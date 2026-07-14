Al-Ahly kabusunun ardından… Mısırlı bir lanet, Trezeguet’in Suudi Ligi’ndeki hayallerini tehdit ediyor

Ancak Suudi futbolunda yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte, 2023 yılından itibaren dünya çapındaki futbol yıldızlarının transfer edilmesiyle durum tamamen değişti ve Mısırlı oyuncuların performansı oldukça zayıfladı.
O dönemde, Roshen Ligi'nde sadece birkaç Mısırlı isim göze çarpıyordu; bunların arasında Ahmed Hegazi ve Tarek Hamed de vardı. İkisi de o dönemde Al-Ittihad kulübünde forma giyiyordu, ancak Hamed 2023 yazında Damak'a transfer oldu.
2024 yazında, Ahmed Hegazi de “Kaplanlar”la geçirdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, o dönemde Yello Birinci Lig’de mücadele eden Neom’a transfer oldu ve yeni takımıyla Roshen Ligi’ne yükseldi; ancak geçen sezonun bitiminde takımdan ayrıldı.
Al-Khaleej de 2023 yazında Mısırlı bir oyuncuyu kadrosuna kattı: forvet Muhammed Şerif. Ancak oyuncu iki sezon boyunca en iyi performansını sergileyemedi ve geçen yaz transfer döneminde Al-Ahly’ye geri döndü.
Geçtiğimiz yaz, Al-Ittifaq, Mısırlı forvet Ahmed Hassan "Koka" ile sözleşme imzaladı; ancak sakatlık laneti onu da sahalardan uzak tuttu ve takımdaki serüveni belirgin bir etki bırakamadan sona erdi.
En son transferler ise geçen kış transfer döneminde gerçekleşti; Zamalek'ten Nabil Emad "Dunga" Al-Najma'ya katıldı, ancak takımı Suudi Roshen Ligi'nden küme düşmekten kurtaramadı.
Trezeguet, önümüzdeki sezon bu laneti kırmayı hayal ediyor. Dunga’nın Al-Najma ile küme düşmesi, Koka’nın Al-Ittifaq’tan ayrılması ve Hegazi’nin Mısır Ligi’ne dönmeye yaklaşmasıyla birlikte, Trezeguet, Roshen Ligi’ndeki tek Mısırlı oyuncu olabilir.