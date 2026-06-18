Mohamed Salah, bu üçlü arasında belki de en dengeli durumdaki isimdir; zira Mısırlı yıldız, teknik performansı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmadı; aksine, Belçika karşısında sergilediği performansla hâlâ fark yaratabileceğini ve Mısır hücumunu son derece etkili bir şekilde yönetebileceğini kanıtladı.

Ancak maçta dikkat çeken, Salah’ın performansı kadar, Hossam Hassan’ın maçın son çeyrek saatinde onu oyundan çıkarma kararıydı; zira birkaç yıl önce, kader belirleyici bir maçta “Mo”yu sahadan çıkarmayı düşünmek bile neredeyse imkansız bir karar gibi görünürken, bugün bu durum herhangi bir teknik ekibin doğal hesaplamalarının bir parçası haline gelmiştir.

Buradaki mesaj, Mısır milli takım kaptanının seviyesinin düştüğüyle ilgili değil, maç yönetimi felsefesindeki değişiklikle ilgilidir. Artık teknik direktör, oyuncuyu sonuna kadar sahada kalması gereken bir sembol olarak değil, maçın gidişatına ve yaşına göre dinlenmeye veya değiştirilmeye ihtiyaç duyabilecek bir sistemin parçası olarak görmektedir.

Bu nedenle Salah’ın oyundan çıkarılması, onun değerini veya etkisini yitirdiği anlamına gelmez; aksine, futbolun daha gerçekçi hale geldiğini ve büyük isimlerin hakimiyetine daha az boyun eğdiğini teyit eder.