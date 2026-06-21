Al-Hilal’in teklifi masada… Barcelona’nın yıldızı Türkiye Ligi’ni reddediyor

Deco liderliğindeki Barcelona kulübünün spor yönetimi, Katalan kulübünün mali durumuna uygun en iyi transfer fırsatlarını bulmak için transfer piyasasını incelemeye devam ediyor. Bu tablonun diğer tarafında ise, kalmak için tüm gerekçeleri tüketmiş olan Blaugrana’nın yıldızlarından biri, geleceği konusunda kararsız kalmış durumda; zira şu anda yeni bir deneyim yaşamak istiyor.

İspanyol Sport gazetesi, orta saha oyuncusu Mark Casado’nun (22 yaşında) geleceğiyle ilgili tereddütlerini ortadan kaldırdığını ve Katalan kulübüne olan derin bağlılığına rağmen, önümüzdeki sezon Bernat, De Jong, Pedri ve Gavi ile rekabetin şiddetli olacağı ve gelecek sezon forma giyme şansının azalacağına ikna olduktan sonra, sezonun bitiminde teknik direktör Hans Flick ile yaptığı yüz yüze görüşmenin ardından bu kararı aldı.