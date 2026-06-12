İspanyol "Sport" gazetesi bu sözleşmenin ayrıntılarını açıkladı. Hamza Abdelkarim, birkaç gün önce alışılmadık bir şekilde mezuniyetini kutladı; takım arkadaşları aileleri ve arkadaşlarının eşliğinde diplomalarını alırken, Mısırlı forvet, 18 yaşında Mısır'ı Dünya Kupası'nda temsil ettiği milli takım kampından geleneksel mezuniyet şapkası takmış bir video göndermek zorunda kaldı. Böylece çocukluğundan beri peşinde olduğu Barcelona'da oynamak hayaline kavuşmuş oldu.

Bu görüntü, ülkesinde pek çok kişinin tereddüt etmeden "Mısırlı Haaland" olarak adlandırdığı Hamza'nın kişiliğini özetliyor. Hamza, son derece düzenli bir aileden gelen dengeli bir genç; Mısır'da bir uluslararası okulda eğitim gördü, İngilizceyi mükemmel bir seviyede konuşuyor ve yaşına göre alışılmadık bir olgunluğa sahip.

Yakınları, onun atılgan ya da sorun çıkaran oyuncuların tipinden çok uzak olduğunu, aksine sakin ve içine kapanık bir kişiliğe sahip olduğunu ve büyük kalabalıklardan uzak, aile ortamında daha rahat hissettiğini belirtiyorlar. Şu anda Saint-Jean-de-Baïe'deki "La Masia"da yaşayan oyuncu, memleketinden binlerce kilometre uzaktaki yeni hayatına uyum sağlamak için kulübün öğretmenleriyle İspanyolca öğrenmeye devam ediyor.

Bu transferin ayrıntıları, 2025 yılının Ekim ayına kadar uzanıyor. O dönemde Barcelona, 20 Yaş Altı Dünya Kupası sırasında Mısırlı forvetle sözleşme imzalamak için adımlarını kesin olarak hızlandırmaya karar vermişti. Kulüp, oyuncunun gelişimini yakından takip ediyordu, Ancak bu turnuva, tüm spor yetkililerinin ikna olmasını sağladı. Bunların arasında özellikle Barcelona'nın scout başkanı João Amaral öne çıktı; oyuncunun potansiyelinden çok etkilenen Amaral, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasında kilit bir rol oynadı.

Turnuva bittikten sonra, Barcelona yönetimi ile çok iyi ilişkileri olan oyuncunun menajeriyle görüşmeler başladı. İlgi ciddi olsa da, süreç hiç de kolay olmadı, özellikle de Hamza sıradan bir yetenek değildi; henüz 17 yaşında olmasına rağmen, Mısır'ın en büyük kulüplerinden ve Afrika kıtasının en güçlü spor kurumlarından biri olan Al Ahly'nin A takımında yer alıyordu. Al Ahly, 2000 yılında CAF tarafından Afrika'nın Yüzyıl Kulübü unvanına layık görülmüştü.

İspanyol gazetesi, Al Ahli'nin yaklaşık 60 milyon taraftara sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle Mısır kulübü, genç forveti gelecek planlarının en önemli parçalarından biri olarak görüyordu ve onu bırakmaya hiç niyetli değildi.