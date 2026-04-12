محمود الخطيب

Al-Ahli, Seramica olayında Futbol Federasyonu'nu anayasayı ihlal etmekle suçluyor

Kırmızı Kale'den ateşli bir konuşma

Al-Ahly, Mısır Futbol Federasyonu'na bir mektup göndererek, ligdeki Ceramica Cleopatra maçında hakem ile video yardımcı hakemler arasında geçen görüşmelerin dinlenmesine katılmak üzere uygun gördüğü kişiyi görevlendirme hakkını savundu.

Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Azzam, daha önceki bir mektupta, "Video teknik görüşmelerini dinleme hakkı, maçla ilgili teknik ve idari kadrodan, maçın teknik alanında bulunma izni verilen iki kişiyle sınırlıdır" demişti.

Bu, Al-Ahly yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz'in duruşmaya katılmayacağı anlamına geliyor.

  • Yasadışı yasaklama

    Al-Ahly, Futbol Federasyonu'na yanıt vermek üzere yayınladığı resmi açıklamada şunları söyledi: "11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 21:15'te bize ulaşan mektubunuza istinaden, saygın Federasyonunuzun, lig şampiyonasında oynanan Al-Ahly-Ceramica maçında saha hakemi Mahmoud Wafa ile video hakemi Mahmoud Ashour arasında geçen konuşmaları dinlemek üzere teknik ve idari kadrodan sadece "2" teknik ve idari kadro üyesinin, geçen Salı günü oynanan Al-Ahly-Ceramica lig maçında saha hakemi Mahmoud Wafa ile video hakemi Mahmoud Ashour arasında geçen konuşmaları dinlemesine izin verdiğinizi belirtmişsiniz... "Saygıdeğer federasyonunuzun, bu oturumda kulübü kimin temsil edeceğini belirleme veya katılımcıların kimliğini, ister teknik ister idari ister yetkililer olsun, belirleme hakkını veren hiçbir yönetmelik veya yasal metin bulunmadığını vurgulamak isteriz."

    Ayrıca şunları ekledi: "Bu oturumda Al-Ahly'yi kimin temsil edeceği, kulübün ve yönetim kurulunun asli bir hakkıdır ve herhangi bir yönetmelik veya yasal metne aykırı olmadığı sürece sorumluluk da onlara aittir. Aynı şekilde, herhangi bir toplantı, oturum, etkinlik veya faaliyette kulübü kimin temsil edeceğini seçmek, Mısır Anayasası ve Mısır yasaları tarafından korunan kulüp yönetim kurulunun asli bir hakkıdır. Kulüp, tüzel kişilik olarak farklı bağlamlarda kendisini temsil edecek kişiyi belirleme konusunda mutlak özgürlüğe sahiptir. Bu asli hakkın kısıtlanması, kulübün yasal olarak tanınan tüzel kişiliğini tehdit eder, Mısır Anayasasında belirtilen asli haklara aykırıdır ve adaletin temel kurallarını ihlal eder."

  • Keyfi şartlar

    Devam etti: "9 Nisan 2026 tarihli mektubunuzda, Hakem Komitesi'nin kulübümüzün saha hakemi ile video yardımcı hakemi arasında geçen konuşmaları dinlemesine izin verdiğini belirtmişsiniz. Bu konunun şeffaflık kapsamında olduğunu vurgulamışsınız, ancak Hakem Komitesi dinlemeye izin verilen kişilerin kimliklerini belirtmemiştir... Sizin tarafınızdan Pazar günü saat 12:00'de Al-Ahly kulübünün temsilcilerini kabul etmeye karar verildi... Mektubunuzda böyle yazıyordu. Eğer saygın federasyonunuz dürüstlük ve şeffaflığı hedefliyorsa, Al-Ahly'nin kendisini temsil edecek kişileri belirlemesinden ne gibi bir zarar gelebilir ki?"

    Devam etti: "11 Nisan 2026 Cumartesi sabahı saygın federasyonunuza, yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel Hafiz başkanlığındaki bir kulüp heyetinin, sizin tarafınızdan belirlenen saat olan "yarın Pazar" öğlen 12'de söz konusu görüşmeleri dinlemek üzere hazır bulunacağını bildirdik. Buna herhangi bir yorum yapılmadı çünkü bu kulübün asli bir hakkıdır... Öyleyse, resmi çalışma saatlerinin bitiminden sonra gece yarısına yaklaşan bir saatte saygın federasyonunuzu bize yazmaya ve ne tüzüksel ne de yasal dayanağı olan bir kararı bize bildirmeye iten acil durum nedir?".

  • Al-Ahli'nin alaycı tavrı

    Devam etti: "İki saat önce bize ulaşan mektubunuzda, dinlemenin sadece maçla ilgili teknik ve idari kadro üyeleriyle sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu durum şaşırtıcı ve mantığa aykırıdır; zira görüşmelerin dinlenmesi, tüm kulüplerin evi olması gereken Mısır Futbol Federasyonu merkezinde gerçekleştiriliyor... Sizin belirlediğiniz şekilde, mektubunuzda belirtildiği gibi maç sahasında veya teknik alanda değil. Peki, Federasyon merkezinde teknik ve idari kadro üyelerini kabul etmek için belirlenmiş bir teknik alan var mı?"

    Ve şöyle devam etti: "Mektubunuzda, saha hakemi ile video hakemi arasındaki konuşmaların dinlenmesine izin verilmesinin daha önce hiç gerçekleşmediğini ve bunun tarafsızlığı teyit ettiğini belirttiniz. Bunu takdir ediyoruz, ancak Afrika ve Uluslararası Federasyonların üyesi olan saygın federasyonunuz, bu uygulamanın Arap veya Avrupa ligleri fark etmeksizin dünyanın tüm liglerinde uzun süredir uygulandığını ve bunun tüm kulüplerin asli bir hakkı olduğunu bilmektedir." Ayrıca

  • Hukukun üstünlüğü

    Şöyle devam etti: "Sayın üyeler, söz konusu duruşmanın bağlamının teknik veya idari bir bağlam olmadığını, aksine yargısal nitelikteki hukuki bir bağlam olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu duruşmanın, ilgili maç ve maç sırasında meydana gelen olaylarla bağlantılı yargı süreçlerinin bir parçası olduğu göz ardı edilemez; İster Profesyonel Kulüpler Birliği'nin müsabaka idaresi tarafından Al-Ahly'ye uygulanan cezalar açısından olsun, ki kulüp bu cezalarla ilgili olarak Birlik Yönetim Kurulu ve Mısır Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu nezdinde itirazda bulunmuştur; ister kulübün söz konusu maçın hakemi aleyhine Hakemler Komitesi ve Disiplin Kurulu'na sunduğu şikayetler açısından olsun."

    Ve şu şekilde sonlandırdı: "Buna göre, hukukun üstünlüğüne saygı duyan Al-Ahly, bu duruşmaya katılmak üzere uygun gördüğü kişiyi yetkilendirme konusundaki asli hakkını kullanmaktadır. Kulüp tarafından yetkilendirilen kişi veya kişiler, bu yetkilendirmeyi kanıtlayan resmi belgeleri yanlarında bulundurmalıdır. Sizden hukukun üstünlüğüne saygı göstermenizi ve Al-Ahli'nin tüzel kişilik olarak yasal temsilcisini atama hakkına saygı göstermenizi umuyoruz."

