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Çeviri:

Al-Dawsari ile Al-Hamdan arasında: Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Hilal ve Nasr taraftarlarından kurtarın!

FEATURES
Opinion
A. Al-Hamdan
S. Al-Dawsari
Al Hilal
Al Nassr FC
Umman - Suudi Arabistan
Umman
Suudi Arabistan
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Umman

Suudi Arabistan imdat çağrısında bulunuyor

Uluslararası ara dönemi, artık destekledikleri kulüpler arasında bölünmüş, birbirine düşman taraftar kitlelerini hepsinin ait olduğu tek bir milli takım etrafında bir araya getiren bir araç olmaktan çıktı; aksine, çekişmenin takımların üstünlüğünden oyunculara kaydığı bir durağa dönüştü.

Arap dünyamızda bu durum artık sıradan hâle geldi; özellikle de farklı takımların, en başta da Hilal ve Nasr taraftarlarının, kendi oyuncularının rakiplerine olan üstünlüğünü kanıtlamak için birbiriyle yarıştığı Suudi Arabistan Millî Takımı'nda.

Ancak mesele, sadece takımın oyuncularının milli takım içindeki üstünlüğünü kanıtlamakla sınırlı kalmıyor; rakip takımın oyuncularını bitirmeye ve millî takımın yaşadığı tüm sorunların sorumluluğunu onlara yüklemeye çalışacak kadar da uzanıyor.

  • Abdullah Al-Hamdan örneği

    Bu acımasız çekişmenin son kurbanı, Nasr'ın mevcut forveti Abdullah el-Hamdan oldu. El-Hamdan, geçtiğimiz şubat ayında başkentin diğer yakasına transfer olmadan önce, geleneksel ezeli rakip Hilal'de birkaç yıl boyunca forma giymişti.

    El-Hamdan, önceki gün çarşamba günü Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasının grup aşaması ilk hafta maçında Kuveyt'i 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kariyerinin en kötü maçlarından birini sergiledi.

    El-Hamdan, kale önünde doğru kararları almayı başaramadı; şut atması gereken yerde pas verdi, pas vermesi gereken yerde şut çekti. Öyle ki Yunan teknik direktör Georgios Donis onu oyundan almaya karar verdi ve oyuncu sahayı terk ederken taraftarların ıslıklarıyla karşılaştı.

    Bütün bunlar doğaldır ve futbolda yaşanabilir. Ancak doğal olmayan şey, Suudi Arabistanlı forvetin maçtan sonra maruz kaldığı, gerek taraftarlardan gerekse Hilal kulübüne yakın bazı medya mensuplarından gelen şiddetli saldırılardı.

    Eleştiri, özellikle bu kadar kötü bir maçın ardından, doğal bir durumdur. Fakat doğal olmayan şey, oyuncuyu manevi olarak öldürmeye çalışmak ve tek bir maçtaki kötü performansını, milli takımdaki tüm kariyerine yansıyan genel bir seviyeye dönüştürmekti.

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  • Salem el-Devseri: En büyük kurban

    Hilal taraftarları arasında şu anda Hamdan ile yaşananların tıpkısı, hatta belki daha fazlası, özellikle son birkaç ay içerisinde "Lider"in ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kaptanı Salem Al Dawsari ile de yaşandı.

    Salem Al Dawsari, Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası boyunca Suudi Arabistan'ın kadrosundaki en iyi oyuncuydu; bir gol atıp 6 asist yaparak turnuvada en fazla gole katkı sağlayan isim oldu.

    Buna rağmen "Tornado"ya yönelik eleştiriler, saldırı ve alay boyutuna varacak kadar sertleşti; kimi zaman geçtiğimiz mart arasında millî takım kampından kaçtığı gerekçesiyle, kimi zaman da 2026 Dünya Kupası'ndaki performans düşüklüğü gerekçesiyle.

    Millî takım Dünya Kupası boyunca genel olarak hücumda sıkıntı yaşamış olsa da eleştirilerin en büyük payını Salem Al Dawsari üstlendi; kimi zaman kaptan olması gerekçesiyle, kimi zaman da bir numaralı yıldız olması gerekçesiyle. Ancak gerçek böyle değildi.

  • Suudi Arabistan Milli Takımı: Hilal ile Nasr arasında

    Gerçek şu ki, Suudi Arabistan Milli Takımı son dönemde Hilal ve Nasr taraftarları arasındaki çekişmenin verimli bir savaş alanına dönüştü; her iki taraf da rakip takımın oyuncularının "Yeşiller"in düşüşünün ilk ve son sebebi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

    Hilal taraftarı, Abdullah el-Hamdan'ın Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yaşadığı hücum krizinin sebebi olduğunu söyleyecek; birkaç ay önce bu oyuncu kendi takımının yedek kulübesine mahkûmken onun ilk on birde sahaya sürülmesini talep ettiğini ise unutacaktır.

    Buna karşılık, Nasr taraftarını Salem el-Devseri'yi eleştirirken, onun bitmiş ve takıma yük olan bir oyuncu olduğunu söylerken bulacaksınız; ardından aynı taraftar, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oyuncuları oldukları için Nevaf el-Akidi ve Abdullah el-Hamdan'ın desteklenmesini talep edecektir.

    Gerçek olan ise, Abbas bin el-Ahnef'in bundan 12 asırdan fazla bir süre önce söylediği sözdür: "Herkes Leyla'yla bir bağı olduğunu iddia eder.. Oysa Leyla bunu onlardan hiçbirine kabul etmez." Herkes Suudi Arabistan Milli Takımı'nı sevdiğini iddia ediyor; eğer "Yeşiller" konuşabilseydi, şöyle derdi: "Beni Hilal ve Nasr taraftarlarından kurtarın."

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