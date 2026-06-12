Barcelona, Afrika kıtasının en umut vaat eden yeteneklerinden biri olan genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim ile, transferini garantilemek için yürütülen karmaşık ve yoğun müzakerelerin ardından nihai anlaşmaya vardı.
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Al-Ahly'nin şartlarından Flick'in kararına... Hamza Abdelkarim transferinin heyecan verici perde arkası
Hamza karakteri
İspanyol "Sport" gazetesi bu sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı. Hamza Abdelkarim, birkaç gün önce alışılmadık bir şekilde mezuniyetini kutladı; takım arkadaşları aileleri ve arkadaşlarının eşliğinde diplomalarını alırken, Mısırlı forvet, 18 yaşında Mısır'ı Dünya Kupası'nda temsil ettiği milli takım kampından geleneksel mezuniyet şapkası takmış bir video göndermek zorunda kaldı. Böylece çocukluğundan beri peşinde olduğu Barcelona'da oynamak hayaline kavuşmuş oldu.
Bu görüntü, ülkesinde pek çok kişinin tereddüt etmeden "Mısırlı Haaland" olarak adlandırdığı Hamza'nın kişiliğini özetliyor. Hamza, son derece düzenli bir aileden gelen dengeli bir genç; Mısır'da bir uluslararası okulda eğitim gördü, İngilizceyi mükemmel bir seviyede konuşuyor ve yaşına göre alışılmadık bir olgunluğa sahip.
Yakınları, onun atılgan ya da sorun çıkaran oyuncuların tipinden çok uzak olduğunu, aksine sakin ve içine kapanık bir kişiliğe sahip olduğunu ve büyük kalabalıklardan uzak, aile ortamında daha rahat hissettiğini belirtiyorlar. Şu anda Saint-Jean-de-Baïe'deki "La Masia"da yaşayan oyuncu, memleketinden binlerce kilometre uzaktaki yeni hayatına uyum sağlamak için kulübün öğretmenleriyle İspanyolca öğrenmeye devam ediyor.
Bu transferin ayrıntıları, 2025 yılının Ekim ayına kadar uzanıyor. O dönemde Barcelona, 20 Yaş Altı Dünya Kupası sırasında Mısırlı forvetle sözleşme imzalamak için adımlarını kesin olarak hızlandırmaya karar vermişti. Kulüp, oyuncunun gelişimini yakından takip ediyordu, Ancak bu turnuva, tüm spor yetkililerinin ikna olmasını sağladı. Bunların arasında özellikle Barcelona'nın scout başkanı João Amaral öne çıktı; oyuncunun potansiyelinden çok etkilenen Amaral, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasında kilit bir rol oynadı.
Turnuva bittikten sonra, Barcelona yönetimi ile çok iyi ilişkileri olan oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. İlgi ciddi olsa da, süreç hiç de kolay olmadı, özellikle de Hamza sıradan bir yetenek değildi; henüz 17 yaşında olmasına rağmen, Mısır'ın en büyük kulüplerinden ve Afrika kıtasının en güçlü spor kurumlarından biri olan Al Ahly'nin A takımında yer alıyordu. Al Ahly, 2000 yılında CAF tarafından Afrika'nın Yüzyıl Kulübü unvanına layık görülmüştü.
İspanyol gazetesi, Al Ahli'nin yaklaşık 60 milyon taraftara sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle Mısır kulübü, genç forveti gelecek planlarının en önemli parçalarından biri olarak görüyordu ve onu bırakmaya hiç niyetli değildi.
- AFP
Anlaşma için yoğun rekabet
Genç forveti takip eden tek kulüp Barcelona değildi; Portekiz’in Sporting Lizbon ve İtalya’nın Bologna kulüpleri de diğer birçok kulüp gibi onun gelişimini ve yükselişini yakından takip ediyordu, ancak Katalan kulübünün spor projesi fark yaratmayı başardı. João Amaral, oyuncuyla bizzat görüşen Deco'nun yanı sıra, bu sürecin en büyük itici güçlerinden biriydi.
Bu görüşmeler, oyuncuyu ikna etmekte belirleyici oldu, özellikle de Hamza zaten Al Ahli'nin A takımında oynuyor ve yaşına göre ayrıcalıklı bir konuma sahipti. Bu nedenle Barcelona, sadece maddi bir teklif sunmakla yetinemezdi; genç oyuncu hayalini gerçekleştirmek için can atıyor olsa da, onu spor planıyla ikna etmeleri gerekiyordu.
Amaral ve Andrés Manzano, ilk andan itibaren spor projesinin ayrıntılarını oyuncuya tüm şeffaflığıyla açıkladı ve ona doğrudan A Takıma katılmayacağını, kulübün altyapı yapısı içinde kademeli bir yol izlemesi gerekeceğini bildirdi. Ancak ikisi ona çok net bir fikir aktardı: Barcelona'da bir oyuncu istenen seviyeyi ve kişiliği gösterirse, A takıma atlamak son derece mümkün hale gelir. Bunun kanıtı, diğerlerinin yanı sıra Firmin, Gavi, Casado ve Lamine Yamal'ın yaşadıklarıdır.
Bu açık sözlülük, kararın alınmasında belirleyici bir rol oynadı. Oyuncuya yakın kişiler, onun küçük yaşlardan beri sürekli Barcelona'dan bahsettiğini vurguluyor. Bu, medya röportajlarında tekrarladığı ezberlenmiş bir cümle değil, yıllardır peşinde koştuğu bir hayaldi ve birdenbire gözlerinin önünde somut bir gerçeğe dönüştü.
Yorucu müzakereler
Al-Ahly ile yürütülen müzakereler adeta bir roller coaster yolculuğuna dönüştü. Mısırlı kulüp haftalar boyunca tüm olası senaryoları değerlendirdi ve genç takımındaki en parlak yeteneklerden birini korumak konusunda büyük bir kararlılık gösterdi. Anlaşma süreci son derece karmaşık anlar yaşandı ve bazı dönemlerde anlaşmanın tamamen suya düşeceği izlenimi uyandırdı.
İki kulüp arasındaki iyi ilişkiler, menajer Abdülkerim'in müdahalesi ve Barcelona yönetiminin iki aylık müzakerelerin ardından duruma el atması, görüşlerin yakınlaşmasına ve anlaşmayı donduran engellerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulundu. Bununla birlikte, transferin tamamlanmasından önce çözülmesi gereken son bir adım kalmıştı.
Al-Ahli yönetimi, oyuncunun ayrılmasına izin vermeden önce kulüpteki geleceğinin güvence altına alınmasını şart koştu ve kiralanmasına onay vermek için sözleşmesinin yenilenmesini temel koşul olarak belirledi. O anda Hamza'nın sözleşmesinin 18 ayı kalmıştı ve sözleşmesi uzatılmasaydı, Haziran 2027'ye kadar, kaderini özgürce belirleyebileceği daha iyi bir duruma ulaşacaktı. Buna rağmen, önündeki fırsatı kaçırmamak istediğini vurgulayan oyuncu, şartı kabul etti ve Joao Amaral'ın önemli bir rol oynadığı transferi tamamlamak için Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesini yeniledi.
Oyuncunun son aramayı aldığında verdiği tepki, o iki ay boyunca yaşadığı baskının boyutunu yansıtıyor. Genç forvetin yakın çevresindeki kişiler, onun bu dönemi büyük bir duygusal yük altında yaşadığını, görüşmelerin nihai sonucu konusunda şüphe, gerginlik ve endişe dolu anlar geçirdiğini hatırlıyor. Bu nedenle, Christian Emile ona anlaşmanın kesinleştiğini ve Barcelona'da forma giyeceğini söylediğinde, duygularını kontrol edemedi ve tamamen duygularına kapıldı.
Birkaç ay sonra, yeteneklerine güvenenlerin haklı olduğu ortaya çıktı. Sezon boyunca bir sakatlık geçirmesine rağmen, Hamza Katalan kulübünde harika bir izlenim bıraktı ve Barcelona, teknik direktör Hans Flick'in onu görmek ve yeni sezon hazırlıklarında A takımla birlikte olmasını istediğini resmi olarak bildirdi.
- https://www.sport.es/es/
Karmaşık bir başlangıç
Oyuncunun başlangıcı hiçbir şekilde kolay olmadı; zira Katalan kulübüyle resmi olarak sözleşme imzaladıktan hemen sonra, biraz geciken çalışma iznini almak için iki haftalığına Mısır’a dönmek zorunda kaldı; ancak bu, Barcelona’da başarıya ulaşma yolunda hayalini gerçekleştirmesine engel olmadı.
Hamza, 20 Mayıs'ta, takımıyla birlikte UEFA Gençler Ligi finallerine hazırlık kampındayken, bir sonraki adımına ilişkin kesin onayı aldı. Tepkisi anında ve etkileyici oldu; hemen ailesini ve yakınlarını arayarak, geçtiğimiz yıl boyunca yaptığı tüm fedakarlıkların karşılığında aldığı ilk büyük ödül olan bu haberi onlarla paylaştı.
Oyuncunun bu büyük gelişimi Mısır'da da gözden kaçmadı. Barcelona'nın ona sağladığı medya ve taraftar ilgisi, büyük yeteneğiyle birleşince ona Mısır A Milli Takımı'nın kapılarını açtı. Mohamed Salah, ilk günden itibaren onu büyük bir coşkuyla karşıladı ve oyuncuya duyulan güven, Mısır'da her zaman en önemli forvetlere ve gelecek vaat eden futbolculara ayrılan 9 numaralı formayı vererek somutlaştı.
Bu dönemde Hamza, kendisi için bir rol model olarak gördüğü Brezilyalı Ravinia ile bir araya geldi. İki oyuncu formalarını değiştirdi ve Brezilyalı kanat oyuncusu, bu fırsatı değerlendirerek Hamza'yı Barcelona'ya transfer olduğu için şahsen tebrik etti. Hamza bu jesti büyük bir minnetle karşıladı ve yaşadığı atmosferi hâlâ inanamıyordu. Yükselişi bununla da kalmadı; Dünya Kupası'na katılmak üzere yola çıkmadan önce, uluslararası "Nike" şirketiyle bir sponsorluk sözleşmesi imzaladı ve markanın elçisi olarak atandı; bu da çok genç yaşta ulaştığı uluslararası boyutları yansıtıyor.
Bu yükseliş tesadüf değildir, zira Mısır yıllardır Mohamed Salah'ın izinden gidebilecek yeni bir yıldız arıyor ve Hamza Abdel Karim bugün ülkenin en büyük umutlarından birini temsil ediyor.
Eski Al Ahly voleybolcusu olan babası Muhammed Abdülkerim, oğlunun Mısır liginden doğrudan Barcelona kulübüne transfer olan ilk oyunculardan biri olması nedeniyle, bu neredeyse eşi benzeri görülmemiş macerayı yakından takip ediyor.
Hamza, transfer anlaşmasını çevreleyen tüm engelleri ve zorlukları aşarak, futbol kariyerindeki en büyük zorluğa, ilk adımından beri ona eşlik eden aynı sakinlik, olgunluk ve inançla hazırlanıyor.