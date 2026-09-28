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imago-sport-1083898164.jpgSven Simon
Alvino Hanafi
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"Aklımızı kaybetmedik!" - Christos Tzolis, Yunanistan'ın Augsburg'da Almanya'yı nasıl devirdiğini anlattı

Yunanistan
C. Tzolis
UEFA Nations League A

Yunanistan kanat oyuncusu Christos Tzolis, Almanya'ya karşı UEFA Uluslar Ligi'nde alınan tarihi 1-0'lık galibiyette maçın tek golünün asistini yaptıktan sonra takımının inanılmaz takım ruhunu övdü. UEFA'ya konuşan Arsenal oyuncusu, Ethniki'nin yoğun baskı altında nasıl soğukkanlı kaldığını anlattı.

  • Tzolis, Yunanistan'ın bir başka Avrupa devini devirmesinde tarihi galibiyetin asistini yaptı

    Yunanistan kanat oyuncusu Christos Tzolis, Augsburg'da Almanya'ya karşı 1-0 kazanılan maçta Dimitris Kourbelis'in 74. dakikadaki galibiyet golünün asistini yaparak belirleyici bir kalite anı ortaya koydu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, sol kanatta akıllıca dönerek topu Kourbelis'e bıraktı ve Kourbelis de Alexander Nubel'i geçerek ağları buldu.

    Bu galibiyet, Yunanistan'ın kısa süre önce WWK Arena'da Almanya'ya karşı aldığı zaferin ardından geldi ve Ethniki'nin A Grubu'nun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

    Tzolis, üst düzey uluslararası rakiplere karşı deplasmanda üst üste galibiyetler almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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  • imago-sport-1083898873.jpgKirchner-Media

    Kanat oyuncusu, baskı altında Yunanistan’ı sakin tutanın zihinsel soğukkanlılık olduğunu açıkladı

    UEFA'ya verdiği röportajda, Tzolis, Almanya uzun süre topa hakim olsa da Yunanistan oyuncularının hiç paniğe kapılmadığını anlattı. Her saha oyuncusunun savunma görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Tzolis, kontra atak fırsatlarının geleceğine inandıklarını söyledi.

    Tzolis, ikinci yarının başlarında Fotis Ioannidis ile kaçırılan net fırsatın takımın inancını sarsmadığını belirtti.

    "Harika hissettiriyor," diyen Tzolis, UEFA'ya konuştu. "Zor ve yüksek kaliteli rakiplere karşı deplasmanda oynadığımız iki maçta iki galibiyet aldık. Almanya kontrolü elinde tutuyordu ama aklımızı kaybetmedik. Herkes koşular yapıyordu, pozisyonlarımızı koruduk ve bazı fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk."

  • Dev avı kampanyasında belirleyici olan takım ruhu

    Tzolis, teknik direktör Ivan Jovanovic yönetiminde oluşturulan olağanüstü birlikteliği överken, takım ruhunun bireysel kadro derinliğindeki farklılıkları telafi ettiğini savundu. Kaleci Konstantinos Tzolakis'ten ileri uca kadar her oyuncunun birbirleri için savaştığını vurguladı.

    Arsenal'in kanat oyuncusu, Yunanistan'ın Avrupa futbolunda dikkate alınması gereken bir güç olduğunu kanıtladığını söyledi.

    Tzolis, bu ivmeyi kendi sahalarına taşımayı dört gözle bekliyor.

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  • imago-sport-1083900147.jpgKirchner-Media

    Yunanistan'ın odağı Selanik'teki Hollanda karşılaşmasında

    Tzolis ve takım arkadaşları, dikkatlerini perşembe günü Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçına çevirirken evlerine dönüyor. Ivan Jovanovic'in ekibi, üç maçta üç galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

    Almanya da aynı akşam Münih'te Sırbistan'ı ağırlayacak ve yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayacak.

    Tzolis, sol kanattaki ilk 11'deki yerini korumayı hedefliyor.

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