"Aklını kaçırmış!" Real Madrid'in Vinicius Junior'u Alman efsane teknik direktör tarafından yerden yere vuruldu; Antonio Rüdiger de sert eleştirilere maruz kaldı

Ama bu kadarla kalmadı. 1860 Münih, Köln, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock ve St. Pauli gibi takımların eski teknik direktörü, Madrid ekibinin yıldız kadrosunun yarısını hemen eleştirdi. "Arda Güler, Brahim Diaz ve Eder Militao'nun herhangi bir koşu mücadelesinde beş ila altı kez yüze darbe aldığını iddia ediyorlar," dedi ve defalarca müdahale eden Rüdiger'e değindi. "Sahada koşuşu saygısızca!"

Rüdiger de sahada bir kavgaya karışmıştı. Kylian Mbappe'nin 3-2'yi attığı golün hemen öncesinde, milli oyuncu Bayern'den Josip Stanisic'i kesinlikle faul sayılabilecek bir hareketle yere düşürdü ve takımının yeniden öne geçmesinin sevincini yaşarken Hırvat savunmacının üzerine eğildi. Daha sonra 26 yaşındaki oyuncu, Rüdiger'in kendisine hakaret ettiğini ima etti. "Bence böyle bir şey kabul edilemez. Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır."

Bu nedenle de Lienen, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın bu stoperi ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na götürmemesi gerektiği sonucuna varıyor. "Bu olay, o kadar büyük bir saygısızlık sergiledi ki, bu adamı o transatlantik yolculuğa çıkarmamaya karar vermeme neden oldu. Orası tehlikeli bir yer," diye haykırdı 72 yaşındaki teknik adam.

Rüdiger ayrıca Alphonso Davies ile de kavga etti. Kanadalı oyuncu, sarı kart gören Stanisic'in yerine devre arasında oyuna girip saha kenarında hakemin iznini beklerken, Rüdiger sol eliyle ona hafif bir darbe indirdi ve itti, böylece Davies yana doğru bir adım atmak zorunda kaldı.