özel aşçı

    Suudi Arabistan’ın “Al-Riyadiah” gazetesi, Al-Sadd takımının Cidde’deki kafilesine özel bir aşçı eşlik ettiğini, bunun da konaklama süresince takımın beslenme programını sürdürmeyi amaçlayan bir adım olduğunu bildirdi.

    Gazete, Katar kulübünün belirlenen beslenme programına uyulmasını sağlamak için 55 kişilik oyuncu, teknik ve idari kadrodan oluşan heyetine Tunuslu bir aşçı da dahil ettiğini belirtti.

    Mancini, özellikle Al Hilal'in yaşadığı kadro eksiklikleri göz önüne alındığında, bu ayrıntıları en iyi şekilde değerlendirerek mümkün olan en iyi hazırlığı sağlamak istiyor. Al Hilal'de en çok eksikliği hissedilen isimler arasında Muhammed Kano, Malcom de Oliveira, Kalidou Koulibaly, Naser Al-Dossari, Sultan Mandash ve Youssef Akçişik bulunuyor.

    İtalya'nın teknik direktörü ve 1982 Dünya Kupası

    Bu olay, futbol tarihinden 1982 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası finallerine ait ilginç bir anıyı akıllara getiriyor.

    1934 ve 1938 yıllarında sadece iki kez şampiyon olan İtalya milli takımı, bu turnuvaya favori gösterilmeden girmişti, ancak Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Batı Almanya'yı 3-1 yenerek üçüncü şampiyonluğunu kazanarak tarihe yeni bir sayfa yazmayı başardı.

    Turnuva başlamadan önce İtalyan milli takımı beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Barcelona'daki gümrük yetkilileri, takımın kampına götürdüğü büyük miktardaki makarnanın girişine izin vermedi. Bu durum, oyuncuların beslenme düzeni açısından büyük önem taşıdığı için teknik ekibi endişelendirdi.

    Teknik direktör Enzo Bearzot hemen devreye girdi ve İtalyan Futbol Federasyonu yetkililerinden krizi çözmek için harekete geçmelerini istedi. Bunun üzerine milli takımın özel aşçısı Lorini, yerel pazarlardan büyük miktarda makarna satın almakla görevlendirildi. Aşçı görevini başarıyla yerine getirdi ve oyuncular normal beslenme düzenlerine geri döndüler, bu da saha içindeki performanslarına olumlu yansıdı.

    Grup aşamasında zorlu bir başlangıç yapan ve Polonya, Peru ve Kamerun ile oynadığı 3 maçta berabere kalarak galibiyetsiz bir şekilde eleme turlarına yükselen İtalya, eleme turlarında olağanüstü performanslar sergiledi. Arjantin ve Brezilya'yı mağlup eden İtalya, yarı finalde Polonya'yı geçtikten sonra Batı Almanya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Espri ve ciddiyet arasında, "makarna" İtalya'nın şampiyonluğuyla bağlantılı en ünlü hikayelerden biri olarak kaldı; bu hikaye, futbol dünyasında en küçük ayrıntıların bile fark yaratabileceğini doğruluyor.

