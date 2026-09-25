Hilal taraftarları arasında şu anda Hamdan ile yaşananların tıpkısı, hatta belki daha fazlası, özellikle son birkaç ay içerisinde "Lider"in ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kaptanı Salem Al Dawsari ile de yaşandı.

Salem Al Dawsari, Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası boyunca Suudi Arabistan'ın kadrosundaki en iyi oyuncuydu; bir gol atıp 6 asist yaparak turnuvada en fazla gole katkı sağlayan isim oldu.

Buna rağmen "Tornado"ya yönelik eleştiriler, saldırı ve alay boyutuna varacak kadar sertleşti; kimi zaman geçtiğimiz mart arasında millî takım kampından kaçtığı gerekçesiyle, kimi zaman da 2026 Dünya Kupası'ndaki performans düşüklüğü gerekçesiyle.

Millî takım Dünya Kupası boyunca genel olarak hücumda sıkıntı yaşamış olsa da eleştirilerin en büyük payını Salem Al Dawsari üstlendi; kimi zaman kaptan olması gerekçesiyle, kimi zaman da bir numaralı yıldız olması gerekçesiyle. Ancak gerçek böyle değildi.