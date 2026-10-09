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FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP
Yosua Arya
Çeviri:

Al Nassr - Al Diriyah maçında oyuncu puanları: Cristiano Ronaldo ve Kingsley Coman rahat galibiyette parladı

Player ratings
Al Nassr FC
C. Ronaldo
FEATURES
Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Diriyah
Premier Lig
K. Coman

Al Nassr, Al-Awwal Park'ta Al Diriyah'yı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Suudi Pro Ligi zirvesi takibini sürdürdü. Cristiano Ronaldo, Samu Costa ve Kingsley Coman'ın golleri, Ange Postecoglou'nun takımı için rahat bir akşamı beraberinde getirdi.

Al Nassr, taktik disiplinin öne çıktığı ve bitiriciliğin belirleyici olduğu bir performansla Al Diriyah'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğun başlıca adaylarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Ev sahibi ekip, rakibin topu orta üçün ötesine taşımasını zorlaştıran önde baskı sistemiyle oyunda üstünlüğü erken kurdu.

İlk yarı düdüğü çaldığında maç fiilen çözülmüştü; Al Nassr, geçiş anlarını iyi değerlendirerek Ronaldo ve Costa'nın golleriyle iki farklı üstünlük yakaladı.

İkinci yarıda Postecoglou'nun ekibi, topa akıllıca sahip olarak oyunun temposunu kontrol etti ve Al Diriyah'ı 90 dakika boyunca isabetli tek şutta tuttu. Son bölümde oyuna giren taze güçler üçüncü gol için gereken itkiyi sağladı ve yüzde 52 topa sahip olma oranı ile toplam 17 şutun öne çıktığı performansı süsledi.

GOAL, Al-Awwal Park'taki maçın ardından Al Nassr oyuncularını puanladı...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Bento - 7/10:

    Kaleci için nispeten sakin bir akşamdı; hücumda etkisiz kalan ve rakip savunmayı aşmakta zorlanan Al Diriyah, onu nadiren zorladı. Bir kurtarış yaptı ve geriden atakların başlamasına yardımcı olan kendinden emin pas dağıtımıyla dikkat çekti. Böylece Al Nassr'ın savunmada kalesini gole kapatmasını ciddi bir tehlike yaşamadan sağlamış oldu.

    Nawaf Al-Boushail - 7/10:

    Mükemmel pozisyon bilgisi sergiledi ve takımın savunmayı önde kurabilmesinde kilit rol oynadı.

    Mohamed Simakan - 8/10:

    Takımın savunmadaki kalp atışıydı. Simakan hava toplarında üstündü ve araya girişlerinde agresifti. Çabuk toparlanma becerisi, beklerin ileri çıkmasına imkan tanıdı ve takımın rakibi kendi yarı sahasına hapsetme kapasitesine önemli katkı sağladı.

    Inigo Martinez - 7/10:

    Tecrübeli savunmacıdan soğukkanlı bir performans geldi. Martinez top ayağındayken etkiliydi ve büyük bir taktik disiplin ortaya koydu. Böylece Al Diriyah'ın kontra atak denediği az sayıdaki anda bile savunma düzeninin bozulmamasını sağladı.

    Awad Aman - 7/10:

    Kanatta güçlü bir performans sergileyen Aman, 84. dakikada oyundan alınana kadar istikrarlı şekilde genişlik ve savunma güvenliği sağladı.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Kingsley Coman - 8/10:

    Coman, patlayıcı hızı ve doğrudan oyunu ile sürekli tehdit yarattı. 77. dakikada attığı üçüncü golle etkileyici performansını taçlandırdı ve kısa süre sonra oyundan alınmadan önce konuk ekibin geri dönüşe dair kalan umutlarını da fiilen sona erdirdi.

    Abudllah Al-Khaibari - 7/10:

    Orta sahanın sigortası olan Al-Khaibari, dörtlü savunmanın önünde gerekli korumayı sağladı. Topsuz oyundaki çalışma temposu ile basit ama etkili pasları, daha yaratıcı oyuncuların sahanın ilerleyen bölgelerinde öne çıkmasına imkan tanıdı.

    Samu Costa - 8/10:

    Orta sahanın merkezinde öne çıkan bir performans sergiledi. Samu, sadece tempoyu belirlemekle kalmadı, aynı zamanda 35. dakikada Joao Felix'in kullandığı korneri gole çevirerek ikinci golü de attı.

    Sadio Mane - 8/10:

    Kendisi gol atmasa da Mane'nin etkisi yadsınamazdı. Kingsley Coman'ın 77. dakikadaki golü öncesindeki kritik pası verdi ve akıllı hareketliliğiyle Al Diriyah savunmacıları için sürekli bir baş belası oldu.

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hücum

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    Tecrübeli forvet, yaşa meydan okumayı sürdürdü ve 23. dakikada gol perdesini açtı. Topsuz alandaki hareketliliği, Al Diriyah savunmasının pozisyonunu bozdu ve ilk yarı boyunca takım arkadaşlarının değerlendirdiği boşluklar yarattı.

    Joao Felix - 8/10:

    Daha serbest bir rolde oynayan Felix, hücumun yaratıcı merkeziydi. 35. dakikada Costa'nın golünün asistini yaptı ve 78. dakikada dinlendirilmeden önce Al Nassr'ın tehlikeli ataklarının neredeyse tamamında rol aldı.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Saad Fahad Al-Nasser - 6/10:

    Son dakikaları görmek ve savunma düzenini korumak için Aman'ın yerine geç oyuna girdi.

    Ayman Yahya - 6/10:

    Maçın temposu düşerken, kapanış bölümünde takıma taze enerji katmak için 78. dakikada oyuna alındı.

    Abdullah Al-Hamdan - 6/10:

    Maçın son bölümünde Joao Felix'in yerine girdi ve Al Diriyah savunma hattısı üzerinde baskıyı sürdürmek için çok çalıştı.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Orta sahayı tazelemek ve son bölümde konsantrasyon kaybı yaşanmamasını sağlamak için Al-Khaibari'nin yerine oyuna dahil oldu.

    Ange Postecoglou - 9/10:

    Teknik direktörden taktik anlamda bir ustalık dersi. Dengeli bir 4-4-2'yi tercih etmesi, kanatların tamamen kontrol edilmesini sağladı; maç yönetimi de sonucun hiçbir zaman şüpheye düşmemesini garantiledi. Takımın rakibin bir isabetli şutuna karşılık 10 isabetli şut çekmesi, onun üstün hazırlığını yansıtıyor.

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