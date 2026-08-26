Fransız kanat oyuncusunun geleceğini haftalarca saran belirsizliğin ardından, Moussa Diaby'nin durumu son saatlerde İttihat içinde hareketlilik kazandı; kulüp, hem oyuncuyla hem de muhtemel yedeğiyle ilgili hızlı kararlarla karşı karşıya kaldı.
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Al-Ittihad ve Leverkusen anlaştı: Diaby'ye Japon alternatif, bir Cezayirli ise Kessié transferini tehdit ediyor
Haftalarca gecikeni saatler içinde çözdü
Diaby, Jidde ekibinin yönetimiyle mali alacakları konusunda anlaşmaya varmasının ardından İttihad defterini kapatıp Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına dönmeye yaklaştı. Bu gelişme, geleceğiyle ilgili haftalarca süren belirsizliğin ardından transferinin önünü açtı.
Arriyadiyah gazetesinin Almanya'nın "Kicker" dergisinden aktardığına göre, oyuncunun alacaklarıyla ilgili anlaşmazlık son saatlerde çözüme kavuştu. Bu anlaşmazlık, oyuncunun eski takımına dönüşünün yaklaşık dört hafta gecikmesinin başlıca nedeniydi.
Diaby, 2023-2024 sezonu Almanya Ligi şampiyonu Leverkusen'e transfer görüşmeleriyle meşgul olduğu için, geçtiğimiz maçlarda oynamak için "zihinsel olarak hazır olmadığını" İttihad yönetimine bildirmişti.
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30 milyon euro: Diaby'yi uzun süreli bir sözleşme bekliyor
Sky televizyonu muhabiri Florian Plettenberg'in bugün çarşamba günü doğruladığına göre, transfer 30 milyon eurodan biraz daha az bir bedel karşılığında tamamlanmaya doğru gidiyor. Plettenberg, iki kulüp arasında transfer bedeli konusunda tam bir sözlü anlaşma bulunduğunu ve transferin bir kiralık değil kesin transfer olduğunu belirtti.
Diaby'nin Leverkusen ile 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme imzalaması bekleniyor. İki kulübün yönetimi ise resmi açıklamadan önce son detayları tamamlamak için çalışıyor.
Kicker'a göre, sağlık kontrolleri ve sözleşmelerin imzalanması transferin bir sonraki adımı olarak kalırken, oyuncu önümüzdeki birkaç gün içinde sağlık kontrolünden geçecek.
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İttihad, Diaby ve Kiel sonrası döneme hazırlanıyor: Duan ve Boudaoui gündemde
Transferin tamamlanması, kulüp yönetiminin Fransız kanat oyuncusunun olası alternatifini belirlemek için erken harekete geçtiği bir dönemde, Diaby'nin iki sezon geçirdiği İttihad formasıyla süren serüveninin sonu anlamına geliyor.
"Arriyadiyah" kaynakları, İttihad'ın, Diaby'nin yerini doldurmak için Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusu Japon Ritsu Doan'ı diğer isimlerin yanı sıra en öne çıkan seçenekleri arasına koyduğunu ortaya koydu.
Fransız ekibi Nice'in orta saha oyuncusu Cezayirli Hicham Boudaoui de İttihad'ın orta saha seçenekleri arasına girdi; Fildişili Franck Kessié ise defans oyuncusu Stephan Keller'in ayrılığının gerçekleşmesi hâlinde onun yerini doldurmak için aday olarak öne çıkıyor.
Doan geçen sezon Eintracht Frankfurt ile 40 maça çıktı; bu maçlarda 7 gol atıp 6 asist yaptı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon euro.
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Diaby'nin sözleri yaşananları ortaya koyuyor
İttihat yönetimi, alternatifler hakkında kararlarını almadan önce Diaby dosyasını nihai olarak sonuçlandırmayı bekliyor. Fransız kanat oyuncusunun Leverkusen'e transferi ise her zamankinden daha yakın.
Diaby, Alman teknik direktör Jens Wissing'e katılmaya zihinsel olarak hazır olmadığını bildirdikten sonra son Hazm maçında forma giymemişti. Bu durum, İttihat'ın 3-2 kazandığı maçın ardından teknik direktör tarafından da doğrulandı.
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