Salah’ın peşine düşülmesi, Mahrez’in kulüpten ayrılmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı. Cezayirli milli oyuncu, her iki tarafın da sözleşmesini vadesinden önce feshetmek üzere karşılıklı anlaşmaya varmasının ardından artık Al-Ahli’nin bir oyuncusu değil. Kadroda oluşan bu boşluk, dünya futbolunda eşit veya daha üst düzeyde bir oyuncuyla doldurulmasını gerektiriyor.

Anlaşılan o ki, sözleşmenin feshi Al-Ahli’ye yaklaşık 14,5 milyon avroya mal oldu ve bu da Mahrez’i fiilen serbest oyuncu konumuna getirdi. Takımın sembolü haline gelmiş Afrikalı kanat oyuncusunun ayrılmasıyla birlikte Suudi ekibi, önümüzdeki sezonda hücumunu yönetecek ideal halef olarak Salah’ı belirlemekte hiç vakit kaybetmedi.