Getty Images Sport
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Al-Hilal, sözleşme feshi anlaşmazlığının ortasında Karim Benzema'nın halefi olarak İngiltere yıldızını gözüne kestirdi
Al-Hilal, Benzema'nın halefi olarak Watkins'i hedefliyor
Al-Hilal, bu yaz transfer döneminde Benzema sonrası için şimdiden hazırlık yapıyor. Inzaghi, gelecek sezon hücum hattına liderlik etmesi için bir numaralı hedef olarak Aston Villa forveti Watkins'i belirledi. MaxiFoot'a göre Suudi devi, kadrosunu gençleştirmek için 38 yaşındaki Fransızla yollarını ayırmayı değerlendiriyor.
Ancak Watkins için atılacak herhangi bir adım, Benzema'nın devam eden sözleşme durumunun çözülmesine sıkı sıkıya bağlı. 2022 Ballon d'Or kazananı, karşılıklı feshi kabul etmeden önce sözleşmesinin son yılına ait ödemenin tamamını talep ediyor. Bu mali şart, şu anda oyuncu ile Al-Hilal arasındaki görüşmelerde bir çıkmaza yol açmış durumda.
- Getty Images Sport
Inzaghi, Benzema ile kenardaki gerilimi küçümsedi
Cuma akşamı Al-Hilal'in Al Faisaly'yi 4-2 mağlup ettiği maçta gerilim ortaya çıktı. Karşılaşmanın erken bölümünde gol atmasına rağmen Benzema, bitime 20 dakika kala genç oyuncu Kader Meite için oyundan alınmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemedi. Maçın ardından basına konuşan Inzaghi, tecrübeli yıldızının etrafındaki tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.
"Bunu maçtan sonra konuştuk" dedi Inzaghi. "Her maçı oynamak istemesi normal ve onu anlıyorum çünkü ben de forvettim. O anda elimizde kulübün geleceğini temsil eden başka bir genç oyuncu, Kader Meite vardı. Maçtan sonra Karim'le şakalaşıyordum ve onunla saygıya dayalı bir ilişkim var. O sadece büyük bir şampiyon değil, aynı zamanda çok büyük bir profesyonel."
Olası ayrılığın arkasında gençleşme hamlesi
Inzaghi'nin maç sonrası diplomatik yorumlarına rağmen, aynı habere göre Al-Hilal yönetimi Benzema'nın sözleşmesini feshetme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Bu kararın arkasında, Suudi Pro Ligi genelinde uygulanan sıkı yabancı oyuncu kotası sınırları bulunuyor.
Kulüp yönetimi, gelecek sezon öncesinde kadronun genel yaş ortalamasını düşürmek istiyor. AS'a göre Inzaghi, 2025-26 sezonunda Villa formasıyla 55 maçta 21 gol atan İngiltere forveti 30 yaşındaki Watkins'i ideal bir aday olarak görüyor.
- AFP
Nihai ödeme şartları konusunda çıkmaz sürüyor
Bundan sonra ne olacağı tamamen Benzema ile kulüp yetkilileri arasındaki mali görüşmelere bağlı. Al-Hilal, Fransız tecrübeli oyuncu yabancı oyuncu kontenjanında yer açmadıkça Watkins için resmi girişimlere başlayamaz.
Eğer Benzema bir fesih anlaşmasını kabul ederse, Al-Hilal Watkins hamlesini derhal hızlandıracak. Bir anlaşmaya varılana kadar, yazın yolların ayrılacağına dair net sinyallere rağmen eski Real Madrid kaptanı Al-Hilal oyuncusu olmaya devam ediyor.
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