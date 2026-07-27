Son yıllarda Suudi Pro Ligi'ne transfer olan birçok oyuncunun kaderi gerçekten de hayli ilginç. Buna, Real Madrid'in eski santrforu Karim Benzema (2022 Ballon d'Or) gibi en çok konuşulan yıldızlar da dahil. Benzema, şu anda Al-Hilal forması giyiyor ancak Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı takımın transfer stratejileri nedeniyle kulübüyle karşı karşıya gelmiş durumda.
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Al-Hilal’de Karim Benzema depremi: Simone Inzaghi’nin takımına sadece 6 ay önce katılan yıldızdan kulüp kurtulmak, yeni transferler yapmak istiyor
AL-HILAL'İN TUTUMU
İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, Al-Hilal yönetimi, yeni transferler için maaş bütçesinde yer açmak amacıyla Fransız forvete de kendisine yeni bir kulüp bulması gerektiğini bildirdi. Roma'dan, eski West Ham kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i 80 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Suudi ekip, hücum hattına bir oyuncu daha almak için yeniden ve önemli ölçüde yatırım yapmak istiyor. Büyük hayalin Bayern Münih'in Kolombiyalı oyuncusu Luis Diaz olduğu belirtilirken, Al-Hilal iç transferde harekete geçmeden önce bazı ayrılıkları netleştirmek istiyor.
BENZEMA DUVAR ÖRÜYOR
Son günlerde adı en çok ve en ısrarlı şekilde gündeme gelen isim, Beşiktaş ve diğer Avrupa kulüpleriyle anılan eski Liverpool oyuncusu Darwin Nunez oldu. Onunla birlikte, Karim Benzema da artık dokunulmaz olarak görülmüyor - Al-Ittihad'dan yalnızca 6 ay önce gelmiş olmasına rağmen, bu süreçte 13 maça çıkıp 9 gol attı ve 5 asist yaptı - ve Al-Hilal yönetiminin ona şimdiden bazı çözümler önerdiği, ancak sonuç alamadığı belirtiliyor. Bunlar arasında, Suudi Arabistan Ligi'ndeki başka bir takıma satışı da vardı (yakın zamanda yükselen bir ekip de dahil) ancak 1987 doğumlu, Şampiyonlar Ligi'ni beş kez kazanan oyuncu bu önerilere olumsuz yanıt verdi.
Süper maaş
Benzema, 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli sözleşmesine saygı göstermekte kararlı ve 50 milyon euroluk astronomik maaşını almaya devam etmek istiyor; bu ücreti, iki buçuk yıllık dönemin ardından ayrılma kararı aldığı Al-Ittihad’a transferi sırasında koparmıştı (2023 yazında Real Madrid’den gelmişti), çünkü Suudi Pro Ligi’nin en çok kazanan oyuncusu Cristiano Ronaldo’nunkine mümkün olduğunca yakın, daha yüksek bir maaş talep ediyordu.
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