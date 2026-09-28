UEFA'ya verdiği röportajda, Tzolis, Almanya uzun süre topa hakim olsa da Yunanistan oyuncularının hiç paniğe kapılmadığını anlattı. Her saha oyuncusunun savunma görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Tzolis, kontra atak fırsatlarının geleceğine inandıklarını söyledi.

Tzolis, ikinci yarının başlarında Fotis Ioannidis ile kaçırılan net fırsatın takımın inancını sarsmadığını belirtti.

"Harika hissettiriyor," diyen Tzolis, UEFA'ya konuştu. "Zor ve yüksek kaliteli rakiplere karşı deplasmanda oynadığımız iki maçta iki galibiyet aldık. Almanya kontrolü elinde tutuyordu ama aklımızı kaybetmedik. Herkes koşular yapıyordu, pozisyonlarımızı koruduk ve bazı fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk."