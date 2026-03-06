Al-Nassr patronu, Cristiano Ronaldo'nun Madrid'de tedavi göreceğini doğrularken, oyuncunun sakatlığının 'beklenenden daha ciddi' olduğunu açıkladı

Al-Nassr, Ronaldo'nun son zamanlarda yaşadığı fiziksel şikayetlerin ilk başta korkulduğundan daha ciddi olduğu haberleriyle sarsıldı. Son maçında uyluk ağrısı nedeniyle sahadan topallayarak çıkan Ronaldo'nun, ardından yapılan tıbbi değerlendirmelerde sağ uyluk arkasındaki kasında önemli bir yırtık olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak, tecrübeli forvet, Neom ile oynanacak maç da dahil olmak üzere Al-Nassr'ın önümüzdeki maçlarında forma giyemeyecek. İyileşmesini hızlandırmak için Ronaldo, bu hafta özel jetiyle İspanya'nın başkentine uçarak uzun süredir birlikte çalıştığı kişisel sağlık ekibinin uzmanlığından yararlanmaya kararverdi. Bu karar, bölgedeki gerginliğin tırmandığı bir dönemde alındı, ancak kulüp, oyuncunun başarılı bir şekilde sahalara dönmesini sağlamak için tanıdık ve yüksek düzeyde sağlık hizmetlerine erişimini öncelikli hale getirdi.