Gian Piero Gasperini acele ediyor ve Friedkin ailesinden süreyi kısaltmaya çalışmasını, Roma'nın iç transfer planlarını kesin olarak zorlaştıran görüşme yürütme biçimlerine bağlı bazı alışkanlıkları değiştirmesini istedi.Roma teknik direktörü, belirli bir aciliyetle iki yeni hücum kanat oyuncusu istiyor; bugün itibarıyla bu rolde kadroda yalnızca Paulo Dybala ve Matias Soulé bulunuyor. Ancak son haftalarda Mason Greenwood, Alejandro Garnacho ve Crysencio Summerville'e uzanan girişimler peş peşe sonuçsuz kaldı ve Roma için yanıt verme aciliyeti katlanarak arttı.
Çeviri:
Al-Hilal’in Summerville çalımı sonrası Roma harekete geçti: Antonio Nusa için ilk temaslar, Leipzig onu bırakmak için ne kadar istiyor?
Değerli parça
Roma kulübünün gündemine aldığı ve dikkatini şimdi yönelebileceği çeşitli profiller arasında, hiç şüphesiz öne çıkan isimlerden biri Leipzig forması giyen 2005 doğumlu kanat oyuncusu Antonio Nusa ve Norveç formasıyla son Dünya Kupası'nda da önemli bir performans sergiledi. Geçtiğimiz sezonu 35 maç, 5 gol ve 4 asistlik bir performansla kapatan Nusa, kulübü tarafından koleksiyonun değerli parçalarından biri olarak görülüyor ve yeni teknik direktör Martin Demichelis de ona yatırım yapmayı planlıyor. 2024 yazında 21 milyon euroya transfer edilen ve Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalayan Norveçli milli oyuncunun piyasa değeri oldukça yüksek; bunda, bazıları Premier League merkezli olan diğer takımların da gösterdiği ilgi etkili oldu.
Nusa ne kadar ediyor
Roma, Summerville için bonuslar dahil yaklaşık 50 milyon euro önermeye kadar gitmişken, Nusa'yı satmak için Leipzig'in talep ettiği bedel hakkında da şimdiden bilgi aldı; bu rakam 55 ila 60 milyon euro arasında. Oyuncu ise sezon başına yaklaşık 2 milyon euro maaş alıyor; bu da başkent ekibinin belirlediği mali kriterlere çok daha uygun. Şimdi mesele, Leipzig'in Nusa için taleplerinin bir şekilde aşağı çekilip çekilemeyeceğini ve Manchester United'ın radarında olmaya devam eden Roma kadrosunun değerli parçalarından Manu Koné'nin olası satışının ne kadar etkili olacağını anlamak. Roma'nın kanat pozisyonu için yokladığı en sıcak alternatifler Strasbourg'dan Diego Moreira ve Benfica'dan Andreas Schjelderup.
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