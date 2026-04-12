Al-Ahli, Seramica olayında Futbol Federasyonu'nu anayasayı ihlal etmekle suçluyor

Al-Ahly, Futbol Federasyonu'na yanıt vermek üzere yayınladığı resmi açıklamada şunları söyledi: "11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 21:15'te bize ulaşan mektubunuza istinaden, saygın Federasyonunuzun, lig şampiyonasında oynanan Al-Ahly-Ceramica maçında saha hakemi Mahmoud Wafa ile video hakemi Mahmoud Ashour arasında geçen konuşmaları dinlemek üzere teknik ve idari kadrodan sadece "2" teknik ve idari kadro üyesinin, geçen Salı günü oynanan Al-Ahly-Ceramica lig maçında saha hakemi Mahmoud Wafa ile video hakemi Mahmoud Ashour arasında geçen konuşmaları dinlemesine izin verdiğinizi belirtmişsiniz... "Saygıdeğer federasyonunuzun, bu oturumda kulübü kimin temsil edeceğini belirleme veya katılımcıların kimliğini, ister teknik ister idari ister yetkililer olsun, belirleme hakkını veren hiçbir yönetmelik veya yasal metin bulunmadığını vurgulamak isteriz."

Ayrıca şunları ekledi: "Bu oturumda Al-Ahly'yi kimin temsil edeceği, kulübün ve yönetim kurulunun asli bir hakkıdır ve herhangi bir yönetmelik veya yasal metne aykırı olmadığı sürece sorumluluk da onlara aittir. Aynı şekilde, herhangi bir toplantı, oturum, etkinlik veya faaliyette kulübü kimin temsil edeceğini seçmek, Mısır Anayasası ve Mısır yasaları tarafından korunan kulüp yönetim kurulunun asli bir hakkıdır. Kulüp, tüzel kişilik olarak farklı bağlamlarda kendisini temsil edecek kişiyi belirleme konusunda mutlak özgürlüğe sahiptir. Bu asli hakkın kısıtlanması, kulübün yasal olarak tanınan tüzel kişiliğini tehdit eder, Mısır Anayasasında belirtilen asli haklara aykırıdır ve adaletin temel kurallarını ihlal eder."