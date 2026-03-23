Al-Nassr ve Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo, sakatlığından kurtulma sürecini hızlandırırken, spor salonundan paylaştığı son fotoğrafla taraftarlarını rahatlattı

Şubat ayı sonlarında Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Fayha ile oynadığı Suudi Pro Ligi maçında sağ hamstringinde ciddi bir yırtık meydana gelmesi üzerine topallayarak sahadan çıkınca futbol dünyası bir şok yaşadı. Bu aksilikten bu yana 41 yaşındaki oyuncu, kendisine özel olarak hazırlanmış bir rehabilitasyon programına tabi tutuluyor ve son zamanlarda sosyal medyada bacak kaslarına yönelik egzersizler ve üst vücut esnemeleri yaptığı fotoğraflarını paylaşıyor.

Bu güncellemeler, hayranlar için çok önemli bir güvence niteliğinde, zira bu sakatlık başlangıçta Ronaldo'nun bir kez daha olağanüstü bir bireysel sezon geçirmeyi tehdit ediyordu. Yaşına rağmen Ronaldo, bu sezon Al-Nassr'ın en önemli gol tehdidi olmaya devam etti; tüm turnuvalarda 26 maçta 22 gol attı ve 4 asist yaptı.