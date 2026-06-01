Al-Ettifaq'ın eski Liverpool orta saha oyuncusunu serbest bırakma kararı almasının ardından Gini Wijnaldum yaz transferi için hazır

Serbest oyuncu statüsünde olan Wijnaldum’un, Avrupa genelinde ve ötesinde büyük ilgi görmesi bekleniyor. İngiltere’de geçirdiği dönemde hem Premier Lig’i hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmış olması, onun kalitesini tartışılmaz kılıyor. İlk haberlere göre oyuncu, kariyerini henüz sonlandırmaya hazır değil ve kendisini üst düzey futbolun gündeminde tutacak rekabetçi bir ortamda yeni bir mücadele arayışında.

İngiltere'ye geri dönme olasılığı konusunda spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı. Ortasaha oyuncusunun, hâlâ saygın bir figür olduğu Premier Lig'e geri dönmek istediği öne sürülüyor. Tecrübesi ve transfer ücreti gerektirmemesi göz önüne alındığında, liderlik ve orta sahada sakinliğe ihtiyaç duyan birçok kulüp, eski Feyenoord ve PSV yıldızına kısa vadeli bir sözleşme teklif etmek isteyebilir.



