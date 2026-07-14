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Al-Ahly kabusunun ardından… Mısırlı bir lanet, Trezeguet’in Suudi Ligi’ndeki hayallerini tehdit ediyor

FEATURES
Trezeguet
Al Ahly SC
Al Riyadh
Premier Lig
Mısır
Suudi Arabistan

Uçan kanat, Riyad’da başarılı olacak mı?

Mısırlı Mahmoud Hassan “Trezeguet”, eski takımı Al-Ahly’de yaşadığı kabusun ardından önümüzdeki sezon Suudi Roshen Ligi’ne transfer olmaya yaklaşırken, tarihi bir görevi üstleniyor.

Al-Ahli, Salı günü, "Kırmızı Kale"nin duvarları arasında geçirdiği tek sezonun ardından Trezeguet'in takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. Trezeguet'in adı ise önümüzdeki sezon Riyad kulübüne transfer olacağı yönündeki söylentilerle anılıyor.

  • Al-Ahli’nin kabusu

    Geçen yılın bu zamanlarında, Al-Ahly taraftarları, Kulüpler Dünya Kupası’nda grup aşamasından hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından, hem ulusal hem de Afrika düzeyinde tarihi bir sezon geçirme umudunu besliyordu.

    Bu hayaller, takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı birkaç yeni oyuncuya dayanıyordu; bunların başında, Türk takımı Trabzonspor'dan transfer edilen Trezeguet'in yanı sıra Ahmed Sayed "Zizo" ve Muhammed Ali bin Ramazan geliyordu.

    Ancak bu hayaller sezon sonunda bir kabusa dönüştü; Al-Ahly, Mısır Ligi şampiyonluğunu ezeli rakibi Zamalek'e kaptırmakla kalmadı, hatta ligi üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kaybetti.

    Ayrıca Al-Ahly, Tunuslu Taraji’ye gidiş-dönüş maçlarında yenilerek Afrika Şampiyonlar Ligi’nden çeyrek finalde elendi; ikinci ligde oynayan Wey takımına karşı yenilginin ardından Mısır Kupası’ndan da son 16 turunda elendi.

    Trezeguet, geçen sezon 32 maçta 18 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olmasına rağmen, yüksek maaşı nedeniyle eleştirilerin büyük kısmını üstlendi ve Zizo ile birlikte soyunma odasında bazı sorunlara yol açmakla suçlandı.

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  • Bir adım geri

    Basında yer alan haberlere göre, Trezeguet, maruz kaldığı baskılar nedeniyle Al-Ahli’den ayrılmakta ısrar etti ve 31 yaşında profesyonel kariyerinin dokuzuncu durağına adım atmak üzere.

    2012 yılında Al Ahli'nin A takımına yükseldikten sonra, Trezeguet Belçika'da Anderlecht ve Mouscron kulüplerinde iki dönem geçirdi; Türkiye'de ise Kasımpaşa, Başakşehir ve Trabzonspor formalarını giydi; ayrıca Aston Villa'daki en önemli deneyimini de yaşadı.

    Riyad, Trezeguet’in oynadığı ikinci Körfez kulübü olacak; oyuncu, Al-Ahli’ye transfer olmadan hemen önce 2024-2025 sezonunda Katar’ın Al-Rayyan takımında forma giymişti.

    Ancak Riyad, Al-Rayyan gibi değil; Al-Rayyan, Katar Ligi şampiyonluğu için mücadele eden takımlardan biriydi, oysa Suudi kulübü küme düşmekten kurtulmak için mücadele ediyor.

    Başkent kulübü, geçen sezon Roshen Ligi’nde 30 puanla 15. sırada yer alarak, ligden düşen ilk iki takımdan biri olan Damak’ın sadece bir puan önünde kalmayı başardı.

    Mısır Ligi ve Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına alışkın bir takımdan, Roshen Ligi’nde sürekli küme düşme sarmalından kurtulmak için mücadele eden bir takıma geçiş, şüphesiz Trezeguet’in karşı karşıya kalacağı zorluklardan biri olacaktır.

  • Suudi Arabistan’da bir Mısırlı

    Trezeguet, tarih boyunca Suudi Ligi’nde forma giymiş Mısırlı futbol yıldızlarının arasına katılacak.

    Bu isimlerin en öne çıkanları arasında Al-Hilal'da forma giyen savunma oyuncusu Ashraf Qasim ve forvet Ahmed Ali ile Al-Ittihad'da forma giyen Islam El-Shatar, Emad Moteab, Mahmoud Abdel-Moneim "Kahraba", Hosni Abd-Rabbo, Tarek Hamed ve Ahmed Hegazi yer alıyor.

    Al-Ahly de tarih boyunca birçok Mısırlı oyuncuyu kadrosuna kattı; bunların en önde gelenleri Muhammed Barakat, Reda Sika, Velid Süleyman, Muhammed Abdülşafi ve Abdullah el-Said’dir. Emad el-Nahhas, Hüsam Gali ve Husni Abdurrahman ise Al-Nassr forması giymiştir.

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  • Zayıf deneyler

    Ancak Suudi futbolunda yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte, 2023 yılından itibaren dünya çapındaki futbol yıldızlarının transfer edilmesiyle durum tamamen değişti ve Mısırlı oyuncuların performansı oldukça zayıfladı.

    O dönemde, Roshen Ligi'nde sadece birkaç Mısırlı isim göze çarpıyordu; bunların arasında Ahmed Hegazi ve Tarek Hamed de vardı. İkisi de o dönemde Al-Ittihad kulübünde forma giyiyordu, ancak Hamed 2023 yazında Damak'a transfer oldu.

    2024 yazında, Ahmed Hegazi de “Kaplanlar”la geçirdiği hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından, o dönemde Yello Birinci Lig’de mücadele eden Neom’a transfer oldu ve yeni takımıyla Roshen Ligi’ne yükseldi; ancak geçen sezonun bitiminde takımdan ayrıldı.

    Al-Khaleej de 2023 yazında Mısırlı bir oyuncuyu kadrosuna kattı: forvet Muhammed Şerif. Ancak oyuncu iki sezon boyunca en iyi performansını sergileyemedi ve geçen yaz transfer döneminde Al-Ahly’ye geri döndü.

    Geçtiğimiz yaz, Al-Ittifaq, Mısırlı forvet Ahmed Hassan "Koka" ile sözleşme imzaladı; ancak sakatlık laneti onu da sahalardan uzak tuttu ve takımdaki serüveni belirgin bir etki bırakamadan sona erdi.

    En son transferler ise geçen kış transfer döneminde gerçekleşti; Zamalek'ten Nabil Emad "Dunga" Al-Najma'ya katıldı, ancak takımı Suudi Roshen Ligi'nden küme düşmekten kurtaramadı.

    Trezeguet, önümüzdeki sezon bu laneti kırmayı hayal ediyor. Dunga’nın Al-Najma ile küme düşmesi, Koka’nın Al-Ittifaq’tan ayrılması ve Hegazi’nin Mısır Ligi’ne dönmeye yaklaşmasıyla birlikte, Trezeguet, Roshen Ligi’ndeki tek Mısırlı oyuncu olabilir.