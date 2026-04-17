"Aklını kaçırmış!" Real Madrid'in Vinicius Junior'u Alman efsane teknik direktör tarafından yerden yere vuruldu; Antonio Rüdiger de sert eleştirilere maruz kaldı

Efsanevi teknik direktör, "Der Sechzehner" adlı podcast'inde, Real Madrid'in tartışmalı iki yıldız oyuncusuna sert eleştiriler yöneltti.
Çeviri:
"Real Madrid'de beni sinirlendiren şeyleri buraya not ettim: Abartılı hareketler, simülasyonlar, Vinicius Junior," diyerek konuya giren Lienen, şöyle vurguladı: "Bu adamı görmek benim için artık dayanılmaz hale geliyor. Futbolu ne kadar iyi oynarsa oynasın, bana göre Vinicius Junior kafayı yemiş."
Madridlilerin Münih'te oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında 3-4 yenilgisinde pek çok yan olay yaşandı. Vinicius da, sportif niteliklerinin yanı sıra bir kez daha gündemin merkezindeydi. Skor 3-2 iken Dayot Upamecano'ya karşı topu kaybettiğinde ve yanına gelen Jude Bellingham'ı görmezden geldiğinde, İngiliz milli oyuncu sahada takım arkadaşını azarladı.
İspanyol Movistar kanalının kameralarının yakaladığı görüntülere göre, Brezilyalı oyuncu Bellingham'ın azarlamasına ters bir tepki gösterdi. "Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Kapa çeneni!" dediği iddia ediliyor. Söz konusu sahnenin, Lienen'in kararında belirleyici bir rol oynamış olması oldukça muhtemel.
- AFP
Stanisic ve Davies ile yaşanan tartışma: Lienen, Rüdiger'i Dünya Kupası kadrosuna almazdı
Ama bu kadarla kalmadı. 1860 Münih, Köln, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock ve St. Pauli gibi takımların eski teknik direktörü, Madrid ekibinin yıldız kadrosunun yarısını hemen eleştirdi. "Arda Güler, Brahim Diaz ve Eder Militao'nun herhangi bir koşu mücadelesinde beş ila altı kez yüze darbe aldığını iddia ediyorlar," dedi ve defalarca müdahale eden Rüdiger'e değindi. "Sahada koşuşu saygısızca!"
Rüdiger de sahada bir kavgaya karışmıştı. Kylian Mbappe'nin 3-2'yi attığı golün hemen öncesinde, milli oyuncu Bayern'den Josip Stanisic'i kesinlikle faul sayılabilecek bir hareketle yere düşürdü ve takımının yeniden öne geçmesinin sevincini yaşarken Hırvat savunmacının üzerine eğildi. Daha sonra 26 yaşındaki oyuncu, Rüdiger'in kendisine hakaret ettiğini ima etti. "Bence böyle bir şey kabul edilemez. Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır."
Bu nedenle de Lienen, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın bu stoperi ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na götürmemesi gerektiği sonucuna varıyor. "Bu olay, o kadar büyük bir saygısızlık sergiledi ki, bu adamı o transatlantik yolculuğa çıkarmamaya karar vermeme neden oldu. Orası tehlikeli bir yer," diye haykırdı 72 yaşındaki teknik adam.
Rüdiger ayrıca Alphonso Davies ile de kavga etti. Kanadalı oyuncu, sarı kart gören Stanisic'in yerine devre arasında oyuna girip saha kenarında hakemin iznini beklerken, Rüdiger sol eliyle ona hafif bir darbe indirdi ve itti, böylece Davies yana doğru bir adım atmak zorunda kaldı.
Rüdiger, DFB milli takımında deneme süresinde oynuyor; ancak Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi muhtemel
33 yaşındaki oyuncunun yakın geçmişte olumsuz bir şekilde dikkatleri üzerine çekmesi, bu kesinlikle ilk kez olan bir şey değildi. Hatta 2025 Copa finalinde Real Madrid ile FC Barcelona arasında oynanan maçtan bu yana, özellikle yakından takip ediliyor. Rüdiger, hakemi şiddetli bir şekilde hakaret edip ona doğru bir bant rulosu fırlattıktan sonra, altı maçlık bir ceza aldı.
Almanya'da Nagelsmann'ın bu olayın ardından onu kadroya almaması gerektiği yönünde sesler yükseldi, ancak Nagelsmann defans oyuncusunu kadroda tutmaya devam etti ve onu bir nevi deneme süresine tabi tuttu. "Sınır aşıldı. Bundan fazlasını yapmamalı, aksi takdirde daha büyük sonuçları olur" demişti o zamanlar.
Rüdiger artık DFB takımında ilk 11'de yer almıyor, ancak kadroya seçilmesi çok muhtemel görünüyor. O, Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah'ın ilk alternatifi konumunda.