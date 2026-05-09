Al Hilal, Suudi Kral Kupası'nı kazanırken Karim Benzema bir kupa daha kazandı

Al Hilal, kutlamalarını bir kenara bırakıp 12 Mayıs'ta Al Nassr ile oynayacağı, sezonun kaderini belirleyecek Başkent Derbisi'ne hazırlanmak zorunda. 31 maçta topladığı 77 puanla ikinci sırada yer alan Inzaghi'nin takımı, liderin beş puan gerisinde olsa da, en önemlisi bir maç eksiği var. Bu yüksek riskli karşılaşmada alınacak bir yenilgi, Pro League şampiyonluğunu resmen Al Nassr'a verecek, oysa bir galibiyet, Al Hilal'in kaderini kendi ellerinde tutmasını ve lig-kupa dublesini kovalamasını sağlayacak.