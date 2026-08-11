Kolo Muani, Premier League’deki dönemiyle ilgili samimi bir değerlendirmede bulundu ve Kuzey Londra’daki macerası sırasında odağının tamamen önündeki işe verilmediğini kabul etti. Geçen sezonu Tottenham Hotspur Stadyumu’nda kiralık olarak geçiren hücum oyuncusu, onu Avrupa’nın en çok aranan forvetlerinden biri haline getiren formunu yeniden yakalamakta zorlandı. İngiltere’de bulunduğu dönemde Kolo Muani, Spurs formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı ve yalnızca beş gol ile dört asist üretebildi. Bu performans da sonuç olarak Premier League ekibinin bonservisini almaktan vazgeçmesine yol açtı.

27 yaşındaki golcü, bu zorlukları değerlendirirken Tuttosport'a şöyle konuştu: "Yolunda gitmeyen birkaç şey vardı. Benim için bu daha kişisel bir durumdu. Aklımın biraz başka yerde olduğunu düşünüyorum: Juventus’a dönmek istiyordum. Bu da bir futbolcunun kariyerindeki bölümlerden biri; her sezon olumlu geçmeyebilir, bunu söyleyebiliriz. Benim için bir şeyler öğrendiğim bir yıldı: sakatlıklar yaşadım, ilk sakatlıklarımı yaşadım ama neyse ki hepsinden dönebildim. Bunun tüm bu şeylerden kaynaklandığını düşünüyorum ama şimdi yeni bir lig var, benim için yeni bir sayfa var. Yani bunun benim yeni bir versiyonum olduğunu düşünüyorum, diyelim."