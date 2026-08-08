Rapor, geçen sezon Suudi Ligi maçlarında fiili oyun süresinin, müsabakada oynanan 306 maçın her birinde 51 dakika 24 saniye olduğunu ortaya koydu.

Bu durum, Suudi Ligi'nde her maçın ortalama süresinin 100 dakika 6 saniye olmasına rağmen yaşanıyor; bu sürenin yalnızca yaklaşık yüzde 51'i oynanıyor, 48 dakika 42 saniyesi ise duraklamalarda geçiyor.

Bu, tüm maçlara ait rakamlardan açıkça görülüyor; geçen sezon maçların toplam süresi 30 bin 630 dakika 11 saniye olurken, bunun 15 bin 727 dakika 35 saniyesi oynandı; yani yaklaşık yarısı.

Bu da topun 14 bin 902 dakika 36 saniye boyunca oyun dışında kaldığı anlamına geliyor ki bu, kendi asıl süreleriyle 165 maça ve fazladan 52 dakikaya denk düşüyor.