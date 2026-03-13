"Aklı başında olmayan" Bruno Fernandes, Man Utd'yi geride mi bırakıyor? Önemli Premier Lig şampiyonluğu sorusu sorulurken, Red Devils kaptanı sert eleştirilere maruz kaldı

Parker, Kırmızı Şeytanlar’ın tekliflere açık olması gerektiğini düşünüyor; zira orta sahada farklı bir yaklaşımı tercih etmeleri halinde United’ın daha güçlü hale geleceği ve şampiyonluk yarışında daha gerçekçi bir rakip olacağı söylenebilir.

İki kez Premier League şampiyonluğu kazanan Parker, legalne kasyna online ile yaptığı röportajda GOAL'a Fernandes hakkındaki değerlendirmesini sorduğunda şunları söyledi: "Şu anda Manchester United'da birçok kişi Bruno konusunda çok dar görüşlü. Bence daha uzun vadeli düşünmek ve şu soruyu sormak gerekiyor: Bruno gibi biriyle ligde gerçekten rekabet edebilir misiniz? Şu anda daha ileri bir pozisyonda oynuyor, ancak sorun şu ki, oyun onun için mükemmel hale getirilmedikçe bir yük haline geliyor.

Çünkü top sizde değilken, rakip oyuncuları geçemiyor. Top kapma mücadelesi yapmıyor, sürekli geriye koşuyor ve topu olmadığı zamanlarda disiplinsiz davranıyor. Sadece koşmak, koşmak ve koşmak istiyor. Bir pozisyonda durup bunun yeterli olduğuna inanmıyor, her şeyi kovalaması ve kovalarken görülmesi gerektiğini düşünüyor.”