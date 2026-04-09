Al-Ahli krizinin ardından... Cristiano Ronaldo'ya manipülasyon ve hile suçlamaları yöneltiliyor!

Kriz, Al-Ahli Jeddah ile Al-Fayha arasındaki maçın hakemi, tartışmalı pozisyonu incelemek için video yardım sistemine başvurmasına rağmen, "Al-Raqi" lehine iki penaltı kararı vermemesi üzerine alevlendi; bunlardan biri maçın son dakikalarında gerçekleşmişti.

Birçok hakemlik uzmanı ve analisti, Al-Ahli'nin maç boyunca en az bir penaltı hak ettiğine hemfikir oldu ve hakemin aldığı kararın spor camiasında birçok soru işareti yarattığını belirtti.

Bu tartışma, Al-Ahli yönetiminin tepkisini artırdı ve yönetim, maçtaki hakem kararlarından duyduğu şiddetli hoşnutsuzluğu dile getiren resmi bir açıklama yayınladı. Ayrıntıları okuyun