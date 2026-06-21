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FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3Getty Images Sport

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Al-Hilal’in teklifi masada… Barcelona’nın yıldızı Türkiye Ligi’ni reddediyor

Transfers
Al Hilal
Barcelona
Real Betis
M. Casado
M. United
Real Sociedad
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La Liga
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Mendez bağlantı noktası… ve Blaugrana fiyatı belirliyor

Deco liderliğindeki Barcelona kulübünün spor yönetimi, Katalan kulübünün mali durumuna uygun en iyi transfer fırsatlarını bulmak için transfer piyasasını incelemeye devam ediyor. Bu tablonun diğer tarafında ise, kalmak için tüm gerekçeleri tüketmiş olan Blaugrana’nın yıldızlarından biri, geleceği konusunda kararsız kalmış durumda; zira şu anda yeni bir deneyim yaşamak istiyor. 

İspanyol Sport gazetesi, orta saha oyuncusu Mark Casado’nun (22 yaşında) geleceğiyle ilgili tereddütlerini ortadan kaldırdığını ve Katalan kulübüne olan derin bağlılığına rağmen, önümüzdeki sezon Bernat, De Jong, Pedri ve Gavi ile rekabetin şiddetli olacağı ve gelecek sezon forma giyme şansının azalacağına ikna olduktan sonra, sezonun bitiminde teknik direktör Hans Flick ile yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından bu kararı aldı.

  • Tam bir sessizlik… Tek şart bu

    Casado, menajeri Jorge Mendes’e gelen teklifleri değerlendirmesini emanet etti; Barcelona’nın onu bırakmak için 20 milyon avro talep ettiğini ve bu transferi 30 Haziran’dan önce sonuçlandırmak istediğini biliyor.

    Gazete şu açıklamayı yaptı: “Barcelona, şu anda mevcut seçenekleri sakin bir şekilde değerlendiren oyuncuya baskı yapmıyor. Oyuncu, Avrupa’da kalmayı tercih ederek Türkiye liginden gelen bir teklifi zaten reddetti.”

    Gazete şöyle devam etti: “Ancak Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübüne transfer olasılığını da dışlamadı; özellikle de genç yaşı, gelecekte Avrupa’ya geri dönmesine olanak sağlayabilir. Ayrıca, Mendes’in João Cancelo transferi kapsamında Suudi kulübüyle de temas halinde olduğu biliniyor.”

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  • Manchester United’ın ilgisi ve La Liga’dan iki isim

    Ayrıca Manchester United’ın oyuncuya ilgi gösterdiğini de belirtti, “ancak durum ciddi bir aşamaya gelmedi”; Monaco seçeneği ise şimdilik gündemden çıkarıldı.

    La Liga’da ise Mendes ile çok sayıda temas kuruldu; Casado, Atlético Madrid’den Mateo Alemany’nin yanı sıra Real Betis ve Real Sociedad’ın da ilgisini çekiyor, özellikle de bu iki takımın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağı düşünülürse.

    Haber, “Ancak Barcelona’nın talep ettiği 20 milyon avro, İspanyol kulüpleri için bir engel teşkil ediyor” sözleriyle sona erdi.

    Kasado’nun, Flick yönetimindeki Barcelona’da iki tam sezon geçirdiği ve bu süre zarfında 75 maça çıkarak tek bir gol attığı hatırlanıyor. Bu gol, geçen sezon “Luis Compánis” Olimpiyat Stadyumu’nda Real Sociedad’a karşı La Liga maçında gelmişti.

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