Al-Nassr ve Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo, sakatlığından kurtulma sürecini hızlandırırken, spor salonundan paylaştığı son fotoğrafla taraftarlarını rahatlattı
Kapalı kapılar ardında yeniden yapılanma
Şubat ayı sonlarında Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Fayha ile oynadığı Suudi Pro Ligi maçında sağ hamstringinde ciddi bir yırtık meydana gelmesi üzerine topallayarak sahadan çıkınca futbol dünyası bir şok yaşadı. Bu aksilikten bu yana 41 yaşındaki oyuncu, kendisine özel olarak hazırlanmış bir rehabilitasyon programına tabi tutuluyor ve son zamanlarda sosyal medyada bacak kaslarına yönelik egzersizler ve üst vücut esnemeleri yaptığı fotoğraflarını paylaşıyor.
Bu güncellemeler, hayranlar için çok önemli bir güvence niteliğinde, zira bu sakatlık başlangıçta Ronaldo'nun bir kez daha olağanüstü bir bireysel sezon geçirmeyi tehdit ediyordu. Yaşına rağmen Ronaldo, bu sezon Al-Nassr'ın en önemli gol tehdidi olmaya devam etti; tüm turnuvalarda 26 maçta 22 gol attı ve 4 asist yaptı.
Martinez, Dünya Kupası endişelerini yatıştırdı
Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğinin tehlike altında olduğu yönündeki iddiaları reddetti ve oyuncunun Meksika ve ABD ile oynanacak dostluk maçlarının kadrosuna alınmamasını geçici bir önlem olarak nitelendirdi. Manchester City'nin oyun kurucusu Bernardo Silva ile ilgili olarak ise Martinez, bu kararın yoğun lig programının ardından oyuncunun yükünü yönetmek amacıyla kulüple yapılan yakın istişareler sonucunda alındığını belirtti.
Martinez şunları söyledi: "Dünya Kupası tehlikede değil! O tehlikede değil, hayır. Bu küçük bir kas sakatlığı ve bir veya iki hafta içinde geri dönebileceğini düşünüyoruz. Cristiano'nun sezon boyunca fiziksel olarak yaptıkları, onun harika bir formda olduğunu gösteriyor. Bernardo Silva konusunda ise, bu, oyuncunun kulübünün sağladığı tıbbi bilgilere dayanan teknik bir karar."
Portekizli gençler için fırsatlar
Bu efsanevi isimlerin yokluğu, yeni nesil Portekizli yeteneklerin kendilerini dünya sahnesinde kanıtlamaları için bir fırsat yaratıyor. Martinez, bu milli maç dönemini çok önemli bir deneme aşaması olarak görüyor ve şunları ekliyor: "Daha önce de söylediğim gibi, bu aşamayı yeni oyuncuları denemek için değerlendirmeliyiz; şimdi deneme zamanı ve hak eden oyuncuları kadroya çağırabilmeliyiz. Ancak bunun için, bahsettiğiniz oyuncuların yerini dolduracak oyunculara ihtiyacımız var."
Houston ve Miami'ye giden yol
Ronaldo, Al-Nassr'da kısa vadeli iyileşmesine odaklanırken, Portekiz'in uzun vadeli rotası 17 Haziran'da Houston'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Yeni Kaledonya/Jamaika arasındaki konfederasyonlar arası play-off maçının galibi ile oynanacak karşılaşmayla başlayacak olan 2026 Dünya Kupası K Grubu'na yöneliyor. Selecao, altı gün sonra Özbekistan ile karşılaşmak üzere Teksas'ta kalacak ve 27 Haziran'da Miami'de Kolombiya ile oynayacağı yüksek tempolu maçla grup aşamasını tamamlayacak.