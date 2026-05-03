Al-Nassr'ın Al-Qadsiah'a karşı şok bir mağlubiyet alması Cristiano Ronaldo için felaket oldu; bu sonuç, Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında Al-Hilal'e yeniden umut verdi
Al-Nassr, Al-Qadsiah'ın erken golüyle şaşkına döndü
Şampiyonluk yolunda rutin bir engel olması beklenen maçta, Al-Nassr, Suudi Pro Ligi’nin 31. haftasında zor anlar yaşadı. Ev sahibi Al-Qadsiah, senaryoya uymayı reddetti ve 24. dakikada Mohammed Abu Al-Shamat’ın en hızlı tepki vererek topu ağlara göndermesiyle hak ettiği bir üstünlük sağladı; bu gol, takımının enerjik başlangıcını taçlandırdı.
Ronaldo, hemen ardından takımını maça geri döndürmek için, üst köşeye doğru giden karakteristik bir vuruş yaptı. Ancak şans, Portekizli efsanenin yanında değildi ve top üst direğe çarptı. Zorlu geçen ilk yarıda ritmini bulmakta zorlanan Al-Nassr'ın kaptanı, bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradı.
Felix karşılık verdi, ancak savunma sorunları devam ediyor
Ronaldo'nun az farkla kaçırdığı pozisyondan sadece iki dakika sonra beraberlik golü geldi. João Félix, Al-Qadsiah savunmasındaki bir hatayı kusursuz bir şekilde değerlendirdi. Marcelo Brozovic'in isabetli pasıyla topu alan eski Barcelona oyuncusu, tüm turnuvalarda bu sezon attığı 23. golü ağlara gönderdi.
Felix'in golüyle anlık bir rahatlama yaşansa da, Jorge Jesus'un takımı savunma açısından zayıf kalmaya devam etti. Savunma hattı defalarca açık verdi ve Musab Al Juwayr, 55. dakikada Al-Qadsiah'ı yeniden öne geçirdi. Maçın sonlarında bir geri dönüş umudu, 78. dakikada Julián Quiñones'in bir başka savunma hatasını cezalandırarak skoru 3-1'e getirip ev sahibi takımın galibiyetini garantilemesiyle sona erdi.
Galibiyet serisi sona ererken yarım kalan işler
Maçın bitiş düdüğü çaldığında, Jesus saha kenarında gözle görülür bir şekilde sinirliydi. Bu yenilgi, Al-Nassr’ın tüm turnuvalarda sürdürdüğü 20 maçlık olağanüstü galibiyet serisini sona erdirdiği için özellikle acı vericiydi. Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna doğru durdurulamaz bir yürüyüş gibi görünen bu süreç, rahatlıkla yenmeleri beklenen bir takım tarafından raydan çıkarıldı.
Al-Nassr şimdilik hala ligin zirvesinde yer alsa da, ilkbaharın başından beri takımı çevreleyen yenilmezlik havası, olabilecek en kötü zamanda paramparça oldu.
Al-Hilal, kupaya giden yolu açtı
Bu durumun lig sıralaması üzerindeki etkisi oldukça büyük. Al-Nassr şu anda Al-Hilal’in beş puan önünde yer alıyor, ancak Jesus’un eski kulübünün elinde çok önemli bir maç var. İki devin 12 Mayıs'ta şampiyonluğu belirleyecek potansiyel bir maçta karşı karşıya gelmesi planlanırken, Al-Hilal artık kaderini kendi elinde tutuyor; kalan maçlarını kazanırsa şampiyonluğa ulaşacak. Bu merakla beklenen karşılaşma öncesinde, Al-Nassr, bu gergin şampiyonluk yarışında artık hiçbir hataya yer olmadığını bilerek, 7 Mayıs'ta Al Shabab ile karşılaşmak için yeniden toparlanmak zorunda.