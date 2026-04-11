Al Ittihad's X Official Account

Al-Ittihad'ın golcüsü ve Al-Ahli'nin yetenekleri... Elitler Ligi Play-off'larında izlemeye değer 5 yıldız

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde pek çok yetenekli oyuncu izlenebilir

İsimlerden çok tutkuyu ön plana çıkaran bir ligde, yetenekler kimseyi beklemeyen gökyüzündeki yıldızlar gibi parıldıyor.

Elitler Ligi (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) artık sadece bir geçiş noktası değil, şampiyonların doğduğu gerçek bir sahne haline geldi. Burada büyük hikayelerin ilk sayfaları yazılıyor ve her pas, her şut, her sevinç çığlığıyla hayaller kurulan bir yer.

Lig aşaması sona erdikten sonra, taraftarlar 4 heyecan verici karşılaşma ile randevuya çıkacak. Gidiş-dönüş sistemiyle oynanacak 8 maçtan oluşan bu play-off, 4 takımı çeyrek finale taşıyacak ve bu takımlar doğrudan elemeyi geçen takımlarla karşılaşacak.

Ancak bu play-off, sadece çeyrek finale yükselen takımları belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda hem şu anda hem de gelecekte kulüplerinde fark yaratabilecek birçok yeteneği de ortaya çıkaracak.

    Ammar El-Ghamdi

    Play-off'ların en öne çıkan ismi, şüphesiz Al-Ittihad'ın forveti Ammar Al-Ghamdi olacak. Al-Ghamdi, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittifaq ve Al-Taawoun'un çeyrek finalde yer aldığı gruba yetişmek amacıyla takımını Neom karşısında liderlik edecek.

    El-Ghamdi, ligin son maçında güçlü bir performans sergiledi ve Al-Shabab'ı 4-1 yendikleri maçta "Kaplanlar"ın ikinci golünü attı. Ortaya gelen topu kafayla ağlara gönderdi.

    El-Ghamdi sadece topu vurmak için zıplamadı, aynı zamanda bu sezon gol sayısını 12'ye çıkararak, Al-Khalood'un forveti Abdullah Al-Ajyan'ın bir gol önünde, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi golcü sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi.

    Suudi forvetin büyük bir yeteneğe sahip olduğu şüphe götürmez ve bunun en açık kanıtı, Portekizli Sergio Conceicao ya da eski Fransız teknik direktör Laurent Blanc yönetiminde olsun, Al-Ittihad'ın A takımına sürekli olarak antrenmanlara çağrılmasıdır.

    Ancak El-Ghamdi'nin play-off'larda zorlu bir görevi olacak, özellikle de Neom'un bu sezon El-Nukhat Ligi'nde savunma açısından en güçlü takımlardan biri olması nedeniyle.

  • Muaz el-Habib

    Golcü yeteneğinden bahsetmişken, play-off maçlarında bu yeteneğe sahip en öne çıkan isimlerden biri olan Al-Fayha'nın forveti Muaz Al-Habib, zorlu bir karşılaşmada Al-Qadisiyah ile karşı karşıya gelecek.

    El Habib, özellikle geçen kış transfer döneminde Al-Fayha'ya transfer olduktan sonra, bu sezon Elit Ligi'nde güçlü bir performans sergiledi ve Ammar Al-Khaibari ile durdurulamaz bir ikili oluşturdu.

    Genç forvet, lig aşamasında 10 gol atmayı başardı ve bu sezon golcü sıralamasında Al-Nassr'ın yıldızı Asim Muhammed ile eşit olarak beşinci sırada yer aldı.

    Muaz Al-Habib, ligin son haftasında çeyrek finale doğrudan yükselme şansını kaçıran Al-Qadisiyah olsa bile, tüm rakipler karşısında golcü yeteneklerini sergileyebileceğini kanıtlamak zorunda.

    Ammar Al-Yahibi

    Aynı maçta, bu sezon Elit Ligi'nde parlayan bir başka yetenek de sahne alacak. Al-Ahli kulübünün altyapısından yetişen en önemli isimlerden biri olan Al-Qadisiyah'ın yıldızı Ammar Al-Yahibi de bu isimlerden biri.

    El-Yahibi, El-Habib gibi, sezon ortasında da yolunu değiştirdi. Al-Ahli ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından, geçen kış transfer döneminde serbest transfer olarak El-Kadisiya'ya geçti.

    O zamandan beri genç oyuncu, Al-Ahli'deyken olduğundan daha keskin ve çevik bir yüzünü ortaya koydu, özellikle de yeteneğinin parladığı sol kanat pozisyonunda sabitlenip, aslında ustalaştığı tüm hücum pozisyonları arasında geçiş yapmamaya başladıktan sonra.

    Nitekim El-Yahibi, Ammar Al-Hajjog ve Iyad Hossa ile birlikte Al-Qadisiya'nın hücumunda durdurulamaz bir üçgen oluşturmayı başardı ve bu, iki takımın play-off maçlarında Al-Fayha'nın dikkat etmesi gereken bir nokta olacak.

  • Khaled Abdeljawad

    Ekipte, Ammar Al-Yahibi'ye çok benzeyen bir başka yetenek daha göze çarpıyor: Al-Hazm'ı, Al-Akhdud ile oynayacağı zorlu maçta sahaya çıkaracak olan Khaled Abduljawad.

    Khaled Abdel-Jawad da bu sezon Elit Hava Ligi'nin en öne çıkan kanat oyuncularından biri ve o da El-Yahibi gibi Al-Ahli kulübünün altyapısında yetişti.

    Abduljawad, bu sezon El-Nukhat Ligi'nde El-Hazm'ın en golcü oyuncusu olarak yeteneğini kanıtladı ve takımın play-off'lara yükselmesine yardımcı olan en önemli oyunculardan biri oldu.

    Al-Akhdoud kulübünün son dönemde yaşadığı büyük düşüş, özellikle de eski forveti Abdullah Al-Ajyan'ın geçen kış transfer döneminde Al-Khaloud kulübüne transfer olması göz önüne alındığında, Khaled Abduljawad'ın yeteneklerini sergileme görevi kolay görünebilir.

    Mürad Haddari

    Play-off'larda izlenebilecek son yetenek ise, yine Al-Ahli kulübünün altyapısından yetişen üçüncü bir isim: forvet Murad Khudari.

    Khedri, Al-Wehda'nın çeyrek finale yükselme play-off'unda rakibi Al-Fateh ile karşılaşacağı maçta, taraftarların en çok güvendiği isim olacak.

    Bu golcü forvetin adı, Ocak ayının sonunda ve Şubat ayının başında, özellikle El-Bukairiya ve El-Akhdud ağlarına attığı iki maçta üst üste hat-trick yaparak büyük bir şekilde öne çıktı.

    Genel olarak, genç oyuncu 8 gol atarak, El-Nujuma'dan Muayad Al-Sharari ile eşit olarak, El-Nujuma Elit Ligi golcü sıralamasında dokuzuncu sırada yer alıyor.

    Khudari'nin önünde çok zor bir görev var, özellikle de Al-Fateh, El-Nassr'ın ardından bu sezon El-Nukhba Hava Ligi'nde en güçlü ikinci savunmaya sahip olduğu için, gol atmak ve takımını çeyrek finale taşımak için iki kat daha fazla çaba sarf etmesi gerekecek.

