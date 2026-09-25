Uluslararası ara dönemi, artık destekledikleri kulüpler arasında bölünmüş, birbirine düşman taraftar kitlelerini hepsinin ait olduğu tek bir milli takım etrafında bir araya getiren bir araç olmaktan çıktı; aksine, çekişmenin takımların üstünlüğünden oyunculara kaydığı bir durağa dönüştü.
Arap dünyamızda bu durum artık sıradan hâle geldi; özellikle de farklı takımların, en başta da Hilal ve Nasr taraftarlarının, kendi oyuncularının rakiplerine olan üstünlüğünü kanıtlamak için birbiriyle yarıştığı Suudi Arabistan Millî Takımı'nda.
Ancak mesele, sadece takımın oyuncularının milli takım içindeki üstünlüğünü kanıtlamakla sınırlı kalmıyor; rakip takımın oyuncularını bitirmeye ve millî takımın yaşadığı tüm sorunların sorumluluğunu onlara yüklemeye çalışacak kadar da uzanıyor.