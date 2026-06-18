Geçtiğimiz yıllar boyunca Salem Al-Dossari, Suudi futbolunun en öne çıkan isimlerinden biri oldu; bireysel becerileri ve fark yaratma yeteneği sayesinde taraftarların önemli anlarda güven duyduğu bir oyuncuydu.
Ancak Suudi milli takımının Dünya Kupası serüveninin açılış maçı olan Uruguay karşılaşması, “Yeşiller”in kaptanı için farklı bir tablo ortaya koydu.
Maç boyunca Al-Dossari normal seviyesinden uzak görünüyordu ve kendisinden beklenen hücum katkısını sağlayamadı. Ayrıca fiziksel olarak açıkça etkilenmiş görünüyordu; uzun süredir en önemli silahlarından biri olan hızlı çıkışlar ve çalımlar yoktu; bunun yanı sıra bire bir mücadeleleri kazanma ve sahanın son üçte birinde tehlike yaratma yeteneğinde de gerileme yaşandı.
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Dakikalar geçtikçe, özellikle takımın daha dinamik, baskı yapabilen ve hızlı geçişlere sahip oyunculara ihtiyacı olması nedeniyle, taraftarların erken bir değişiklik yapılması ve milli takım kaptanının oyundan çıkarılması yönündeki talepleri artmaya başladı. Ancak teknik direktör Georgios Donis, maçın son düdüğüne kadar Al-Dossari’yi sahada tuttu; bu karar, maç sonrası oyuncunun performansından çok daha fazla eleştiriye yol açtı.
İlginç olan, tartışmanın Al-Dossari’nin konumuyla veya milli takımdaki geçmişiyle ilgili olmaması, aksine modern futbolda giderek daha fazla öne çıkan bir fikir etrafında şekillenmesiydi: Büyük bir yıldız, değeri ne olursa olsun, teknik ve fiziksel koşullar gerektirdiğinde oyuncu değişikliğinden muaf tutulmamalıdır.
Bu nedenle, Uruguay maçı sonrasında tartışmalar, Yeşiller’in kaptanına yönelik olağan övgülerden, turnuva boyunca sahada geçirdiği sürelerin daha farklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dair açık sorulara dönüştü. Böylece, sahadaki performansını etkileyebilecek fiziksel yükleri üstüne yüklemeden, deneyiminden en iyi şekilde yararlanılması sağlanabilirdi.