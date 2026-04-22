Al-Nassr, 15 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr.'ı A takımına yükseltmeyi değerlendirirken, genç oyuncu babasının yanında forma giymeye hazırlanıyor
Riyad'da bir aile meselesi
Al Weeam'in haberine göre, Al-Nassr, gelecek sezon için Ronaldo Jr.'ı A takım kadrosuna dahil etme olasılığını değerlendiriyor. Genç oyuncu, Suudi Arabistan'a yerleşmeden önce babasının izinden giderek Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi dünya futbolunun en prestijli akademilerinde eğitim gördü. Henüz 15 yaşında olan oyuncunun A takıma alınması, genç futbolcunun fiziksel ve teknik gelişimine duyulan büyük güvenin bir göstergesi olacaktır.
41 yaşındaki Ronaldo Sr, Al-Nassr projesinin odak noktası olmaya devam ediyor ve ikilinin aynı sahada oynaması, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızın uzun zamandır hayalini kurduğu bir şey. Ronaldo, kariyerinde 1.000 gol hedefine ulaşmak için çabalarken, oğlunun bu gollerin bir veya daha fazlasına asist yapması, zaten efsanevi olan kariyerine masalsı bir son verecektir. Kulübün, oyuncunun durumuna ilişkin nihai kararını vermeden önce, mevcut sezonun sonunda genç oyuncunun hazır olup olmadığını değerlendirmesi bekleniyor.
CR7'nin varisinin çarpıcı istatistikleri
Ronaldo Jr. etrafındaki heyecan, babasının golcü içgüdüsünü miras aldığını gösteren şaşırtıcı istatistiklerle destekleniyor. The Sun'a göre, Juve'nin U-9 takımında sadece 23 maçta 58 gol attı ve Körfez ülkesinde de bu formunu sürdürerek Al-Nassr U-15 takımında 27 maçta 56 gol attı. Gençlik seviyelerinde Portekiz'i temsil etmiş olması nedeniyle uluslararası alandaki gelişimi de aynı derecede etkileyici.
Ancak, Suudi Pro Ligi'nde yetişkin futboluna geçiş, gençlik seviyelerinden çok farklı olan profesyonel futbolun fiziksel talepleri nedeniyle büyük bir sıçrama olacaktır. Transfer gerçekleşirse, Ronaldo'lar, çocuklarıyla aynı sahayı paylaşan Henrik Larsson ve Rivaldo gibi, birlikte oynayan baba-oğul ikililerinden oluşan seçkin bir kulübe katılacaklar.
Al-Nassr'da inişli çıkışlı bir sezon
Al-Nassr'ın kaptanı Ronaldo, saha dışında çalkantılı bir sezon geçirdi; haberlere göre, kulübün transfer politikasından duyduğu hayal kırıklığı nedeniyle sezonun başlarında greve gitmişti. Bu tür dikkat dağıtıcı olaylara rağmen, Al-Nassr şu anda Suudi Pro Ligi puan tablosunun zirvesinde sekiz puan farkla lider durumda. Ronaldo'nun sözleşmesinin bir yıl daha sürmesi nedeniyle kulüp, yıldız oyuncusunu mutlu etmek için istekli görünüyor ve oğlunun kariyerini hızlandırmak, sadakatinin en büyük göstergesi olabilir.
1.000 gol barajını aşma mücadelesi
Bu olası transferin zamanlaması, Ronaldo’nun futboldaki ölümsüzlüğü yakalama çabasıyla örtüşüyor. Şu anda kariyerinde 1.000 gol barajına sadece 31 gol uzaklıkta olan Ronaldo’nun, bu yaz Portekiz milli takımını altıncı Dünya Kupası’nda yönetmesi bekleniyor. Altı farklı Dünya Kupası finallerinde gol atan ilk oyuncu olmak gündeminin en üst sıralarında yer alsa da, lig maçlarında sahada oğluna rehberlik etme fırsatı da en az bunun kadar anlamlı olabilir.
Ronaldo'lar sahaya birlikte çıkarsa, bu, küresel öneme sahip olmayı hedefleyen Suudi Pro Ligi için pazarlama açısından bir şaheser olacaktır. Al-Nassr, Ronaldo'nun 2023'teki gelişinden bu yana ilk lig şampiyonluğuna doğru ilerlerken, 2026-27 sezonu, Portekizli ikon için, muhtemelen varisinin hemen yanında durmasıyla, duygusal bir sezon olacak gibi görünüyor.