Al-Ittihad, Mohamed Salah için rekabetle karşı karşıya; ancak Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Liverpool'un yıldızını kadrosuna katmak isteyen Suudi Pro Ligi takımları arasında yer almıyor
Suudi devleri uzun vadeli hedefleri için geri dönüyor
ESPN'e göre, Al-Ittihad, Salah'ı kadrosuna katmak için yoğun çalışmalarına yeniden başladı. Forvetin Salı günü mevcut sezonun bitiminde Merseyside'dan ayrılacağını açıklamasının ardından, Suudi kulübü yarışta en önde yer aldı. Kulüp yönetimi, kanat oyuncusunu Şubat ayında Al-Hilal'e transfer olan Karim Benzema'nın yerini alacak ideal yıldız transferi olarak görüyor. Bu transfer çabası yeni değil; Premier League ekibi, Eylül 2023'te bu uluslararası oyuncu için yapılan 150 milyon sterlinlik (200 milyon dolar) muazzam teklifi reddetmişti. Ancak, forvetin ayrılacağının kesinleşmesinden bu yana durum önemli ölçüde değişti.
Yurtiçi rekabetin ortasında yeni bir tılsım arayışı
Al-Ittihad şu anda bu yarışta başı çekiyor olsa da, kulüp içinde ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Haberlere göre, önerilen teklife rakip olabilecek mali güce sahip tek diğer bölgesel kulüp Al-Qadsiah. İlginç bir şekilde, Cristiano Ronaldo'nun 2023'ten beri forma giydiği mevcut devler Al-Nassr, Al-Ahli ve Al-Hilal'in şu aşamada onun transferi için yarışa girmesi beklenmiyor. 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak, Cidde ekibinin elitler arasındaki statüsünü korumasına olanak sağlayacaktır. Önde gelen bir Arap sporcu olarak sahip olduğu muazzam kültürel etki, Orta Doğu kulüplerinin yeni bir küresel simge figür arayışında onun cazibesini daha da artırıyor.
Anfield'ın mirası sona eriyor
Bu haber, İngiliz futbol tarihinin en efsanevi kariyerlerinden birinin sonunun başlangıcını işaret ediyor. Kaynaklara göre Liverpool, sözleşme uzatmasının bitmesine bir yıl kalmış olmasına rağmen, takımın sembolü olan oyuncunun bedelsiz transferle ayrılmasına cömertçe izin verecek. 2017 yılında Roma'dan transfer olduğundan bu yana, sekiz büyük şampiyonluk kazanarak kupalarla dolu bir dönemin itici gücü oldu. İstatistikleri dikkat çekici. 435 maçta attığı 255 golle, tüm zamanların golcü listesinde Ian Rush (346) ve Roger Hunt (285) 'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, birinci ligde attığı 191 golle, ligin tarihsel sıralamasında dördüncü sırada bulunuyor.
İlişkinin bozulması ve gelecekteki görünüm
Karşılıklı olarak ayrılma kararı, oyuncunun oldukça çalkantılı bir dönemden sonra geldi. Geçen Nisan ayında sözleşmesini uzatmış olmasına rağmen, bu sezon formunda gözle görülür bir düşüş yaşadı ve bu durum, 2025 yılının sonlarında üst üste üç maçta kadro dışı kalmasına neden oldu. Takımın son derece hayal kırıklığı yaratan sonuçları karşısında kulübü kendisini "kurban etmekle" suçladığı patlamaya varan bir röportaj vermesiyle, içindeki birikmiş hayal kırıklığı nihayet patlak verdi.
Son dönemdeki çalkantılara rağmen, Premier League'in ikonlarından biri olarak bıraktığı miras sağlamdır ve Orta Doğu'da yeni bir başlangıç yapması en olası sonuç gibi görünüyor.