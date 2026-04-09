Goal.com
Canlı
Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro League
GOAL

Çeviri:

Al-Ahli krizinin ardından... Cristiano Ronaldo'ya manipülasyon ve hile suçlamaları yöneltiliyor!

FEATURES
C. Ronaldo
Al Akhdoud - Al Nassr FC
Al Akhdoud
Al Nassr FC
Premier Lig
Al Hilal - Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Al-Fayha - Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
I. Toney
Portekiz
Suudi Arabistan
İngiltere

Suudi hakemlerinin ateşi Cristiano'yu yutuyor

Al-Ahli Jeddah ile Al-Fayha arasındaki maçta yaşanan kriz, karşılaşmaya eşlik eden büyük hakem tartışmasının ardından, özellikle de "Al-Raqi"nin iki penaltı kararı verilmesi yönündeki taleplerinin ardından, spor camiasında hâlâ gölge bırakmaya devam ediyor.

Roshon Profesyonel Ligi'nin 29. haftasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Al-Ahli, bu sonuçla 2 puan kaybederek 66 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaştı.

Bu olaylar, sezonun kritik aşamalarında Al-Nassr ve Al-Hilal arasındaki rekabetin kızışmasıyla birlikte, maç sonucunun Suudi Roshen Ligi şampiyonluk yarışına etkisi nedeniyle futbol camiasında geniş çaplı bir tartışma dalgasına neden oldu.


  • Alevler içindeki kriz

    Kriz, Al-Ahli Jeddah ile Al-Fayha arasındaki maçın hakemi, tartışmalı pozisyonu incelemek için video yardım sistemine başvurmasına rağmen, "Al-Raqi" lehine iki penaltı kararı vermemesi üzerine alevlendi; bunlardan biri maçın son dakikalarında gerçekleşmişti.

    Birçok hakemlik uzmanı ve analisti, Al-Ahli'nin maç boyunca en az bir penaltı hak ettiğine hemfikir oldu ve hakemin aldığı kararın spor camiasında birçok soru işareti yarattığını belirtti.

    Bu tartışma, Al-Ahli yönetiminin tepkisini artırdı ve yönetim, maçtaki hakem kararlarından duyduğu şiddetli hoşnutsuzluğu dile getiren resmi bir açıklama yayınladı. Ayrıntıları okuyun

  • Hakemlere yönelik eleştiri

    Kriz bununla da bitmedi; Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Tony, maçın ardından heyecan verici açıklamalarda bulunarak hakemin Al-Nassr lehine hile yaptığını iddia etti.

    Tony, "Hakem bizden ligi unutmamızı ve Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmamızı istedi. Bu mantıklı mı? Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

    Tony sözlerine şöyle devam etti: "Sezon boyunca normal olarak sayılan pozisyonlar, maçın kritik anlarında rakiplerin lehine olmak için standartlar değiştirildi."

    Ve ekledi: "Suudi Futbol Federasyonu Hakem Komitesi'nin, hakemin bizimle konuşurkenki kayıtlarını inceleyerek bunu doğrulamasını umuyorum."

    Alahli'nin Alman teknik direktörü Matthias Jaissle ise hakeme sert bir saldırıda bulunarak Tony'nin sözlerini doğruladı ve bu da tartışmayı daha da alevlendirdi.

    Ronaldo'ya yöneltilen suçlamalar

    İngiliz "Daily Mail" gazetesi Perşembe akşamı yayınladığı haberde, "Ronaldo, Roshen Profesyonel Ligi şampiyonluğunu kazanmak için hile ve manipülasyon suçlamalarının odağında" dedi.

    Haberde, "Al-Ahli maçında yaşananlar tartışmalara yol açarken, Ivan Tony'nin açıklamaları da durumu daha da kızıştırdı" denildi.

    Raporda, dün yaşananların Ronaldo ve takım arkadaşlarının Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmak için maçlarda hakemleri manipüle ettikleri yönündeki ciddi suçlamalara işaret ettiği belirtildi.

    Bu gelişme, Al-Nassr'ın 70 puanla Roshen Ligi'nde liderlik koltuğunda oturduğu, Al-Hilal'in 2 puan ve Al-Ahli'nin 4 puan gerisinde olduğu ve yarın Cumartesi günü Al-Akhdoud ile oynayacağı maç öncesinde yaşandı.