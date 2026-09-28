Sven Simon
Çeviri:
"Aklımızı kaybetmedik!" - Christos Tzolis, Yunanistan'ın Augsburg'da Almanya'yı nasıl yendiğini anlattı
Tzolis, Yunanistan bir başka Avrupa devini de devirirken tarihi galibiyete asist yaptı
Yunanistan kanat oyuncusu Christos Tzolis, Augsburg'da Almanya karşısında alınan 1-0'lık galibiyette belirleyici kalite anına imza attı ve 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in attığı golün asistini yaptı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, sol kanatta akıllıca dönerek topu Kourbelis'in önüne bıraktı ve Kourbelis de Alexander Nubel'i mağlup etti.
Bu galibiyet, Yunanistan'ın kısa süre önce WWK Arena'da Almanya'ya karşı aldığı galibiyetin ardından geldi ve Ethniki'nin A Grubu'nun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.
Tzolis, üst düzey uluslararası rakiplere karşı deplasmanda üst üste galibiyetler almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- Kirchner-Media
Kanat oyuncusu, zihinsel soğukkanlılığın baskı altında Yunanistan’ın sakin kalmasını sağladığını açıkladı
UEFA'ya verdiği röportajda Tzolis, Almanya uzun süre topa sahip olsa da Yunanistanlı oyuncuların hiç panik yapmadığını anlattı. Her saha oyuncusunun savunma görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Tzolis, kontra atak fırsatlarının geleceğine inandıklarını söyledi.
Tzolis, ikinci yarının başlarında Fotis Ioannidis'in yakaladığı net fırsatı değerlendirememesinin de takımın inancını sarsmadığını belirtti.
Tzolis, UEFA'ya "Harika hissettiriyor. Deplasmanda oynadığımız iki maçta, kalitesi yüksek çok zorlu iki rakibe karşı iki galibiyet aldık. Almanya oyunu kontrol ediyordu ama panik yapmadık. Herkes koşularını yaptı, pozisyon disiplinimizi koruduk ve bazı fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk" dedi.
Takım ruhu, devleri deviren serüvende belirleyici oldu
Tzolis, teknik direktör Ivan Jovanovic yönetiminde oluşan olağanüstü birlikteliği överken, takım ruhunun kadrodaki bireysel derinlik farklarını telafi ettiğini savundu. Kaleci Konstantinos Tzolakis'ten hücum hattına kadar her oyuncunun birbiri için savaştığını vurguladı.
Arsenal'in kanat oyuncusu, Yunanistan'ın Avrupa futbolunda dikkate alınması gereken bir güç olduğunu kanıtladığını söyledi.
Tzolis, bu ivmeyi yeniden iç sahaya taşımayı sabırsızlıkla bekliyor.
- Kirchner-Media
Yunanistan, Selanik'te Hollanda ile oynayacağı kritik maça odaklandı
Tzolis ve takım arkadaşları, dikkatlerini perşembe günü Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçına çevirirken evlerine dönüyor. Ivan Jovanovic'in ekibi, çıktığı üç maçtan üçünü de kazanmayı hedefliyor.
Almanya da aynı akşam Münih'te Sırbistan'ı konuk edecek ve yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Tzolis, sol kanattaki ilk 11'deki yerini korumayı amaçlıyor.
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