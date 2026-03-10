Aklı başında kim milli takımını böyle bir yere gönderir ki?" Başkan, Dünya Kupası'nı boykot edeceğini ima etti

Bazı oyuncular, Güney Kore ile oynadıkları açılış maçında milli marşı söylemedikleri için İran devlet televizyonu tarafından "savaş zamanında vatan haini" olarak damgalandılar. Taj, sonraki iki maçta tüm takımın milli marşı söyleyip selam verdiğini belirtti.

Taj, oyuncuların kaçırılmasından ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. "O, Avustralya'ya 'Onlara sığınma hakkı vermezseniz, ben onlara ABD'de sığınma hakkı vereceğim' diye tehdit etti." Son maçtan sonra Avustralya polisi "bizim bilgimize göre bir veya iki oyuncuyu otelden aldı". Taj, "Amerika'da yapılacak bir dünya şampiyonasına nasıl iyimser bakılabilir?" diye ekledi.