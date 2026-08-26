Sky televizyonu muhabiri Florian Plettenberg'in bugün çarşamba günü doğruladığına göre, transfer 30 milyon eurodan biraz daha az bir bedel karşılığında tamamlanmaya doğru gidiyor. Plettenberg, iki kulüp arasında transfer bedeli konusunda tam bir sözlü anlaşma bulunduğunu ve transferin bir kiralık değil kesin transfer olduğunu belirtti.

Diaby'nin Leverkusen ile 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalaması bekleniyor. İki kulübün yönetimi ise resmi açıklamadan önce son detayları tamamlamak için çalışıyor.

Kicker'a göre, sağlık kontrolleri ve sözleşmelerin imzalanması transferin bir sonraki adımı olarak kalırken, oyuncu önümüzdeki birkaç gün içinde sağlık kontrolünden geçecek.

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