Al-Nassr patronu, Cristiano Ronaldo'nun Madrid'de tedavi göreceğini doğrularken, oyuncunun sakatlığının 'beklenenden daha ciddi' olduğunu açıkladı
Portekizli ikonun form durumu endişe yaratıyor
Al-Nassr, Ronaldo'nun son zamanlarda yaşadığı fiziksel şikayetlerin ilk başta korkulduğundan daha ciddi olduğu haberleriyle sarsıldı. Son maçında uyluk ağrısı nedeniyle sahadan topallayarak çıkan Ronaldo'nun, ardından yapılan tıbbi değerlendirmelerde sağ uyluk arkasındaki kasında önemli bir yırtık olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak, tecrübeli forvet, Neom ile oynanacak maç da dahil olmak üzere Al-Nassr'ın önümüzdeki maçlarında forma giyemeyecek. İyileşmesini hızlandırmak için Ronaldo, bu hafta özel jetiyle İspanya'nın başkentine uçarak uzun süredir birlikte çalıştığı kişisel sağlık ekibinin uzmanlığından yararlanmaya kararverdi. Bu karar, bölgedeki gerginliğin tırmandığı bir dönemde alındı, ancak kulüp, oyuncunun başarılı bir şekilde sahalara dönmesini sağlamak için tanıdık ve yüksek düzeyde sağlık hizmetlerine erişimini öncelikli hale getirdi.
Jorge Jesus, İspanya'ya tıbbi seyahatini doğruladı
Maç öncesi basın toplantısında Al-Nassr teknik direktörü Jesus, durumun ciddiyeti konusunda şeffaf davrandı. Kaptanı yurt dışına gönderme kararının, iç testler sırasında tespit edilen kas hasarının özel niteliğine dayandığını vurguladı. A Bola'nın aktardığına göre Jesus, gazetecilere "Son maçta kas şikayetleri nedeniyle sahadan ayrıldı" dedi. "Testler sonucunda, yaralanmanın beklenenden daha ciddi olduğu ve dinlenme ve iyileşme süreci gerektirdiği ortaya çıktı. Cristiano İspanya'ya gitti... Yaralanmanın tedavisi için Madrid'de kendisiyle çalışan profesyonel bir uzmana ihtiyaç var."
Uluslararası ve ulusal etkiler
Bu sakatlığın zamanlaması hem Al-Nassr hem de Portekiz milli takımı için özellikle sorunlu. İlk raporlar, en az dört haftalık bir iyileşme süresi gerektirdiğini gösteriyor ve bu da Ronaldo'nun yaklaşan uluslararası dostluk maçlarına katılımını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Portekiz, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını hızlandırırken Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak ve kaptanın yokluğu Roberto Martinez'i hayati taktiksel süreklilikten mahrum bırakacak. Yurtiçinde, Al-Nassr'ın kampanyası zaten aksaklıklarla karşılaştı; Al Wasl ile oynadıkları son Asya Şampiyonlar Ligi 2 maçı, bölgesel istikrarsızlık nedeniyle ertelendi ve takımın talismanı tedavi odasına girerken takımın ritmi bozuldu.
Kulüp ve ülke için zamana karşı yarış
Ronaldo'nun Madrid'deki iyileşmesi, Suudi iç sezonunun sonuna kadar takip edilecek. Al-Nassr, kupa kazanmak için yoğun programında puan kaybetmemek için dikkatli olmalı. Kulübün sağlık ekibi, 41 yaşındaki oyuncunun dört haftalık prognozu aşıp aşamayacağını görmek için İspanyol uzmanlarla iletişim halinde olacak.
