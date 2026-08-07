Al-Hilal devredeyken Barcelona orta sahanın yıldızı için 40 milyon euro talep ediyor

Başarılı bir anlaşmanın önündeki temel engel, oyuncunun mali değerlemesindeki büyük fark. Barcelona geri adım atmıyor ve 30 milyon €’yu aşan bir bonservis bedeli talep ediyor. İspanyol devi, altyapısından yetişen oyuncusu için hatta 40 milyon €’ya daha yakın nihai bir paket elde etmeyi hedefliyor. Ancak Al-Hilal, şu an itibarıyla bu yüksek mali talepleri karşılamaya kesinlikle yanaşmıyor.

İki kulüp arasında süren pürüzlere rağmen, kişisel şartlara ilişkin görüşmeler son derece ileri seviyede. Casado ile Suudi Arabistan ekibi arasında çok iyi bir ilişki ve güçlü bir uyum bulunuyor.