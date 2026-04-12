Al-Sadd'ın şefi ve İtalya'nın destanı... Mancini, Hilal'i yenmek için tarihten ilham alıyor

Bu olay, futbol tarihinden 1982 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası finallerine ait ilginç bir anıyı akıllara getiriyor.

1934 ve 1938 yıllarında sadece iki kez şampiyon olan İtalya milli takımı, bu turnuvaya favori gösterilmeden girmişti, ancak Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Batı Almanya'yı 3-1 yenerek üçüncü şampiyonluğunu kazanarak tarihe yeni bir sayfa yazmayı başardı.

Turnuva başlamadan önce İtalyan milli takımı beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. Barcelona'daki gümrük yetkilileri, takımın kampına götürdüğü büyük miktardaki makarnanın girişine izin vermedi. Bu durum, oyuncuların beslenme düzeni açısından büyük önem taşıdığı için teknik ekibi endişelendirdi.

Teknik direktör Enzo Bearzot hemen devreye girdi ve İtalyan Futbol Federasyonu yetkililerinden krizi çözmek için harekete geçmelerini istedi. Bunun üzerine milli takımın özel aşçısı Lorini, yerel pazarlardan büyük miktarda makarna satın almakla görevlendirildi. Aşçı görevini başarıyla yerine getirdi ve oyuncular normal beslenme düzenlerine geri döndüler, bu da saha içindeki performanslarına olumlu yansıdı.

Grup aşamasında zorlu bir başlangıç yapan ve Polonya, Peru ve Kamerun ile oynadığı 3 maçta berabere kalarak galibiyetsiz bir şekilde eleme turlarına yükselen İtalya, eleme turlarında olağanüstü performanslar sergiledi. Arjantin ve Brezilya'yı mağlup eden İtalya, yarı finalde Polonya'yı geçtikten sonra Batı Almanya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Espri ve ciddiyet arasında, "makarna" İtalya'nın şampiyonluğuyla bağlantılı en ünlü hikayelerden biri olarak kaldı; bu hikaye, futbol dünyasında en küçük ayrıntıların bile fark yaratabileceğini doğruluyor.