Al Nassr - Al Diriyah maçında oyuncu puanları: Cristiano Ronaldo ve Kingsley Coman rahat galibiyette parladı

Al Nassr, taktik disiplinin öne çıktığı ve bitiriciliğin belirleyici olduğu bir performansla Al Diriyah'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğun başlıca adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Ev sahibi ekip, rakibin topu orta üçün ötesine taşımasını zorlaştıran önde baskı sistemiyle oyunda üstünlüğü erken kurdu.

İlk yarı düdüğü çaldığında maç fiilen çözülmüştü; Al Nassr, geçiş anlarını iyi değerlendirerek Ronaldo ve Costa'nın golleriyle iki farklı üstünlük yakaladı.

İkinci yarıda Postecoglou'nun ekibi, topa akıllıca sahip olarak oyunun temposunu kontrol etti ve Al Diriyah'ı 90 dakika boyunca isabetli tek şutta tuttu. Son bölümde oyuna giren taze güçler üçüncü gol için gereken itkiyi sağladı ve yüzde 52 topa sahip olma oranı ile toplam 17 şutun öne çıktığı performansı süsledi.

GOAL, Al-Awwal Park'taki maçın ardından Al Nassr oyuncularını puanladı...