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Al-Ahli, takımdan ayrılacak olan yıldız oyuncusu Riyad Mahrez’in yerine Liverpool’un efsane ismi Mohamed Salah’ı transfer etmek için harekete geçti
Al-Ahli, Salah’ı “seçilmiş kişi” olarak belirledi
Suudi Pro Ligi, Al-Ahli’nin Salah’a ilgi gösterdiği yönündeki haberler üzerine bir başka devasa transfer hikayesine hazırlanıyor. Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, haberlere göre Suudi devi, Mısırlı yıldızla ilgili bir transferin gerçekleştirilebilirliği konusunda araştırmalara başladı.
Salah, son birkaç sezondur sürekli olarak Orta Doğu’ya transfer olacağı yönünde haberlere konu oluyordu; ancak Al-Ahli’nin hücum hattını yeniden yapılandırma çabası içinde olması nedeniyle bu son girişim oldukça önemli bir ağırlık taşıyor. Sky Switzerland’e göre, kulübün Salah’ı kadrosuna katmak için gerekli mali ve sportif şartlar hakkında ayrıntılı bilgi talep ettiği bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Riyad Mahrez’in bıraktığı boşluk
Salah’ın peşine düşülmesi, Mahrez’in kulüpten ayrılmasının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıktı. Cezayirli milli oyuncu, her iki tarafın da sözleşmesini vadesinden önce feshetmek üzere karşılıklı anlaşmaya varmasının ardından artık Al-Ahli’nin bir oyuncusu değil. Kadroda oluşan bu boşluk, dünya futbolunda eşit veya daha üst düzeyde bir oyuncuyla doldurulmasını gerektiriyor.
Anlaşılan o ki, sözleşmenin feshi Al-Ahli’ye yaklaşık 14,5 milyon avroya mal oldu ve bu da Mahrez’i fiilen serbest oyuncu konumuna getirdi. Takımın sembolü haline gelmiş Afrikalı kanat oyuncusunun ayrılmasıyla birlikte Suudi ekibi, önümüzdeki sezonda hücumunu yönetecek ideal halef olarak Salah’ı belirlemekte hiç vakit kaybetmedi.
Suudi pazarında stratejik hedefler
Al-Ahli, hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Borussia Dortmund’dan Karim Adeyemi’yi de takip etse de, Salah kulübün karar vericileri için bambaşka bir boyutta yer alıyor. 34 yaşındaki forvet, sadece bir oyuncu olarak değil, lig için kültürel ve ticari bir fenomen olarak da görülüyor.
Adeyemi gibi daha genç oyunculara olan ilgiye rağmen, Salah en büyük öncelik olmaya devam ediyor. Cidde’deki yönetim, Liverpool’un bu ikonik isminin Avrupa futbolundaki en verimli ve istikrarlı forvetlerden biri olmaya devam ettiğini biliyor.
- Getty Images Sport
Devasa bir anlaşmanın ilk aşamaları
Şu anda görüşmeler henüz ön aşamalarda. Al-Ahli, oyuncunun olası talepleriyle ilgili ilk bilgileri toplamış olsa da, kulüpler veya oyuncunun temsilcileri arasında henüz resmi bir anlaşmaya varılmadı.
Transfer spekülasyonları sürerken, Salah milli takım görevlerine odaklanmış durumda. Hafif bir sakatlık endişesinin ardından Çarşamba günü antrenmanlara yeniden başlayan Salah, takımın antrenmanının bir kısmına katıldı. Salah'ın antrenmanlara dönüşü, Cuma günü son 32 turunda Avustralya ile karşılaşacak olan Mısır için büyük bir moral kaynağı oldu.