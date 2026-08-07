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Al-Hilal devredeyken Barcelona orta sahanın yıldızı için 40 milyon euro talep ediyor
Barcelona, Suudi teklifini reddetti
Casado'nun Barcelona'daki uzun vadeli geleceği, yaz transfer dönemi ilerledikçe belirsizliğini koruyor. Suudi Pro Lig ekibi Al-Hilal, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmen devreye girdi. Mundo Deportivo'ya göre Katalan devi, temmuz ayında Al-Hilal'den gelen ilk teklifi reddetti.
Bu açılış teklifinin geri çevrilmesinden bu yana iki kulüp arasındaki görüşmeler önemli ölçüde durdu. Önerilen transfer şu anda tamamlanmaktan çok uzak. Genç İspanyol'un bu yaz kulüpten ayrılması için artık her iki tarafın da ortak bir noktada buluşması gerekiyor.
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Değerleme farkı, olası transferi durdurdu
Başarılı bir anlaşmanın önündeki temel engel, oyuncunun mali değerlemesindeki büyük fark. Barcelona geri adım atmıyor ve 30 milyon €’yu aşan bir bonservis bedeli talep ediyor. İspanyol devi, altyapısından yetişen oyuncusu için hatta 40 milyon €’ya daha yakın nihai bir paket elde etmeyi hedefliyor. Ancak Al-Hilal, şu an itibarıyla bu yüksek mali talepleri karşılamaya kesinlikle yanaşmıyor.
İki kulüp arasında süren pürüzlere rağmen, kişisel şartlara ilişkin görüşmeler son derece ileri seviyede. Casado ile Suudi Arabistan ekibi arasında çok iyi bir ilişki ve güçlü bir uyum bulunuyor.
Avrupa devleri, çözüme kavuşmamış durumu yakından takip ediyor
Al-Hilal ile görüşmeler can sıkıcı bir çıkmazda kalmayı sürdürürken, Casado Avrupa genelinde de ciddi ilgi görüyor. Yetenekli orta saha oyuncusu, birçok üst düzey ligden somut ilgi çekti.
Premier League, Serie A ve Bundesliga'dan kulüpler, Katalonya'daki belirsiz durumunu yakından takip ediyor. Barcelona altyapısından yetişen oyuncunun, başka bir Avrupa ligine olası bir transferine olumlu baktığı bildirildi. Bu kadar yaygın beğeniye rağmen, bugüne kadar Avrupa'daki taliplerinden hiçbiri resmi teklif sunmadı. Şu anda somut teklif veren tek kulüp Al-Hilal.
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Transfer operasyonu kesin şekilde çıkmaza girmiş durumda
Transfer dönemi son aşamalarına girerken, Al-Hilal'in teklifi oyuncu için masadaki en sağlam seçenek olmayı sürdürüyor. Ancak nihai anlaşma, tamamen kulüplerin aralarındaki büyük mali farkı kapatmasına bağlı. Barcelona ile yaşanan önemli ekonomik görüş ayrılıkları, şu anda tüm operasyonun can sıkıcı şekilde çıkmaza girmesine neden oluyor. Al-Hilal, Katalan kulübünü tatmin etmek için ilk teklifini artırıp artırmamaya karar vermek zorunda. Barcelona 40 milyon €'luk bonservis talebini düşürmediği ya da Avrupalı bir rakip resmî teklif sunmadığı sürece, Casado'nun yakın geleceği ciddi biçimde belirsizliğini koruyor.
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