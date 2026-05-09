Al Hilal, Suudi Kral Kupası'nı kazanırken Karim Benzema bir kupa daha kazandı
Blues, dramatik bir geri dönüşe imza attı
Al Hilal, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da izlediği heyecan dolu karşılaşmada, maçın başlarında yaşadığı bir tehlikeyi atlatarak masalsı bir performans sergileyen finalist Al Kholood’u 2-1 mağlup etti. The Blues, Ramiro Enrique'nin Simone Inzaghi'nin savunma sistemindeki bir hatayı değerlendirmesiyle maçın henüz dördüncü dakikasında geriye düştü, ancak ilk yarı bitmeden önce beş dakika içinde iki golle cevap verdi. Nasser Al-Dawsari, 42. dakikada boşta kalan topa atlayarak skoru eşitledi, ardından Theo Hernandez ilk yarının uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı.
Benzema'nın Suudi Arabistan'daki muhteşem performansı
Bu zafer, 2023 yılında Real Madrid'den Orta Doğu'ya transfer olduktan sonra kupa kazanma geleneğini sürdüren Benzema için önemli bir kişisel dönüm noktasıdır. Bu başarı, Fransız oyuncunun 2024-25 sezonunda Al Ittihad formasıyla kazandığı Suudi Pro Ligi ve Kral Kupası ikilisinin ardından Suudi futbolunda elde ettiği üçüncü büyük zaferi temsil ediyor. Şubat ayı başında Al Hilal'e katılan tecrübeli forvet, bu son finalde Hernandez'in galibiyet golüne kritik asist yaparak takım için vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
Yabancı mülkiyet geçmişi
Mağlubiyete rağmen Al Kholood, Amerikalı yatırımcı Ben Harburg'un kulübü satın almasının ardından Suudi finallerine ulaşan ilk yabancı sermayeli kulüp olarak tarihe geçti. Ligde Al Hilal'in 12 sıra altında yer alan ve Pro League'de ikinci sezonunu geçiren takım, topluluk odaklı bir model sayesinde olağanüstü bir gelişme göstererek, yerleşik düzeni neredeyse altüst edecekti.
Başkent derbisinde şampiyonluk maçı
Al Hilal, kutlamalarını bir kenara bırakıp 12 Mayıs'ta Al Nassr ile oynayacağı, sezonun kaderini belirleyecek Başkent Derbisi'ne hazırlanmak zorunda. 31 maçta topladığı 77 puanla ikinci sırada yer alan Inzaghi'nin takımı, liderin beş puan gerisinde olsa da, en önemlisi bir maç eksiği var. Bu yüksek riskli karşılaşmada alınacak bir yenilgi, Pro League şampiyonluğunu resmen Al Nassr'a verecek, oysa bir galibiyet, Al Hilal'in kaderini kendi ellerinde tutmasını ve lig-kupa dublesini kovalamasını sağlayacak.