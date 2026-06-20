Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası’nda parlayan ve büyük beğeni toplayan RB Leipzig forveti, Leganes’ten transfer olduktan sonra Bundesliga’da 12 gol atarak Avrupa futbolunda yıldızı hızla parlayan bir isim oldu. Ancak bu sportif başarı, iki yıl önce Abidjan’da küçük kardeşinin vefatının ardından yaşadığı büyük kişisel acının ardından geldi.

Olanları anlatan Diomande, The Players’ Tribune’da duygusal bir açık mektup yazdı: “Memleketimden biri beni sürekli arıyordu. Sinirlenmiştim. Neden beni arayıp durduklarını anlamıyordum. Telefonu açtım ve haberleri hiç yumuşatmadılar. Memleketimde işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz. Duygu yok. Sadece……..

'Kız kardeşin öldü.' 'Ne?' 'Öldü.' 'Neden bahsediyorsun?' 'Bir partide biri içkisine bir şey kattı ve bir daha uyanamadı. O artık yok.'

"15 yaşındaydın. 15.

"Hiçbir zaman bir cevap alamadım. Nedenini bilmek istiyor muyum, bilmiyorum. Belki kıskançlıktı. Belki de ülkemizde olan biten bir şeydi. Belki de seni koruyabilirdim. Bilmiyorum."