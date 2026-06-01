Al-Ettifaq'ın eski Liverpool orta saha oyuncusunu serbest bırakma kararı almasının ardından Gini Wijnaldum yaz transferi için hazır
Al-Ettifaq, sözleşmenin feshedildiğini doğruladı
Suudi Pro Ligi ekibi Pazartesi günü, Wijnaldum ile yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardıklarını resmen duyurdu. 2023 yılında kulübe katılan 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, esas olarak kulübün mevcut yapısı içindeki mali nedenlerden dolayı feshedildi.
Projeye liderlik etmesi beklenen yüksek profilli bir transfer olmasına rağmen, iki taraf 2026-27 sezonu öncesinde farklı yönlere gitmeye karar verdi.
Bu karar, Hollandalı oyuncunun Orta Doğu'daki nispeten verimli dönemine son verdi. Birçok Avrupalı yıldızın lige uyum sağlamakta zorlandığı bir dönemde, Wijnaldum Al-Ettifaq'ın ilk 11'inde istikrarlı bir varlık olarak kaldı ve genellikle orta saha ile hücum arasında bağlantı görevi gördü.
Ancak, kulübün mali dengesini sağlamaya ve yabancı oyuncu kotasını yenilemeye çalışmasıyla birlikte, eski Newcastle oyuncusu takımdan ayrılacak adaylar arasında gösterildi.
Suudi Arabistan'dan etkileyici istatistikler
Wijnaldum’un ayrılışı, geçen sezon sahada gösterdiği performans göz önüne alındığında bazıları için sürpriz olabilir. Orta saha oyuncusu, kaptanlık pazubandını takarak gol konusunda yeniden canlanma yaşadı ve lig sıralamasında sonunda yedinci sırada bitiren takıma örnek teşkil etti.
Deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon 33 lig maçında 16 gol attı ve 7 asist yaptı.
Premier Lig'e dönüş gündemde mi?
Serbest oyuncu statüsünde olan Wijnaldum’un, Avrupa genelinde ve ötesinde büyük ilgi görmesi bekleniyor. İngiltere’de geçirdiği dönemde hem Premier Lig’i hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olması, onun kalitesini tartışılmaz kılıyor. İlk haberlere göre oyuncu, kariyerini henüz sonlandırmaya hazır değil ve kendisini üst düzey futbolun gündeminde tutacak rekabetçi bir ortamda yeni bir mücadele arayışında.
İngiltere'ye geri dönme olasılığı konusunda spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı. Ortasaha oyuncusunun, hâlâ saygın bir figür olduğu Premier Lig'e geri dönmek istediği öne sürülüyor. Tecrübesi ve transfer ücreti gerektirmemesi göz önüne alındığında, liderlik ve orta sahada sakinliğe ihtiyaç duyan birçok kulüp, eski Feyenoord ve PSV yıldızına kısa vadeli bir sözleşme teklif etmek isteyebilir.
Uluslararası hedefler ve mesleki miras
Kulüpteki başarılarına rağmen, Wijnaldum son zamanlarda milli takımdaki geleceği konusunda bir darbe aldı. Orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’nda forma giymeyi hedefleyerek Hollanda milli takımında oynamaya devam etme konusunda güçlü bir istek dile getirmişti. Ancak, Oranje’nin teknik direktörü Ronald Koeman’ın bu vizyonu paylaşmadığı ve Hollanda orta sahasında daha genç oyunculara yöneldiği bildirildi.