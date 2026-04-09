Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League
Al-Nasr'da endişe... Inzaghi, kritik aşamalarda Jesus'un kadrosuna başvuruyor

İtalyan teknik direktör rotayı düzeltiyor

Teknik kararların her zaman başarılı olması gerekmez; özellikle yönetimsel dalgalanmalar ve teknik kadroda sık sık değişikliklerin yaşandığı kulüplerde, değerlendirme veya planların uygulanmasında hatalar yaşanabilir.

Bu hatalar, oyuncuların performansını ve maç sonuçlarını doğrudan etkileyebilir; bu da takımı ve taraftarlarını sürekli baskı altında bırakır ve şampiyonluklara ulaşmak için gerekli istikrarı sağlamayı zorlaştırır.

Bu durum, Suudi kulübü Al-Hilal'da, bu sezonun başında İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile sözleşme imzalandıktan sonra tam olarak yaşandı. Inzaghi, hem oyuncular hem de taraftarlar için alışılmadık yeni bir teknik stil ve kimlik getirdi.

Takımın oyun metodolojisi ve taktiksel yaklaşımındaki ani değişiklik, sezon başında bazı karışıklıklara yol açtı ve özellikle kritik maçlarda ve yerel ve kıtasal şampiyonluk yarışlarında onun stiline uyum sağlamayı daha da zorlaştırdı.

    Farklı bir kimlik

    Enzagi'nin taktik anlayışı, savunma ve hücum arasında belirgin bir dengeye sahiptir; bu da takımın topu elinde tutarken de, kaybettiğinde de maçın gidişatını kontrol etmesini sağlar.

    Inzaghi, hızlı geçişlerle hücumda kanatların gücüne büyük ölçüde güveniyor; kanat oyuncuları, hücumu desteklemek ve oyun alanını genişletmek için sürekli olarak derinliğe doğru hareket ediyor.

    Bu yaklaşım çoğunlukla 5-3-2 taktiğine dayanmaktadır. Bu taktik, önceki sezonlarda Al Hilal'ın alışılagelmiş tarzından büyük ölçüde farklıdır. Al Hilal, önceki sezonlarda orta sahadan oyun kurmaya ve kanat oyuncularının dengeli bir şekilde kontrol etmesine dayanıyordu; bu taktikte ise katı bir savunma düzeni yoktur.

    Inzaghi'nin taktiği, hem savunma hem de hücum oyuncularına büyük baskı uyguluyor ve onları 90 dakika boyunca taktiksel disipline ve doğru pozisyonlara bağlı kalmaya zorluyor. Bu, başlangıçta takım için büyük bir zorluk olsa da, doğru uygulandığında sahada taktiksel üstünlük sağlıyor.

  • Üslup eleştirileri

    Enzagi'nin taktiği, bazılarının takımın hücum gücünün zayıflığı olarak gördüğü durum nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı; bu durum, Al-Hilal'ın Roshen Ligi'ndeki sonuçlarına olumsuz yansıdı.

    Defansif dengeye ve kontrollü hücuma dayalı oyun, galibiyete dönüşebilecek birçok beraberliğe yol açtı. Bu durum, takımın liderlik mücadelesinde değerli puanlar kaybetmesine ve bu sezon şampiyonluk yarışındaki şansını zayıflatmasına neden oldu.

    Al-Hilal defansif bir taktiğe güvense de, bu alanda, özellikle de ortalarda büyük sıkıntı yaşadı ve en son Al-Taawoun karşısında felaket bir ikili gol yedi.

    Futbol uzmanları ve Al-Hilal efsaneleri, Inzaghi'den bu yaklaşımı değiştirmesini ve özellikle elinde birçok harika oyuncunun bulunduğu göz önüne alındığında, hücum ağırlıklı bir taktiğe yönelmesini talep etti.

    Jesus'un Reçetesi

    Inzaghi, taraftarların ve eleştirmenlerin taleplerine kulak vererek geleneksel oyun tarzını değiştirip El-Khaloud karşısında çarpıcı bir hücum futbolu sergiledi ve dün Çarşamba günü Roshen Ligi’nin 29. haftasında 6-0’lık bir galibiyet elde etti.

    Inzaghi'nin benimsediği yeni stil, her zamankinden tamamen farklıydı ve yüksek pres ve yoğun hücum organizasyonuyla tanınan, şu anki Al-Nassr ve eski Al-Hilal teknik direktörü Jorge Jesus'un tarzına büyük ölçüde benziyordu.

    Inzaghi, sahada her yerden şiddetli bir baskı uygulayarak ileri savunmaya odaklandı. İkili mücadeleleri kazanmaya ve topu hızlı bir şekilde geri kazanmaya çalıştıktan sonra rakibe hızlı ve doğrudan ataklar düzenledi. Bu da takımına maçın gidişatını tamamen kontrol etme imkanı verdi.

    Bu yaklaşım, Al Hilal'ın altı muhteşem gol atmasına yol açtı; bunlardan dördü ilk yarıda geldi. Bu maç, taktiksel dönüşümün başarısını ve Inzaghi'nin gerektiğinde güçlü hücum taktiklerini benimseme yeteneğini açıkça ortaya koydu.

    Şampiyonluk yarışı

    Enzagi bu dengeli hücum anlayışını sürdürürse, sezonun bitmesine sadece 6 hafta kala Roshen Ligi şampiyonluk yarışında Al-Nasr için büyük bir tehdit oluşturacaktır.

    Al-Hilal'in kalan 6 maçı varken, Al-Nassr'ın 7 maçı var. Cumartesi günü oynanacak maçta "Al-Alamy" Al-Akhdoud'u yenerse, puan farkı sadece 5'e inecek ve bu da rekabete büyük bir heyecan katacak.

    Al-Hilal, liderliği yakalamak ve sonuna kadar şampiyonluk mücadelesini sürdürebilmek için, Al-Nassr ile oynayacağı maç da dahil olmak üzere önümüzdeki tüm maçlarını kazanmak ve sarı ekibin bir maçında puan kaybetmesini beklemek zorunda.

    Bu denklem, önümüzdeki haftalarda oynanacak her maçı bir hayati mücadele haline getiriyor. Bu maçlar, Al-Hilal'ın Inzaghi'nin taktiksel dönüşümünü kendi lehine kullanma yeteneğini belirleyecekken, Al-Nassr ise liderliği korumak ve şampiyonluğu elde etmek için gerekli galibiyetleri almaya çalışacak.