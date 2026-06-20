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"Aklım boşalmış durumda" - Fildişi Sahili'nin yıldızı Yan Diomande, bir partide içkisine uyuşturucu katılması sonucu 15 yaşındaki kız kardeşi Roxanne'nin trajik ölümüne ilişkin içini döktü
Trajedi, yükselen yıldızı şekillendirir
Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası’nda parlayan ve büyük beğeni toplayan RB Leipzig forveti, Leganes’ten transfer olduktan sonra Bundesliga’da 12 gol atarak Avrupa futbolunda yıldızı hızla parlayan bir isim oldu. Ancak bu sportif başarı, iki yıl önce Abidjan’da küçük kardeşinin vefatının ardından yaşadığı büyük kişisel acının ardından geldi.
Olanları anlatan Diomande, The Players’ Tribune’da duygusal bir açık mektup yazdı: “Memleketimden biri beni sürekli arıyordu. Sinirlenmiştim. Neden beni arayıp durduklarını anlamıyordum. Telefonu açtım ve haberleri hiç yumuşatmadılar. Memleketimde işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz. Duygu yok. Sadece……..
'Kız kardeşin öldü.' 'Ne?' 'Öldü.' 'Neden bahsediyorsun?' 'Bir partide biri içkisine bir şey kattı ve bir daha uyanamadı. O artık yok.'
"15 yaşındaydın. 15.
"Hiçbir zaman bir cevap alamadım. Nedenini bilmek istiyor muyum, bilmiyorum. Belki kıskançlıktı. Belki de ülkemizde olan biten bir şeydi. Belki de seni koruyabilirdim. Bilmiyorum."
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Winger, duygusal bir boşluk yaşadığını itiraf etti
Uluslararası çapta tanınan bu genç yetenek, son derece kişisel bir basın açıklamasında, yürek parçalayıcı kaybın yol açtığı kalıcı hissizliği ve ruhsal yükü ayrıntılı olarak anlattı. Diomande şöyle konuştu: “Eskiden duygularım vardı. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Sanki insan bile değilmişim gibi. Sen öldüğünden beri, içim tamamen boş.”
Bu ağır duygusal yüke rağmen, forvet oyuncusu onun anısını onurlandırmak için sahada derin bir amaç bilinciyle hareket etmeye devam ediyor. Şöyle ekledi: “Tek yapabileceğim, bu acıyı daha çok çalışmak ve hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirmek için kullanmak. Şunu bilmeni istiyorum ki, senin adının yaşamasını sağlayacağım. Herkesin adını bilmesini sağlayacağım. Bütün dünya. Futbol sahasında yaptığım her şey senin için.”
Liverpool, Diomande’yi kadrosuna katmayı hedefliyor
Forvetin olağanüstü performansları, onu Liverpool’un yeni teknik direktörü Andoni Iraola’nın bir numaralı hedefi haline getirdi; Iraola, bu oyuncuyu Mohamed Salah’ın uzun vadeli halefi olarak görüyor. Merseyside kulübü, bu dev transferi gerçekleştirmek için Paris Saint-Germain’in yoğun ilgisini püskürtmek üzere büyük çaba sarf ediyor. Etkileyici taktiksel gelişimi ve patlayıcı fiziksel özellikleri, Almanya’da geçirdiği tek bir muhteşem sezonun ardından piyasa değerinin önemli ölçüde artmasına neden oldu.
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Grup son maçı, Diomande ve takım arkadaşlarını sınayacak
Fildişi Sahili'li kanat oyuncusu, Toronto'da Almanya ile oynanacak E Grubu'ndaki hayati karşılaşmaya odaklanmak için yoğun transfer spekülasyonlarını geçici olarak bir kenara bırakmak zorunda. Ekvador'a karşı alınan açılış galibiyetinde maçın en iyi oyuncusu seçilen genç futbolcu, Jonathan Tah ve Joshua Kimmich gibi tanıdık Bundesliga savunmacıları karşısında zorlu bir taktik sınavıyla karşı karşıya kalacak. Üç puanı garantilemek, eleme aşaması başlamadan önce Afrika ülkesinin grup birinciliğini fiilen garantilemesini sağlayacaktır.