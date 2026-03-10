"Dünya Kupası böyle olacaksa, aklı başında kim milli takımını böyle bir yere gönderir ki" dedi Mehdi Taj İran devlet televizyonunda. İran, ön eleme maçlarını ABD'de oynayacak, ikisi Los Angeles'ta, biri Seattle'da.
Aklı başında kim milli takımını böyle bir yere gönderir ki?" Başkan, Dünya Kupası'nı boykot edeceğini ima etti
Taj, Avustralya'da düzenlenen Asya Şampiyonası'na katılan kadın milli takımla ilgili olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Avustralya hükümetinin verilerine göre, en az beş oyuncu ön eleme turunda elendikten sonra sığınma talebinde bulundu. Bunların arasında kaptan Zahra Ghanbari de bulunuyor. Taj ise oyuncuların kaçırıldığını ve şu anda "rehine" tutulduklarını iddia etti.
Taj, Trump'ı oyuncuların kaçırılmasından sorumlu tutuyor
Bazı oyuncular, Güney Kore ile oynadıkları açılış maçında milli marşı söylemedikleri için İran devlet televizyonu tarafından "savaş zamanında vatan haini" olarak damgalandılar. Taj, sonraki iki maçta tüm takımın milli marşı söyleyip selam verdiğini belirtti.
Taj, oyuncuların kaçırılmasından ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. "O, Avustralya'ya 'Onlara sığınma hakkı vermezseniz, ben onlara ABD'de sığınma hakkı vereceğim' diye tehdit etti." Son maçtan sonra Avustralya polisi "bizim bilgimize göre bir veya iki oyuncuyu otelden aldı". Taj, "Amerika'da yapılacak bir dünya şampiyonasına nasıl iyimser bakılabilir?" diye ekledi.