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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Al Nassr'ın Al-Faisaly karşısındaki oyuncu puanları: Cristiano Ronaldo ve Angelo Gabriel, Majmaah'ta galibiyeti getirdi

Player ratings
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Al-Faisaly - Al Nassr FC
Al-Faisaly
Premier Lig

Al Nassr, Al-Faisaly deplasmanında 3-1’lik kritik bir galibiyet aldı. Yıldız hücum hattı etkili bir bitiricilik sergilerken Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo ve oyuna sonradan giren Angelo Gabriel’in golleri, maçın ortalarında yaşanan kısa süreli tedirginliğe rağmen ev sahibi ekibi mağlup etmeye yetti.

Al Nassr, Majmaah Sports City'de taktiksel üstünlüğünü ortaya koyarak zorlu geçme ihtimali bulunan karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekip, üstünlüğünü kurmakta vakit kaybetmedi. Abdullah Al-Hamdan, Sadio Mane'nin isabetli pasının ardından dördüncü dakikada gol perdesini açtı.

İlk yarının kalan bölümünde oyunun temposunu Al Nassr belirlese de Al-Faisaly'nin hızlı hücumlarına karşı dikkatliydi. Böylece devre arasına disiplinli ancak biraz temkinli bir oyunla 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda tempoyu artıran Al Nassr, Joao Felix'in asistinde Ronaldo'nun attığı golle, oyunun yeniden başlamasından sadece dört dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Ancak bir anlık konsantrasyon kaybını değerlendiren Theo Bongonda, 66. dakikada Al-Faisaly adına farkı bire indirdi ve konuk ekibin maç üzerindeki kontrolünü kısa süreliğine tehdit etti.

Buna karşın oyuna giren dinç oyuncuların katkısı sonuç verdi. Gabriel, 79. dakikada attığı golle farkı yeniden ikiye çıkararak Al Nassr'ın üç puanı almasını ve zirvedeki baskısını sürdürmesini sağladı.

GOAL, Al Nassr oyuncularının Majmaah Sports City'deki performanslarını değerlendiriyor...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Bento - 6/10:

    Brezilyalı kaleci, kaleyi bulan yalnızca iki şutla karşılaştığı nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi. İlk bir saat boyunca oyuna fazla dahil olmadı ancak 66. dakikada Bongonda'nın iyi yerleştirilmiş şutunu engellemek için yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna güvenilir biçimde sokarak Al Nassr'ın, Al-Faisaly'nin orta düzeydeki baskısına karşı geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.

    Nawaf Boushal - 6/10:

    Savunmanın sağında görev yapan Al-Boushail çalışkandı ancak Al-Faisaly kontra atağa çıkmaya çalıştığında zaman zaman pozisyonunu kaybetti. Kanatta yeterli desteği sağladı fakat son paslarında, daha ileride oynayan takım arkadaşlarının gösterdiği isabet yoktu.

    Abdulelah Al-Amri - 7/10:

    Al-Amri sağlam bir performans sergiledi; özellikle hava toplarında Al-Faisaly'nin hücum oyuncularına üstünlük kurdu. Müdahalelerde agresifti ve Martinez ile iyi bir uyum yakalayarak maçın büyük bölümünde savunma hattının önde kalmasını sağladı.

    Inigo Martinez - 7/10:

    Tecrübeli İspanyol, bu tür deplasman maçlarında ihtiyaç duyulan savunma liderliğini üstlendi. Martinez pozisyon almada çok başarılıydı ve ev sahibinin birkaç uzun top girişimini boşa çıkardı. Yüksek pas isabetini koruyarak savunma bölgesinden topu ileri taşıyan başlıca isim oldu.

    Awad Aman - 5/10:

    Genç oyuncu için zor bir maçtı. Henüz 14. dakikada sarı kart gördü ve bu, doğal agresifliğini sınırlamış gibi göründü. Taktik disiplininde de aksaklıklar yaşayınca teknik direktör, kanatta daha fazla istikrar sağlamak amacıyla onu devre arasında oyundan aldı.

  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Orta saha

    Abdullah Al-Khaibari - 7/10:

    Orta sahanın savunmadaki kilit ismi olan Al-Khaibari, 81. dakikada oyundan çıkana kadar dörtlü savunmanın önünde etkili bir koruma sağladı. Kritik öneme sahip birçok dönen topu kazandı ve önündeki yaratıcı oyuncuların savunma kaygısı yaşamadan etkili olmasına imkân tanıdı.

    Samu Costa - 6/10:

    Orta saha oyuncusu istikrarsız bir performans sergiledi. Sahada geniş bir alanı katetse de 24. dakikada gördüğü sarı kart, maçın kalanında ikinci sarı kart riskiyle oynamasına neden oldu. Teknik açıdan Felix'in seviyesine ulaşmakta zorlandı ve Al Nassr kontrolü yeniden ele geçirmeye çalışırken 67. dakikada oyundan alındı.

    Joao Felix - 8/10:

    Felix, her zamanki alan farkındalığıyla hatlar arasında sürekli yer değiştirerek sayısal üstünlükler yarattı. Oyun görüşünü en iyi yansıtan an, 49. dakikada Ronaldo'nun golünün asistini yaptığı pozisyondu. Maç boyunca Al-Faisaly'ye sorun çıkardı.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hücum

    Abdullah Al-Hamdan - 8/10:

    Al-Hamdan, 4. dakikada yaptığı net vuruşla maçın gidişatını belirledi. Topsuz oyundaki hareketliliği mükemmeldi; sık sık savunmacıları peşinden sürükleyerek Ronaldo'ya alan açtı. Verimli geçirdiği 81 dakikanın ardından oyundan alınana kadar rakip için tehdit oluşturmayı sürdürdü.

    Sadio Mane - 7/10:

    Mane, açılış golünün asistini yaparak etkisini erken gösterdi. Hızı ve doğrudan kaleye yönelen oyunuyla Al-Faisaly'yi geride savunma yapmaya zorladı ancak kendisi gol atamadığı için hayal kırıklığı yaşayacaktır. Sonraki maçlar için enerjisini korumak amacıyla 86. dakikada oyundan alındı.

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    Kaptan, kritik anda sahneye çıkarak 49. dakikada önemli ikinci golü attı. Ronaldo'nun üst düzey hareketliliği açıkça görüldü ve Al Nassr'ın her hücumunun odak noktası olmayı sürdürdü. Sahadaki varlığı bile Al-Faisaly savunmasını istediğinden daha geriye çekilmeye zorladı.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Ayman Yahya - 6/10:

    Devre arasında Aman'ın yerine oyuna girdi ve kanatta daha dengeli bir oyun sergiledi. Savunmada çok çalıştı, basit oynayarak üstünlüğün korunmasına yardımcı oldu.

    Angelo Gabriel - 8/10:

    Maçın seyrini değiştiren bir oyuncu değişikliğiydi. 67. dakikada oyuna girerek takıma hız ve doğrudan hücuma yönelme becerisi kattı. 79. dakikadaki golü maçı bitirdi ve baskının yüksek olduğu anlarda etkili bitiriciliğini gösterdi.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Orta sahayı güçlendirmek için 81. dakikada oyuna girdi ve maçın son bölümünün fazla sorun yaşanmadan tamamlanmasına yardımcı oldu.

    Saad Hussain Haqawi - Not yok:

    Savunmaya destek vermek için 81. dakikada oyuna girdi.

    Salem Al-Najdi - Not yok:

    Zaman geçirmek için 86. dakikada oyuna girdi.

    Ange Postecoglou - 8/10:

    Teknik direktörün taktik düzeni, topa sahip olma oranı %50 ile eşit olsa da Al Nassr'ın daha kaliteli hücum girişimleriyle oyuna hükmetmesini sağladı. Gabriel'i oyuna alma kararı, Al-Faisaly tam da yeniden oyuna ağırlığını koymaya başlamışken rakibin yükselen temposunu kesen ustaca bir hamleydi.

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