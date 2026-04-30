Al-Nassr, Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna yaklaşırken Cristiano Ronaldo, "kariyerimin sonuna yaklaşıyorum" dedi

Portekizli efsane, hafta ortasında Al-Nassr'ın Al-Ahli'yi 2-0 yendiği maçta kariyerinin 970. golünü atarak bir başka dönüm noktasına ulaştı, ancak zamanın akışı açıkça aklında. Eski Manchester United ve Real Madrid süperstarı, maçın ardından geleceği ve bu üst düzey performansını daha ne kadar sürdürebileceği konusunda samimi açıklamalarda bulundu.

CanalGoatBr'ye konuşan Ronaldo, 41 yaşında oynamaya devam etme motivasyonunu açıkladı. "Sadece bu nesil için değil, bir önceki ve bir sonraki nesil için de oynamaya devam ediyorum" dedi. "Kariyerimin sonuna yaklaşsam da her gün, her maç, her yıl bundan keyif alıyorum. Bu bir gerçek."



