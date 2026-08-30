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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Al Hilal ile karmaşık bir mali denklem: Benzema, Al Shabab'ı zor durumda bıraktı

Transfers
K. Benzema
J. Brownhill
Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
Al Hazem - Al Shabab
Al Hazem
Al Shabab
Fransa
İngiltere
Suudi Arabistan

Sınırlı seçenekler: 330 milyon riyal her iki taraf için de durumu zorlaştırıyor

Karim Benzema'nın Hilal ile yaşadığı kriz, Fransız golcünün mavili kulüple ilişkisinin sona ermesi durumunda geleceğine dair olası bir seçeneğin ortaya çıkmasının ardından yeni bir yöne doğru ilerliyor.

Oyuncunun şimdiye kadarki isteği ise farklı bir yol çiziyor; zira Benzema, mali taleplerinin kabul edilmesi ya da kalan tüm alacaklarının kendisine ödenmesiyle sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesi dışındaki, Hilal ile yaşadığı krize ilişkin herhangi bir çözümü reddeden tutumunda ısrarcı.

  • Transfer işlemlerini kolaylaştırma talebi: Benzema, Al Shabab'ı reddediyor

    Konuya vâkıf kaynaklar pazar günü "Şarku'l Avsat" gazetesine, Al-Shabab kulübünün Benzema krizine dahil olduğunu ve tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katma isteğini gösterdiğini açıkladı.

    Al-Shabab, Fransız golcünün transferine onay verdikten sonra, Suudi Profesyonel Lig Birliği'nden Benzema transferinin işlemlerini kolaylaştırma konusunda yardım istedi; ancak oyuncu, Al-Shabab'a geçmeyi reddeden tutumunda hâlâ ısrar ediyor.

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    Aynı kaynağa göre Benzema, Al-Hilal yönetimine takımda kalmaya devam etme veya sözleşmesini karşılıklı rızayla sona erdirmek için bir anlaşmaya varma konusundaki kararlılığını iletti; bu durumda 30 Haziran 2027'de sona ermesi planlanan sözleşmesinin sonuna kadar kalan tüm mali haklarını alacak.

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  • Benzema'nın Hilal ile sırları: İki sözleşme ve ilişkiyi sonlandırmak için karmaşık bir şart

    "Şarku'l Avsat" gazetesine göre, Benzema aralarındaki doğrudan sözleşme uyarınca Hilal'den yıllık 25 milyon dolar kazanıyor.

    Fransız golcünün eylül ayından 2030 yılının haziran ayı sonuna kadar kalan alacaklarının değeri ise yaklaşık 20,8 milyon dolar, yani yaklaşık 78,1 milyon Suudi riyaline denk geliyor.

    Benzema'nın mali bağı yalnızca Hilal ile olan sözleşmesiyle sınırlı değil; gazete aynı haberinde, yıllık değeri 23 milyon dolar olan ve 2030 yılına kadar süren, Suudi Profesyonel Ligi Birliği'ne bağlı transfer programı aracılığıyla finanse edilen ayrı bir sözleşmenin daha varlığını ortaya çıkardı.

    İkinci sözleşme, Benzema'nın Suudi futbolunun ve ona bağlı etkinliklerin tanıtımında üstlendiği rollerle bağlantılı; sözleşmenin 30 Haziran 2030'a kadar sürmesi varsayımıyla kalan alacaklarının değeri ise yaklaşık 330,6 milyon riyale ulaşıyor.

    Bu sözleşme, geçerlilik süresi boyunca Benzema'nın Suudi Arabistan dışında oynamasını yasaklayan bir madde içeriyor; nitekim ülke dışındaki bir kulübe transfer olması ve o kulüple maça çıkması sözleşmenin anında feshine yol açıyor.

    Bu ayrıntılar, Benzema'nın Suudi Ligi içindeki başka bir kulübe transfer olmasına sözleşme açısından bir avantaj kazandırıyor; çünkü bu, onun 2030'a kadar uzanan sözleşmeyi korumasına olanak tanıyor. Ancak Şebab'ın girişimi şimdiye kadar Fransız golcünün reddiyle karşılaştı.

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  • Şabab'ın önünde bir engel daha

    Al Shabab, Benzema'nın onayını almadan önce, 30 yaşındaki İngiliz oyuncusu Josh Brownhill'den kurtulması gerekiyor; böylece Fransız forvete yönelme fırsatı doğacak.

    Aynı zamanda kaynaklar, Benzema'nın Al Shabab forması giyme fikrini şiddetle reddetmesi nedeniyle tutumunun şimdiye kadar transferin önündeki en büyük engeli oluşturduğunu doğruluyor.

    Ayrıca Benzema, sadece Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılmak amacıyla El Hilal'in Asya listesine kaydedilme seçeneğini de reddediyor.

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