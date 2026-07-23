Roma, Summerville için bonuslar dahil yaklaşık 50 milyon euro önermeye kadar gitmişken, Nusa'yı satmak için Leipzig'in talep ettiği bedel hakkında da şimdiden bilgi aldı; bu rakam 55 ila 60 milyon euro arasında. Oyuncu ise sezon başına yaklaşık 2 milyon euro maaş alıyor; bu da başkent ekibinin belirlediği mali kriterlere çok daha uygun. Şimdi mesele, Leipzig'in Nusa için taleplerinin bir şekilde aşağı çekilip çekilemeyeceğini ve Manchester United'ın radarında olmaya devam eden Roma kadrosunun değerli parçalarından Manu Koné'nin olası satışının ne kadar etkili olacağını anlamak. Roma'nın kanat pozisyonu için yokladığı en sıcak alternatifler Strasbourg'dan Diego Moreira ve Benfica'dan Andreas Schjelderup.























