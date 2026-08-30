Al Hilal ile karmaşık bir mali denklem: Benzema, Al Shabab'ı zor durumda bıraktı

"Şarku'l Avsat" gazetesine göre, Benzema aralarındaki doğrudan sözleşme uyarınca Hilal'den yıllık 25 milyon dolar kazanıyor.

Fransız golcünün eylül ayından 2030 yılının haziran ayı sonuna kadar kalan alacaklarının değeri ise yaklaşık 20,8 milyon dolar, yani yaklaşık 78,1 milyon Suudi riyaline denk geliyor.

Benzema'nın mali bağı yalnızca Hilal ile olan sözleşmesiyle sınırlı değil; gazete aynı haberinde, yıllık değeri 23 milyon dolar olan ve 2030 yılına kadar süren, Suudi Profesyonel Ligi Birliği'ne bağlı transfer programı aracılığıyla finanse edilen ayrı bir sözleşmenin daha varlığını ortaya çıkardı.

İkinci sözleşme, Benzema'nın Suudi futbolunun ve ona bağlı etkinliklerin tanıtımında üstlendiği rollerle bağlantılı; sözleşmenin 30 Haziran 2030'a kadar sürmesi varsayımıyla kalan alacaklarının değeri ise yaklaşık 330,6 milyon riyale ulaşıyor.

Bu sözleşme, geçerlilik süresi boyunca Benzema'nın Suudi Arabistan dışında oynamasını yasaklayan bir madde içeriyor; nitekim ülke dışındaki bir kulübe transfer olması ve o kulüple maça çıkması sözleşmenin anında feshine yol açıyor.

Bu ayrıntılar, Benzema'nın Suudi Ligi içindeki başka bir kulübe transfer olmasına sözleşme açısından bir avantaj kazandırıyor; çünkü bu, onun 2030'a kadar uzanan sözleşmeyi korumasına olanak tanıyor. Ancak Şebab'ın girişimi şimdiye kadar Fransız golcünün reddiyle karşılaştı.

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