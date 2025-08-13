Al-Nassr'ın süperstarı 40'lı yaşlarına kadar futbol oynamaya devam ederek eski Manchester United takım arkadaşını hayran bıraktı; GOAT nihayet emekli olduğunda Cristiano Ronaldo'nun bedeni 'bilim insanlarına verilmeli'

- Evergreen'in solisti hâlâ formda
- Orta Doğu'da yeni sözleşme imzaladı
- Keyif aldığı sürece devam edecek
40 yaşında olan ve beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncu, hız kesmeye niyetli değil. Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr’da hâlâ golcü kimliğini sürdürüyor ve kısa süre önce milli takım kaptanı olarak ülkesini ikinci kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.
Ronaldo, futbolu bırakmadan önce kariyerinde 1.000 gole ulaşmaya kararlı ve bu hedefine Orta Doğu'da imzaladığı iki yıllık yeni sözleşme de destek oluyor. Bu, onun imzaladığı son sözleşme olmayabilir; hâlâ Sporting'e, yani köklerine döneceğine dair söylentiler var.
CR7, ebedi rakibi Lionel Messi ile kariyer uzunluğu konusunda da başa baş bir rekabet içine girmeyi hedefliyor; Arjantinli efsane ise MLS takımı Inter Miami ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu iki efsanenin ne zaman futbol sahnesinden çekileceği ise henüz belli değil.
Old Trafford’da Ronaldo ile birlikte çalışan Brown, GOAL’a verdiği röportajda, her zaman formda kalan Portekizli milli oyuncu ve onun en üst seviyede oynamaya olan kararlılığı hakkında şu sözleri sarf etti: “Sonunda emekli olduğunda vücudu bilim insanlarına bağışlanmalı! O tam bir makine.
“Orada [Al-Nassr] olmaktan açıkça hoşlanıyor. İyi muamele görüyor. İnanın bana, devam etmek istemeseydi, yapmazdı. Oyunu seviyor. Keyif alıyor. Hâlâ işini yapıyor ve insan daha ne isteyebilir ki?
“Her an emekli olup dinlenebilir, istediği her şeyi yapabilir, ama o hala futbolun bir parçası olmak istiyor. Hala rekorları kırmak ve rekorlar kırmak istiyor. Bunu olumsuz olarak görmek yerine, bunu son derece olumlu bir şey olarak görmelisiniz. Özellikle de yetişmekte olan genç oyuncular için - ne kadar çaba sarf ettiği ve sarf etmeye istekli olduğu.
“Sadece futbol oynamaya devam etmek için vücudunu zorlamaya hazır. Onun adına, bunu başarabildiği için gerçekten çok mutluyum.”
Ronaldo’nun efsaneler arasındaki yeri sağlam bir şekilde garantilenmiş olsa da, rekorları alt üst eden futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldırmadan önce bu mirasını daha da zenginleştirmeyi planlıyor. Ayrıca saha dışında da mutluluğu buldu; CR7’nin uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile nişanlandığı ortaya çıktı.