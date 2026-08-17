Al-Hilal, bu yaz transfer döneminde Benzema sonrası için şimdiden hazırlık yapıyor. Inzaghi, gelecek sezon hücum hattına liderlik etmesi için bir numaralı hedef olarak Aston Villa forveti Watkins'i belirledi. MaxiFoot'a göre Suudi devi, kadrosunu gençleştirmek için 38 yaşındaki Fransızla yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

Ancak Watkins için atılacak herhangi bir adım, Benzema'nın devam eden sözleşme durumunun çözülmesine sıkı sıkıya bağlı. 2022 Ballon d'Or kazananı, karşılıklı feshi kabul etmeden önce sözleşmesinin son yılına ait ödemenin tamamını talep ediyor. Bu mali şart, şu anda oyuncu ile Al-Hilal arasındaki görüşmelerde bir çıkmaza yol açmış durumda.