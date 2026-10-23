Al Nassr, Majmaah Sports City'de taktiksel üstünlüğünü ortaya koyarak zorlu geçme ihtimali bulunan karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip, üstünlüğünü kurmakta vakit kaybetmedi. Abdullah Al-Hamdan, Sadio Mane'nin isabetli pasının ardından dördüncü dakikada gol perdesini açtı.

İlk yarının kalan bölümünde oyunun temposunu Al Nassr belirlese de Al-Faisaly'nin hızlı hücumlarına karşı dikkatliydi. Böylece devre arasına disiplinli ancak biraz temkinli bir oyunla 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda tempoyu artıran Al Nassr, Joao Felix'in asistinde Ronaldo'nun attığı golle, oyunun yeniden başlamasından sadece dört dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Ancak bir anlık konsantrasyon kaybını değerlendiren Theo Bongonda, 66. dakikada Al-Faisaly adına farkı bire indirdi ve konuk ekibin maç üzerindeki kontrolünü kısa süreliğine tehdit etti.

Buna karşın oyuna giren dinç oyuncuların katkısı sonuç verdi. Gabriel, 79. dakikada attığı golle farkı yeniden ikiye çıkararak Al Nassr'ın üç puanı almasını ve zirvedeki baskısını sürdürmesini sağladı.

GOAL, Al Nassr oyuncularının Majmaah Sports City'deki performanslarını değerlendiriyor...