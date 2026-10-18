Getty Images Sport
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“Akıl almaz kadro derinliği!” Noni Madueke, Nottingham Forest karşısındaki galibiyetin ardından Arsenal’daki üst düzey forma rekabetini ve takımın savunmadaki direncini övdü
Madueke yedekten gelerek fark yarattı
Arsenal, cumartesi günü bir Premier League şampiyonluğu daha için amansız mücadelesini sürdürdü ancak Nottingham Forest deplasmanındaki 1-0'lık galibiyeti için çok büyük çaba harcamak zorunda kaldı. Bu zorlu galibiyetle 18 puanla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Arsenal, puan kaybı yaşamayan lider Manchester City'nin yalnızca üç puan gerisinde kalarak baskıyı sürdürdü.
Maçın ne kadar zorlu geçtiğini değerlendiren Madueke, Arsenal'ın City Ground'da ev sahibinin fiziksel ve doğrudan oyununa uyum sağlamak zorunda kaldığını kabul etti. Son düdüğün ardından BBC'nin Match of the Day programına konuşan kanat oyuncusu, “Çok mücadele etmemiz gerekti. Buraya gelip oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Çok sayıda hava topu vardı ve oyun oldukça doğrudandı. Tanrı'ya şükür galibiyeti alabildik ve üç puanla yolumuza devam ediyoruz” dedi.
- Getty Images Sport
Sabır, şampiyonlar için hayati önem taşıyor
Maç, sık sık Dublin ya da geriye çekilmiş savunma bloklarıyla karşılaşan Arsenal için tanıdık bir şekilde ilerledi. Kötü geçen ilk yarıda iki takım da kaleyi bulan şut çekemedi. Bu, Premier League'de bu sezon yalnızca ikinci kez yaşandı. Tesadüf eseri önceki örnekte de Arsenal vardı: 31 Ağustos'ta Aston Villa deplasmanında alınan galibiyette Bukayo Saka, ikinci yarıda gol perdesini açarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirmişti.
Madueke, ilk bölümde net fırsatlar bulamasalar da oyuncuların oyun planlarına güvenmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Galibiyet golünü atan oyuncu, “Evet, topa büyük ölçüde sahip olacağımızı biliyorduk. Sabırlı olmak ve doğru anları seçmek önemliydi. Sonunda bunu yaptık,” dedi.
Beklenen an geldiğinde Madueke, bu sezon kendisini Arteta için böylesine değerli kılan bireysel kalitesini gösterdi. Galibiyet golünü nasıl attığını anlatırken, “İçe kat ettim ve kalenin bir tarafının açık olduğunu gördüm. Neyse ki top içeri girdi,” diye ekledi. Topun kaleye girmesinde seken topun payı olsa da hücumun son bölümünde sorumluluk alma isteği, son şampiyonların o öğleden sonraki oyununa canlılık katmak için tam da ihtiyaç duyduğu şeydi.
Üst düzey rekabet Arsenal'ı ileri taşıyor
Arsenal'ın son dönemdeki başarısının en dikkat çekici yönlerinden biri, Arteta'nın yedek kulübesinde sahip olduğu kalite. Madueke'ye göre takımın sonuç almaya devam etmesinin başlıca nedenlerinden biri, kadro içindeki rekabet düzeyi. Forvet oyuncusu kadronun kalitesi hakkında, “İlk 11'imizin ve yedek kulübemizin kalitesine bakarsanız, inanılmaz. Bu yüzden bazı maçlara ilk 11'de başlayıp bazılarında maçı sahada tamamlayacağımızı biliyoruz. Benim zihniyetim ise her seferinde aynı: Pozisyon yaratmak ya da gol atmak istiyorum” dedi.
Dar farkla galibiyetler elde etmedeki bu etkili oyun, Arteta yönetimindeki Arsenal'ın ayırt edici özelliklerinden biri hâline geldi. Aralık 2019'da göreve başlamasından bu yana Arsenal, Premier League'de 32 kez 1-0'lık galibiyet aldı. Bu, Everton ile birlikte ligdeki en yüksek sayı.
24 yaşındaki oyuncu, galibiyet golünü atmanın kendisine büyük bir moral verse de kişisel başarının kulübün ortak hedeflerinden sonra geldiğini vurguladı. Takımın genel seviyesinden duyduğu gururu şöyle dile getirdi: “[Gol atmak] harika bir duygu ama galibiyete daha çok seviniyorum. Elit oyuncularımız var. 20 küsur oyuncumuzun tamamı elit ve en üst seviyede. Böyle bir rekabetin olması harika. Yedek kulübesindeyken oyuna etki etmeye hazır olduğunu biliyorsun.”
- AFP
Savunma sağlamlığı temel olmaya devam ediyor
Hücum oyuncuları sık sık manşetleri süslese de Madueke, gol yememenin ve savunma hattının ortaya koyduğu performansın önemini vurgulamak istedi. Forest zorlu bir rakip olduğunu gösterirken Arsenal, 90 dakika boyunca kontra ataklara karşı tetikte kalmak zorunda kaldı. Ancak Forest, kötü bitiriciliğinin bedelini ödedi ve sezonun ilk iç saha galibiyeti için uzun bekleyişi devam etti.
Gol yememek için gösterilen çabada tüm takımın payı olduğunu belirten Madueke, savunmanın hücum hattından başladığını söyledi. Sözlerini, “Kimliğimizin bir başka parçası da hep birlikte savunma yapmamız. Sahadaki 11 oyuncunun tamamı savunmaya katılıyor. Dünya çapında bir kalecimiz ve savunma oyuncularımız var. Bugünkü performansları için onların da hakkını teslim etmek gerek,” diyerek tamamladı.
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