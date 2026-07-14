Al-Ahly kabusunun ardından… Mısırlı bir lanet, Trezeguet’in Suudi Ligi’ndeki hayallerini tehdit ediyor

Geçen yılın bu zamanlarında, Al-Ahly taraftarları, Kulüpler Dünya Kupası’nda grup aşamasından hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, hem ulusal hem de Afrika düzeyinde tarihi bir sezon geçirme umudunu besliyordu.

Bu hayaller, takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı birkaç yeni oyuncuya dayanıyordu; bunların başında, Türk takımı Trabzonspor'dan transfer edilen Trezeguet'in yanı sıra Ahmed Sayed "Zizo" ve Muhammed Ali bin Ramazan geliyordu.

Ancak bu hayaller sezon sonunda bir kabusa dönüştü; Al-Ahly, Mısır Ligi şampiyonluğunu ezeli rakibi Zamalek'e kaptırmakla kalmadı, hatta ligi üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kaybetti.

Ayrıca Al-Ahly, Tunuslu Taraji’ye gidiş-dönüş maçlarında yenilerek Afrika Şampiyonlar Ligi’nden çeyrek finalde elendi; ikinci ligde oynayan Wey takımına karşı yenilginin ardından Mısır Kupası’ndan da son 16 turunda elendi.

Trezeguet, geçen sezon 32 maçta 18 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olmasına rağmen, yüksek maaşı nedeniyle eleştirilerin büyük kısmını üstlendi ve Zizo ile birlikte soyunma odasında bazı sorunlara yol açmakla suçlandı.