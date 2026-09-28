UEFA'ya verdiği röportajda Tzolis, Almanya uzun süre topa sahip olsa da Yunanistanlı oyuncuların hiç panik yapmadığını anlattı. Her saha oyuncusunun savunma görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Tzolis, kontra atak fırsatlarının geleceğine inandıklarını söyledi.

Tzolis, ikinci yarının başlarında Fotis Ioannidis'in yakaladığı net fırsatı değerlendirememesinin de takımın inancını sarsmadığını belirtti.

Tzolis, UEFA'ya "Harika hissettiriyor. Deplasmanda oynadığımız iki maçta, kalitesi yüksek çok zorlu iki rakibe karşı iki galibiyet aldık. Almanya oyunu kontrol ediyordu ama panik yapmadık. Herkes koşularını yaptı, pozisyon disiplinimizi koruduk ve bazı fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk" dedi.