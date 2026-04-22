Al-Nassr, 15 yaşındaki Cristiano Ronaldo Jr.'ı A takımına yükseltmeyi değerlendirirken, genç oyuncu babasının yanında forma giymeye hazırlanıyor

Al Weeam'in haberine göre, Al-Nassr, gelecek sezon için Ronaldo Jr.'ı A takım kadrosuna dahil etme olasılığını değerlendiriyor. Genç oyuncu, Suudi Arabistan'a yerleşmeden önce babasının izinden giderek Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi dünya futbolunun en prestijli akademilerinde eğitim gördü. Henüz 15 yaşında olan oyuncunun A takıma alınması, genç futbolcunun fiziksel ve teknik gelişimine duyulan büyük güvenin bir göstergesi olacaktır.

41 yaşındaki Ronaldo Sr, Al-Nassr projesinin odak noktası olmaya devam ediyor ve ikilinin aynı sahada oynaması, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan yıldızın uzun zamandır hayalini kurduğu bir şey. Ronaldo, kariyerinde 1.000 gol hedefine ulaşmak için çabalarken, oğlunun bu gollerin bir veya daha fazlasına asist yapması, zaten efsanevi olan kariyerine masalsı bir son verecektir. Kulübün, oyuncunun durumuna ilişkin nihai kararını vermeden önce, mevcut sezonun sonunda genç oyuncunun hazır olup olmadığını değerlendirmesi bekleniyor.