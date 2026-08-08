Suudi Roshn Ligi geçtiğimiz sezonda özel ve istisnai bir durum yaşadı; maçlarının yaklaşık yarısı topsuz geçti ve bu felaket durumun baş sorumlusu Al Ahli oldu.
Suudi Arabistan'ın "Şarku'l-Avsat" gazetesi istatistik ağı "Opta"dan derlediği rakamlarla bir rapor hazırladı ve bu raporda Roshn Ligi'nin geçtiğimiz sezonundaki maçların fiili süresine ilişkin bazı rakamları ortaya koydu.
Fiili süre, topun oynandığı zamanı ifade ediyor; hatalar, sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri, duran toplar, video yardımcı hakem teknolojisi incelemeleri veya oyunun yeniden başlamasındaki gecikmeler nedeniyle yaşanan duraklamalar hariç tutuluyor.