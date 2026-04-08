Al-Hamdan ve Al-Hilal... Profesyonellik Komitesi'nin kararının ardından Al-Nasr'ı sarsan "ateşli" kriz

Kriz, oyuncunun son kış transfer döneminde Al-Hilal ile olan sözleşmesini feshetmeye ve Al-Nassr'a katılmaya karar vermesiyle başladı; transferin tamamlanmasından 48 saat sonra yeni takımına katılarak bu süreci hızla tamamladı.

Bu durum Hilal kulübü tarafından göz ardı edilmedi ve kulüp, sözleşmenin feshi ve transfer işlemlerine ilişkin şüpheler nedeniyle Profesyonellik Komitesi'ne resmi bir şikayette bulunarak oyuncunun cezalandırılmasını ve uzaklaştırılmasını talep etti.

Bu durum, Profesyonellik Komitesi'nin dün Cumartesi günü geç saatlerde resmi bir karar yayınlamasına yol açtı. Komite, bu kararda şikayetin şekil açısından kabul edildiğini, ancak içerik açısından reddedildiğini açıkladı.

Bu karar, Hamdan'ın Al-Nassr'a transferinden önce Al-Hilal ile olan sözleşmesinin feshinin meşruiyetine ilişkin yetkili makamdan nihai bir karar çıkmamış olması nedeniyle, şikayetin incelenmesinin henüz zamansız olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak aynı zamanda Komite, bu kararın kulüp için kapıyı tamamen kapatmadığını, yürürlükteki prosedürlere göre Suudi Spor Tahkim Merkezi'ne itiraz edilebileceğini ve bu da Al-Hilal'ın davayı tahkim yoluyla takip etmek istemesi halinde hukuki ihtilafın devam etmesine olanak tanıdığını vurguladı.



