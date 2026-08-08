18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Al-Ahli sanık sandalyesinde: Suudi Ligi maçlarının yarısında futbol yok

FEATURES
Premier Lig
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
Suudi Arabistan

Roshan Ligi'nde felaket rakamlar

Suudi Roshn Ligi geçtiğimiz sezonda özel ve istisnai bir durum yaşadı; maçlarının yaklaşık yarısı topsuz geçti ve bu felaket durumun baş sorumlusu Al Ahli oldu.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l-Avsat" gazetesi istatistik ağı "Opta"dan derlediği rakamlarla bir rapor hazırladı ve bu raporda Roshn Ligi'nin geçtiğimiz sezonundaki maçların fiili süresine ilişkin bazı rakamları ortaya koydu.

Fiili süre, topun oynandığı zamanı ifade ediyor; hatalar, sakatlıklar, oyuncu değişiklikleri, duran toplar, video yardımcı hakem teknolojisi incelemeleri veya oyunun yeniden başlamasındaki gecikmeler nedeniyle yaşanan duraklamalar hariç tutuluyor.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini şimdi al!

  • Suudi Ligi maçlarının yarısı topsuz geçiyor

    Rapor, geçen sezon Suudi Ligi maçlarında fiili oyun süresinin, müsabakada oynanan 306 maçın her birinde 51 dakika 24 saniye olduğunu ortaya koydu.

    Bu durum, Suudi Ligi'nde her maçın ortalama süresinin 100 dakika 6 saniye olmasına rağmen yaşanıyor; bu sürenin yalnızca yaklaşık yüzde 51'i oynanıyor, 48 dakika 42 saniyesi ise duraklamalarda geçiyor.

    Bu, tüm maçlara ait rakamlardan açıkça görülüyor; geçen sezon maçların toplam süresi 30 bin 630 dakika 11 saniye olurken, bunun 15 bin 727 dakika 35 saniyesi oynandı; yani yaklaşık yarısı.

    Bu da topun 14 bin 902 dakika 36 saniye boyunca oyun dışında kaldığı anlamına geliyor ki bu, kendi asıl süreleriyle 165 maça ve fazladan 52 dakikaya denk düşüyor.

    • Reklam

  • Suudi Ligi kötüye gidiyor

    İşin ilginç yanı, Suudi Arabistan Ligi'nde geçen sezon topun fiili oyunda kaldığı süre, bir önceki sezon 2024-2025'e kıyasla oldukça düşük; o sezon bu süre 54 dakika 47 saniyeye ulaşmıştı; bu da tam 3 dakika 20 saniyelik bir gerileme anlamına geliyor.

    Bu gerileme son derece ilginç görünüyor; özellikle de Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" maçlar sırasında kaybedilen oyun dakikalarını telafi etmek amacıyla sürekli olarak yeni kurallar getirdiği düşünüldüğünde.

  • Suudi Ligi: Avrupa devlerinden uzakta

    Bu rakamın ne kadar kötü olduğu, fiili oyun süresi oranının hiçbirinde %53'ün altına düşmediği büyük Avrupa liglerine kıyasla ortaya çıkıyor; Suudi Arabistan Ligi ile aralarındaki fark yaklaşık %2.

    Fransa Ligi %55,9 ile zirvede yer aldı, ardından %55,5 ile Almanya Ligi geldi, sonra %54,1 ile İspanya ve İtalya ligleri, son olarak da %53,1 ile İngiltere Premier Lig sıralandı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Suudi Arabistan Ligi'nin en kötüsü Al-Ahli

    İşin ilginç yanı, Al Ahli son turlara kadar şampiyonluk için mücadele etmesine rağmen, geçen sezon Suudi Ligi'nde maçlarında en az fiili oyun süresi görülen takım oldu.

    Al Ahli'nin maçlarındaki ortalama fiili oyun süresi maç başına 47 dakika 15 saniye olurken, bu rakam Roshn Ligi maçlarının ortalama fiili süresinden 4 dakikadan fazla daha düşük kaldı.

    Bu durum, Al Ahli maçlarının ortalama toplam süresinin 102 dakika 13 saniye olmasına rağmen yaşandı ki bu, geçen sezon Suudi Ligi'ndeki en yüksek değerdi.

    Genel olarak Al Ahli, geçen sezon Roshn Ligi'nde fiili oyun süresi bakımından en kötü 5 maçtan 3'ünde yer aldı: Al Shabab'a karşı (40 dakika 16 saniye), Al Khaleej'e karşı (40 dakika 34 saniye) ve Al Nassr'a karşı (39 dakika 28 saniye).

  • Sezonun en kötü El Clasico'su

    Al Ahli ile Al Nassr arasında oynanan ve "El Alemi"nin 2-0'lık net galibiyetiyle sona eren maçtan bahsedecek olursak, bu klasiko karşılaşması geçen sezon Roshn Ligi'nde fiili oyun süresi açısından en kötü maç oldu.

    Maçın süresi tam 109 dakikaya ulaşmasına rağmen, bunun yalnızca 39 dakika 28 saniyesi fiilen oynandı; bu da bir saatten fazla bir sürenin futboldan uzak geçtiği anlamına geliyor.

  • Sezonun en iyi El Clasico'su

    Aksine, geçen sezon Suudi Ligi'nde fiili oyun süresi açısından en iyi maç, Al Hilal ile Al Ittihad arasındaki diğer klasikoydu.

    1-1 berabere sonuçlanan karşılaşmada fiili oyun süresi 61 dakika 54 saniyeydi. Bu, geçen sezon boyunca kaydedilen en yüksek süre olurken, turnuva ortalamasından 10 dakikadan fazla farkla öne çıktı.