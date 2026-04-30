Getty Images Sport
Çeviri:
Al-Nassr, Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna yaklaşırken Cristiano Ronaldo, "kariyerimin sonuna yaklaşıyorum" dedi
Ronaldo, uzun kariyerini değerlendiriyor
Portekizli efsane, hafta ortasında Al-Nassr'ın Al-Ahli'yi 2-0 yendiği maçta kariyerinin 970. golünü atarak bir başka dönüm noktasına ulaştı, ancak zamanın akışı açıkça aklında. Eski Manchester United ve Real Madrid süperstarı, maçın ardından geleceği ve bu üst düzey performansını daha ne kadar sürdürebileceği konusunda samimi açıklamalarda bulundu.
CanalGoatBr'ye konuşan Ronaldo, 41 yaşında oynamaya devam etme motivasyonunu açıkladı. "Sadece bu nesil için değil, bir önceki ve bir sonraki nesil için de oynamaya devam ediyorum" dedi. "Kariyerimin sonuna yaklaşsam da her gün, her maç, her yıl bundan keyif alıyorum. Bu bir gerçek."
- Getty Images Sport
Avrupa ve Asya'yı kapsayan 'mükemmel' bir yolculuk
Beş Ballon d'Or ödülü ve aynı sayıda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Ronaldo, tarihte çok az kişinin ulaşabileceği bir kariyere sahip. Sporting CP'deki ilk günlerinden Manchester United, Real Madrid ve Juventus'ta geçirdiği rekor kıran dönemlere kadar, tecrübeli forvet, gelecek nesil yeteneklere bıraktığı mirastan memnun.
Kariyerini değerlendiren Ronaldo, sahneden sessizce çekilmek yerine zirvede bitirmeye kararlı. Ronaldo, "Kariyerim muhteşem geçti ve böyle devam etmesini istiyorum. Hâlâ keyif alıyorum, goller atmaya devam ediyorum... ama her şeyden önce önemli olan kazanmak. Ve biz ligi gerçekten kazanmak istiyoruz." dedi.
Al-Nassr, ulusal kupaya yaklaşıyor
2023 yılında Suudi Pro Ligi'ne katılan Ronaldo, Orta Doğu'daki ilk lig şampiyonluğu madalyasını hâlâ kovalıyor. Al-Nassr'ın şu anda puan tablosunun zirvesinde sekiz puan farkla lider durumda olması nedeniyle bu bekleyişin sona ermesine az kaldı gibi görünüyor. Rakip Al-Hilal'in bir maç eksiği olsa da, son üç puanı alan Riyad ekibi, ivmeyi tamamen kendi lehine çevirmiş durumda.
Ronaldo, kırklı yaşlardaki oyuncuların tipik fiziksel düşüşüne meydan okumaya devam ederken, Al-Nassr için belirleyici faktör olmaya devam ediyor. 970. golü, onun bitmeyen golcü içgüdüsünün bir kanıtı oldu ve takımını, devasa koleksiyonuna bir kupa daha ekleyecek tarihi bir ulusal zafer yolunda tuttu.
- Getty Images Sport
2026 yılı için nihai hedefler
Suudi Pro Ligi şampiyonluğu şu anki öncelik olsa da, Portekizli kaptan gözünü uluslararası sahneye dikmiş olabilir. Bu yılın sonlarında düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, bu turnuvanın sahaları süsleyen en büyük oyunculardan birinin son vedası olabileceği ve bunun Suudi Arabistan’daki ilk lig şampiyonluğuyla birlikte gerçekleşebileceği düşünülüyor.