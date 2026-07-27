Son günlerde adı en çok ve en ısrarlı şekilde gündeme gelen isim, Beşiktaş ve diğer Avrupa kulüpleriyle anılan eski Liverpool oyuncusu Darwin Nunez oldu. Onunla birlikte, Karim Benzema da artık dokunulmaz olarak görülmüyor - Al-Ittihad'dan yalnızca 6 ay önce gelmiş olmasına rağmen, bu süreçte 13 maça çıkıp 9 gol attı ve 5 asist yaptı - ve Al-Hilal yönetiminin ona şimdiden bazı çözümler önerdiği, ancak sonuç alamadığı belirtiliyor. Bunlar arasında, Suudi Arabistan Ligi'ndeki başka bir takıma satışı da vardı (yakın zamanda yükselen bir ekip de dahil) ancak 1987 doğumlu, Şampiyonlar Ligi'ni beş kez kazanan oyuncu bu önerilere olumsuz yanıt verdi.