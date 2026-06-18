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Al-Dosari, Salah ve Mahrez’i sarsan deprem… Futbolun dokunulmazlık dönemi sona mı erdi?

FEATURES
M. Salah
R. Mahrez
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
Kongo D. Cumhuriyeti
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
S. Al-Dawsari
Premier Lig
Al Ahli
Al Hilal
Liverpool
Mısır
Cezayir
Belçika
ABD
Kongo - Kinşasa
Arjantin
Suudi Arabistan
İngiltere

Altın Üçlü’nün peşini bırakmayan büyük bir kriz

Elektronik pano yükselip büyük yıldızlardan birinin forma numarasının değiştiğini duyurduğunda, bu manzara artık sadece geçici bir teknik karar olmaktan çıkıp, modern futbola kendini dayatan yeni bir gerçeğin yansıması haline geldi.

2026 Dünya Kupası’nda, Muhammed Salah, Riyad Mahrez ve Salem Al-Dossari gibi dev isimleri uzun süredir çevreleyen “yıldızların dokunulmazlığı”, taktiksel ve fiziksel faktörlerin isimler ve geçmişten daha öncelikli hale gelmesiyle ortadan kalkmaya başlıyor gibi görünüyor.

Artık soru, bu oyuncuların önemi veya teknik değerleri değil; onlardan en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı, kaç dakika sahada kalmaları gerektiği ve kariyerlerinin zirvesindeyken olduğu gibi maçların tüm yükünü hala taşıyıp taşıyamadıklarıdır.


  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deprem, üçlü zirveyi vurdu

    Uzun yıllar boyunca taraftarlar, bu üçlüyü milli takımlarının liderleri ve en önemli hücum silahları olarak, maçın son düdüğüne kadar sahada görmeye alışmıştı.

    Ancak bu durum, fiziksel ve taktiksel gerekliliklerin her zamankinden daha zorlu hale geldiği mevcut Dünya Kupası’nda değişti; artık bu oyunculara farklı roller verilmesi yönünde sesler yükselmeye başladı. İster maçlar sırasında oyundan çıkarılmaları, ister yedek kulübesinden bir “joker” olarak devreye sokulmaları şeklinde olsun.

    Burada akla gelen soru şudur: 2026 Dünya Kupası, büyük yıldızların etrafındaki son kırmızı çizgileri de ortadan kaldıran bir turnuva mu olacak? Ve ne kadar büyük bir geçmişe ve itibara sahip olursa olsun, değiştirilmeyen oyuncunun yeri olmayan yeni bir dönemin başlangıcına mı tanık oluyoruz?

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  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Muhammed Salah… Değişiklik, değerini azaltmaz

    Mohamed Salah, bu üçlü arasında belki de en dengeli durumdaki isimdir; zira Mısırlı yıldız, teknik performansı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmadı; aksine, Belçika karşısında sergilediği performansla hâlâ fark yaratabileceğini ve Mısır hücumunu son derece etkili bir şekilde yönetebileceğini kanıtladı.

    Ancak maçta dikkat çeken, Salah’ın performansı kadar, Hossam Hassan’ın maçın son çeyrek saatinde onu oyundan çıkarma kararıydı; zira birkaç yıl önce, kader belirleyici bir maçta “Mo”yu sahadan çıkarmayı düşünmek bile neredeyse imkansız bir karar gibi görünürken, bugün bu durum herhangi bir teknik ekibin doğal hesaplamalarının bir parçası haline gelmiştir.

    Buradaki mesaj, Mısır milli takım kaptanının seviyesinin düştüğüyle ilgili değil, maç yönetimi felsefesindeki değişiklikle ilgilidir. Artık teknik direktör, oyuncuyu sonuna kadar sahada kalması gereken bir sembol olarak değil, maçın gidişatına ve yaşına göre dinlenmeye veya değiştirilmeye ihtiyaç duyabilecek bir sistemin parçası olarak görmektedir.

    Bu nedenle Salah’ın oyundan çıkarılması, onun değerini veya etkisini yitirdiği anlamına gelmez; aksine, futbolun daha gerçekçi hale geldiğini ve büyük isimlerin hakimiyetine daha az boyun eğdiğini teyit eder.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Riyad Mahrez… Milli takım kaptanlığından yedek kulübesine

    Salah iyi bir performans sergiledikten sonra oyundan çıkarıldıysa da, Cezayir’in Arjantin’e 3-0’lık ağır yenilgisinin ardından Riyad Mahrez’in durumu daha hassas görünüyordu.

    Teknik direktör Vladimir Petković, Cezayir milli takımının kaptanını maçın başından itibaren yedek kulübesinde tutmaya karar verip ikinci yarıda oyuna soktuğunda pek çok kişiyi şaşırttı. Bu karar, Mahrez’in fiziksel hazırlığı ve kariyerinin bu aşamasında büyük maçların temposuna ayak uydurabilme yeteneği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

    Yıllardır Mahrez, Cezayir milli takımının en etkili oyuncularından biri ve Arap ve Afrika futbolunun en önde gelen yıldızlarından biriydi; ancak bu seferki tartışma, onun yeteneği veya teknik değeri üzerine değil, ondan en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği üzerineydi.

    Hâlâ ilk on birde yer almayı hak ettiğini düşünenler ile maçların belirli bölümlerinde oyuna sokulmasının daha faydalı olabileceğini savunanlar arasında, ilk on birdeki yerini tartışmasız bir şekilde garanti altına alma fikrinin artık eskisi gibi geçerli olmadığı açıkça görülüyor.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salem Al-Dosari… Yedek kulübesi bir seçenek haline geldiğinde

    Geçtiğimiz yıllar boyunca Salem Al-Dossari, Suudi futbolunun en öne çıkan isimlerinden biri oldu; bireysel becerileri ve fark yaratma yeteneği sayesinde taraftarların önemli anlarda güven duyduğu bir oyuncuydu.

    Ancak Suudi milli takımının Dünya Kupası serüveninin açılış maçı olan Uruguay karşılaşması, “Yeşiller”in kaptanı için farklı bir tablo ortaya koydu.

    Maç boyunca Al-Dossari normal seviyesinden uzak görünüyordu ve kendisinden beklenen hücum katkısını sağlayamadı. Ayrıca fiziksel olarak açıkça etkilenmiş görünüyordu; uzun süredir en önemli silahlarından biri olan hızlı çıkışlar ve çalımlar yoktu; bunun yanı sıra bire bir mücadeleleri kazanma ve sahanın son üçte birinde tehlike yaratma yeteneğinde de gerileme yaşandı.

    Ayrıca okuyun... Salem Al-Dossari: Uruguay karşısında şansımız yaver gitmedi

    Dakikalar geçtikçe, özellikle takımın daha dinamik, baskı yapabilen ve hızlı geçişlere sahip oyunculara ihtiyacı olması nedeniyle, taraftarların erken bir değişiklik yapılması ve milli takım kaptanının oyundan çıkarılması yönündeki talepleri artmaya başladı. Ancak teknik direktör Georgios Donis, maçın son düdüğüne kadar Al-Dossari’yi sahada tuttu; bu karar, maç sonrası oyuncunun performansından çok daha fazla eleştiriye yol açtı.

    İlginç olan, tartışmanın Al-Dossari’nin konumuyla veya milli takımdaki geçmişiyle ilgili olmaması, aksine modern futbolda giderek daha fazla öne çıkan bir fikir etrafında şekillenmesiydi: Büyük bir yıldız, değeri ne olursa olsun, teknik ve fiziksel koşullar gerektirdiğinde oyuncu değişikliğinden muaf tutulmamalıdır.

    Bu nedenle, Uruguay maçı sonrasında tartışmalar, Yeşiller’in kaptanına yönelik olağan övgülerden, turnuva boyunca sahada geçirdiği sürelerin daha farklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dair açık sorulara dönüştü. Böylece, sahadaki performansını etkileyebilecek fiziksel yükleri üstüne yüklemeden, deneyiminden en iyi şekilde yararlanılması sağlanabilirdi.

  • Modern futbol, tarihe yer vermez

    Mohamed Salah, Riyad Mahrez ve Salem Al-Dossari’yi bir araya getiren şey sadece yıldızlık ve popülerlik değil; onlar, milli takımları ve kulüpleri için olağanüstü anlar yaratan ve uzun yıllar boyunca tüm taraftarların umutlarını omuzlarında taşıyan bir nesli temsil ediyorlar.

    Ancak modern futbol her zamankinden daha acımasız hale geldi; tempo hızlandı, alanlar daraldı, koşu mesafeleri ve baskı seviyesi muazzam bir şekilde arttı; fiziksel göstergeler ve sayısal veriler ise teknik kararların alınmasında temel bir unsur haline geldi.

    Geçmişte bir teknik direktör, taraftarların veya medyanın tepkisinden korktuğu için en önemli yıldızını oyundan çıkarmakta çok tereddüt ederdi; oysa bugün, takımın menfaati ve oyuncuların fiziksel durumu, isimler ve geçmiş başarıların önüne geçmiştir.

    Bu nedenle, Muhammed Salah’ın Mısır milli takımında sergilediği iyi performansa rağmen oyundan çıkarılması, Riyad Mahrez’in Cezayir’in Arjantin’e karşı oynadığı maçta yedek kulübesinden başlaması ya da Suudi taraftarların, Uruguay karşısında fiziksel ve teknik performansında düşüş yaşayan Salem Al-Dossari’nin oyundan çıkarılması yönündeki taleplerinin artması artık şaşırtıcı değil.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Dokunulmazlık sona erdi mi?

    2026 Dünya Kupası, Muhammed Salah, Riyad Mahrez veya Salem Al-Dossari’nin kariyerlerinin sonu olmayabilir; ancak bu turnuva, büyük yıldızların “mutlak dokunulmazlığı” fikrini çürüten turnuva olabilir.

    Bu üçlü hâlâ deneyime, kaliteye ve fark yaratma yeteneğine sahip, ancak artık zirvede oldukları yıllarda olduğu gibi teknik kararların veya fiziksel hesaplamaların çok uzağında değiller.

    Futbol değişti, bununla birlikte taraftarların ve teknik direktörlerin bakış açısı da değişti. Artık sorulan soru “Yıldız oyuncu değiştirilebilir mi?” değil, “Onu değiştirmek takım için en iyi karar ne zaman olur?” haline geldi.

    Belki de 2026 Dünya Kupası’nın en öne çıkan hikayesi tam da burada yatıyor; yıldızların gerilemesi değil, dokunulmaz bir yıldız olduğu fikrinin sona ermesi.