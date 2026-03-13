Getty
"Aklı başında olmayan" Bruno Fernandes, Man Utd'yi geride mi bırakıyor? Önemli Premier Lig şampiyonluğu sorusu sorulurken, Red Devils kaptanı sert eleştirilere maruz kaldı
Manchester United kaptanı Fernandes, akıllı transfer işlerini temsil ediyor.
Sir Alex Ferguson'un 2013 yılında emekliye ayrılmasından bu yana United bu özel kupayı kazanamadı. Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ve Ruben Amorim gibi isimler Old Trafford'da iç saha hakimiyetini geri kazanamadı.
Bu hayali gerçekleştirmek için büyük paralar harcandı, ancak bu büyük yatırımların somut bir getirisi olmadı. Fernandes, Ocak 2020'de Manchester'a transfer olan, son zamanlarda United'ın en iyi transferlerinden biri olarak kabul ediliyor.
318 maçta forma giyen ve kaptanlık görevini üstlenen Fernandes, Red Devils'ın 47 milyon sterlinlik (62 milyon dolar) ilk yatırımını fazlasıyla haklı çıkardı. Fernandes, United formasıyla 105 gol attı ve 100 asist yaptı. Ryan Giggs ve Wayne Rooney'den sonra bu iki kategoride de üç hanelirakamlara ulaşan üçüncü oyuncu oldu.
Ancak son zamanlarda ayrılacağına dair söylentiler çıktı. Fernandes, Suudi Pro Ligi'nin ilgisi ortaya çıkınca United'ın 2025 yazında onu satmaya açık olduğunu iddia etti ve satış 2026'da onaylanabilir.
Yardım mı, engel mi: Fernandes, Man Utd'ye ne katıyor?
Parker, Kırmızı Şeytanlar’ın tekliflere açık olması gerektiğini düşünüyor; zira orta sahada farklı bir yaklaşımı tercih etmeleri halinde United’ın daha güçlü hale geleceği ve şampiyonluk yarışında daha gerçekçi bir rakip olacağı söylenebilir.
İki kez Premier League şampiyonluğu kazanan Parker, legalne kasyna online ile yaptığı röportajda GOAL'a Fernandes hakkındaki değerlendirmesini sorduğunda şunları söyledi: "Şu anda Manchester United'da birçok kişi Bruno konusunda çok dar görüşlü. Bence daha uzun vadeli düşünmek ve şu soruyu sormak gerekiyor: Bruno gibi biriyle ligde gerçekten rekabet edebilir misiniz? Şu anda daha ileri bir pozisyonda oynuyor, ancak sorun şu ki, oyun onun için mükemmel hale getirilmedikçe bir yük haline geliyor.
Çünkü top sizde değilken, rakip oyuncuları geçemiyor. Top kapma mücadelesi yapmıyor, sürekli geriye koşuyor ve topu olmadığı zamanlarda disiplinsiz davranıyor. Sadece koşmak, koşmak ve koşmak istiyor. Bir pozisyonda durup bunun yeterli olduğuna inanmıyor, her şeyi kovalaması ve kovalarken görülmesi gerektiğini düşünüyor.”
Cunha 10 numara olarak ve sol kanat oyuncusu transferi: Man Utd için tavsiyeler
Son zamanlarda Benjamin Sesko'nun santrfor pozisyonunda formunu bulmasıyla birlikte Matheus Cunha, United tarafından daha geriye ve kanatlara kaydırıldı. Parker, sol kanatta oynayacak bir kanat oyuncusu daha transfer edildiğinde, Brezilya milli takım oyuncusunun Fernandes'in 10 numara rolünü üstlenmek için ideal aday olabileceğine inanıyor.
Parker, "Cunha'nın top varken ve yokken daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum, evet kesinlikle. Ancak insanlar Bruno'nun bu sezon attığı gollere bakın diyecekler. Şu anda bunu yapabilirsiniz, ancak son birkaç maçta kaptanınızın ve sözde oyun kurucunuzun sizin için bir şeyler yapmasını beklerken, onun yeterince iyi performans göstermediğini görürsünüz.
Newcastle maçına bakarsanız, penaltıyı vermek gereksizdi. O oyuncuya, bunu arayan bir oyuncuya, o mücadeleyi yapmasına gerek yoktu. Anthony Gordon, topu ayağında olan oyuncuları mutlaka geçmeyen bir oyuncu. Gordon penaltı arıyordu. Daha sonra tekrar denedi. Aptalca."
Fernandes, Manchester United'ın efsanesi mi?
Eski Red Devils kanat oyuncusu Lee Sharpe, GOAL'a verdiği röportajda, Fernandes'in United'ın "büyük" oyuncularından biri haline geldiğini, ancak kulübün efsaneleri arasında yer almayabileceğini söyledi. Kulübün uzun süredir beklediği Premier League şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı olması bu durumu değiştirebilir, ancak 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu fırsatın verileceği henüz belli değil.
