Al-Nassr'ın süperstarı 40'lı yaşlarına kadar futbol oynamaya devam ederek eski Manchester United takım arkadaşını hayran bıraktı; GOAT nihayet emekli olduğunda Cristiano Ronaldo'nun bedeni 'bilim insanlarına verilmeli'

Old Trafford’da Ronaldo ile birlikte çalışan Brown, GOAL’a verdiği röportajda, her zaman formda kalan Portekizli milli oyuncu ve onun en üst seviyede oynamaya olan kararlılığı hakkında şu sözleri sarf etti: “Sonunda emekli olduğunda vücudu bilim insanlarına bağışlanmalı! O tam bir makine.

“Orada [Al-Nassr] olmaktan açıkça hoşlanıyor. İyi muamele görüyor. İnanın bana, devam etmek istemeseydi, yapmazdı. Oyunu seviyor. Keyif alıyor. Hâlâ işini yapıyor ve insan daha ne isteyebilir ki?

“Her an emekli olup dinlenebilir, istediği her şeyi yapabilir, ama o hala futbolun bir parçası olmak istiyor. Hala rekorları kırmak ve rekorlar kırmak istiyor. Bunu olumsuz olarak görmek yerine, bunu son derece olumlu bir şey olarak görmelisiniz. Özellikle de yetişmekte olan genç oyuncular için - ne kadar çaba sarf ettiği ve sarf etmeye istekli olduğu.

“Sadece futbol oynamaya devam etmek için vücudunu zorlamaya hazır. Onun adına, bunu başarabildiği için gerçekten çok mutluyum.”