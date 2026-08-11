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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

'Aklım biraz başka yerdeydi' - Randal Kolo Muani, Juventus'a transferinin yeni bir başlangıç sunmasıyla Tottenham'da yaşadığı zorlukları açıkladı

R. Kolo Muani
Tottenham Hotspur
Premier Lig
Juventus
Serie A

Randal Kolo Muani, Premier League'deki zorlu dönemine dair konuştu ve Juventus'a dönme arzusunun, Tottenham'da yaşadığı sıkıntılarda önemli bir rol oynadığını kabul etti. Fransız milli oyuncu, resmen Torino'ya yüksek profilli bir dönüş gerçekleştirerek kulübün görkemli tarihindeki en pahalı Fransız oyuncu oldu.

  • Kuzey Londra’daki sıkıntıları aşmak

    Kolo Muani, Premier League’deki dönemiyle ilgili samimi bir değerlendirmede bulundu ve Kuzey Londra’daki macerası sırasında odağının tamamen önündeki işe verilmediğini kabul etti. Geçen sezonu Tottenham Hotspur Stadyumu’nda kiralık olarak geçiren hücum oyuncusu, onu Avrupa’nın en çok aranan forvetlerinden biri haline getiren formunu yeniden yakalamakta zorlandı. İngiltere’de bulunduğu dönemde Kolo Muani, Spurs formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıktı ve yalnızca beş gol ile dört asist üretebildi. Bu performans da sonuç olarak Premier League ekibinin bonservisini almaktan vazgeçmesine yol açtı.

    27 yaşındaki golcü, bu zorlukları değerlendirirken Tuttosport'a şöyle konuştu: "Yolunda gitmeyen birkaç şey vardı. Benim için bu daha kişisel bir durumdu. Aklımın biraz başka yerde olduğunu düşünüyorum: Juventus’a dönmek istiyordum. Bu da bir futbolcunun kariyerindeki bölümlerden biri; her sezon olumlu geçmeyebilir, bunu söyleyebiliriz. Benim için bir şeyler öğrendiğim bir yıldı: sakatlıklar yaşadım, ilk sakatlıklarımı yaşadım ama neyse ki hepsinden dönebildim. Bunun tüm bu şeylerden kaynaklandığını düşünüyorum ama şimdi yeni bir lig var, benim için yeni bir sayfa var. Yani bunun benim yeni bir versiyonum olduğunu düşünüyorum, diyelim."

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    Juventus'a dönüşte uzun yol

    Kolo Muani'yi Paris Saint-Germain'den yeniden Allianz Stadyumu'na getirme yönündeki müzakere süreci hiç de kolay olmadı; süreç, dahil olan tüm tarafların sabrını sınayan, yaz boyunca uzayan bir sagaya dönüştü. Ancak oyuncu, kulüple ve Torino şehriyle kurduğu güçlü bağın etkisiyle anlaşmanın sonunda sağlanacağından emin kaldı.

    Kolo Muani, "Evet, durumun farkındaydım. Bunu temsilcilerimle ve ailemle konuştum. Ardından bunu kapsamlı şekilde değerlendirdik ve bir anlaşmaya vardık. Bence bu çok hızlı gerçekleşti. Transfer dönemi de biraz uzundu. Ama geri dönmemi sağlamak için gereken her şeyi yaptık ve bu formayı yeniden giyeceğim için çok ama çok mutluyum, çok ama çok gururluyum" diye konuştu.

  • Luciano Spalletti yönetiminde

    Kolo Muani'nin geri dönme kararındaki önemli etkenlerden biri, Fransız oyuncuyu taktik projesi için öncelikli hedef haline getiren Luciano Spalletti'nin varlığıydı. Forvet oyuncusu, eski Napoli ve İtalya teknik direktörünün kendisine gösterdiği güvenin karşılığını vermeye istekli; Spalletti'nin hücum felsefesinin kendi özelliklerine mükemmel şekilde uyduğuna inanıyor.

    "Dürüst olmak gerekirse, hocanın bu bağlılığı göstermesi, benim gelmemi bu kadar istemesi beni çok ama çok mutlu etti. Bence onun çalışma şeklini biliyorum, hücum oyuncularından, futbolcularından ne istediğini, neler talep ettiğini biliyorum. Ve bence benim için bu formayı giymek düpedüz bir onur. Elimden gelen her şeyi yapmaya, elimden gelenin en iyisini vermeye ve tüm özelliklerimi göstermeye hazır olacağım," dedi.

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    Bol gol atmak için bir plan

    Yüksek skorlu bir sezon ihtimali, teknik direktörün forveti için planlarının merkezinde yer alıyor. Spalletti'nin, Kolo Muani'nin verimini en üst düzeye çıkarmak için özel bir sistem geliştirdiği bildirildi; oyuncu da bu meydan okumayı kabul etmeye hazır.

    "Bunu duymaktan mutluyum... Eğer onun yöntemi buysa, öyle olsun! Sonrasında, söyleyeceği her şeyi, bana vereceği tüm tavsiyeleri dinlemeye hazır olacağım. Bence onun için her şeyimi vereceğim. Çok ama çok mutluyum. Eğer yöntem buysa, mümkün olduğunca çok gol atmak için her şeyimi vermeye hazırım," sözleriyle Kolo Muani noktaladı.

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