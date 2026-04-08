FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP
Al-Hamdan ve Al-Hilal... Profesyonellik Komitesi'nin kararının ardından Al-Nasr'ı sarsan "ateşli" kriz

Lider, eski yıldızını takip etmeye devam ediyor

Al-Hilal Kulübü, geçtiğimiz kış transfer döneminde ezeli rakibi Al-Nassr'a katılan eski oyuncusu Abdullah Al-Hamdan'ı takip etmek için hukuki girişimlerini sürdürüyor. Bu hamle, spor camiasında büyük tartışmalara yol açmıştı.

Al-Hilal, sözleşmesinin feshi ve ardından geleneksel rakibine transferi ile ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle, oyuncuyu yasal yaptırımlara tabi tutmak için gerekli yasal işlemleri başlatmaya çalışıyor. Bu davanın gelişmeleri, ilgili taraflar arasında hâlâ devam ediyor.

    Şikayet ve red

    Kriz, oyuncunun son kış transfer döneminde Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshetmeye ve Al-Nassr'a katılmaya karar vermesiyle başladı; transferin tamamlanmasından 48 saat sonra yeni takımına katılarak bu süreci hızla tamamladı.

    Bu durum Hilal kulübü tarafından göz ardı edilmedi ve kulüp, sözleşmenin feshi ve transfer işlemlerine ilişkin şüpheler nedeniyle Profesyonellik Komitesi'ne resmi bir şikayette bulunarak oyuncunun cezalandırılmasını ve uzaklaştırılmasını talep etti.

    Bu durum, Profesyonellik Komitesi'nin dün Cumartesi günü geç saatlerde resmi bir karar yayınlamasına yol açtı. Komite, bu kararda şikayetin şekil açısından kabul edildiğini, ancak içerik açısından reddedildiğini açıkladı.

    Bu karar, Hamdan'ın Al-Nassr'a transferinden önce Al-Hilal ile olan sözleşmesinin feshinin meşruiyetine ilişkin yetkili makamdan nihai bir karar çıkmamış olması nedeniyle, şikayetin incelenmesinin henüz zamansız olduğunu ortaya koyuyor.

    Ancak aynı zamanda Komite, bu kararın kulüp için kapıyı tamamen kapatmadığını, yürürlükteki prosedürlere göre Suudi Spor Tahkim Merkezi'ne itiraz edilebileceğini ve bu da Al-Hilal'ın davayı tahkim yoluyla takip etmek istemesi halinde hukuki ihtilafın devam etmesine olanak tanıdığını vurguladı.


    • Reklam

  • Ateşli bir kriz... Hilal, meseleyi daha da büyütmek istiyor

    Medya mensubu Abdullah El-Hanyan, davadaki gelişmelere ilişkin yorumda bulunarak, Suudi Al-Hilal kulübünün hukuki işlemleri sürdürme konusundaki ısrarı nedeniyle davanın kapanmasına henüz uzak olduğunu vurguladı.

    Al-Hanyan, "Al-Arabiya FM" radyosuna yaptığı açıklamada, davanın daha uzun süre devam edeceğini belirtti ve Al-Hilal'ın yakın zamanda verilen karara itiraz etmeyi planladığını, ayrıca kulüp içinde oyuncu Abdullah Al-Hamdan aleyhine Uyuşmazlık Çözüm Odası'na yeni bir şikayette bulunulabileceği yönünde konuşmalar olduğunu kaydetti.

    El-Hanyan, El-Hilal yönetiminin davayı dostane bir uzlaşma yoluyla sonlandırmaya meyilli olmadığını, aksine mevcut yasal yollardan davayı çözüme kavuşturmak amacıyla hukuki süreci tırmandırma eğiliminde olduğunu da sözlerine ekledi.

    Raporlara göre, Al-Nassr, oyuncunun sezonun kritik bir aşamasında cezalandırılmaması nedeniyle konunun tırmanmasından korkuyor.



    Abdullah El-Hamdan, El-Nasr'da neler başardı?

    El-Hamdan, bu sezonun ikinci yarısından itibaren El-Nasr'daki serüvenine başladı; Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un çağrısı üzerine takıma katıldı.

    El-Hamdan, şu ana kadar iyi bir performans sergiledi. Çeşitli turnuvalarda oynadığı 10 maçta 4 gol attı ve bir asist yaptı.