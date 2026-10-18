Maç, sık sık Dublin ya da geriye çekilmiş savunma bloklarıyla karşılaşan Arsenal için tanıdık bir şekilde ilerledi. Kötü geçen ilk yarıda iki takım da kaleyi bulan şut çekemedi. Bu, Premier League'de bu sezon yalnızca ikinci kez yaşandı. Tesadüf eseri önceki örnekte de Arsenal vardı: 31 Ağustos'ta Aston Villa deplasmanında alınan galibiyette Bukayo Saka, ikinci yarıda gol perdesini açarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

Madueke, ilk bölümde net fırsatlar bulamasalar da oyuncuların oyun planlarına güvenmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Galibiyet golünü atan oyuncu, “Evet, topa büyük ölçüde sahip olacağımızı biliyorduk. Sabırlı olmak ve doğru anları seçmek önemliydi. Sonunda bunu yaptık,” dedi.

Beklenen an geldiğinde Madueke, bu sezon kendisini Arteta için böylesine değerli kılan bireysel kalitesini gösterdi. Galibiyet golünü nasıl attığını anlatırken, “İçe kat ettim ve kalenin bir tarafının açık olduğunu gördüm. Neyse ki top içeri girdi,” diye ekledi. Topun kaleye girmesinde seken topun payı olsa da hücumun son bölümünde sorumluluk alma isteği, son şampiyonların o öğleden sonraki oyununa canlılık katmak için tam da ihtiyaç duyduğu şeydi.