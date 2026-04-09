Al-Ahli krizinin ardından... Cristiano Ronaldo'ya manipülasyon ve hile suçlamaları yöneltiliyor!

Al-Ahli Jeddah ile Al-Fayha arasındaki maçta yaşanan kriz, karşılaşmaya eşlik eden büyük hakem tartışmasının ardından, özellikle de "Al-Raqi"nin iki penaltı kararı verilmesi yönündeki taleplerinin ardından, spor camiasında hâlâ gölge bırakmaya devam ediyor.
Roshon Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Al-Ahli, bu sonuçla 2 puan kaybederek 66 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı.
Bu olaylar, sezonun kritik aşamalarında Al-Nassr ve Al-Hilal arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, maç sonucunun Suudi Roshen Ligi şampiyonluk yarışına etkisi nedeniyle futbol camiasında geniş çaplı bir tartışma dalgasına neden oldu.