Ajax, Marc-Andre ter Stegen konusunda sabrını yitiriyor gibi görünüyor: Özel bir anlaşma, FC Barcelona ile yapılacak transferi geciktiriyor

Hollanda’dan gelen bilgilere göre, Barça, 2026/27 sezonu için 10 milyon avroyu çok aşan olduğu iddia edilen maaşın büyük bir kısmını üstlenmeye devam edecek. Ter Stegen, geçen sezon da LaLiga’daki rakip takım Girona’ya kiralanmıştı. O dönemde, İspanyol basınının haberlerine göre, bu küçük kulüp maaşın sadece 1 milyon avrosunu ödemişti.

Ancak Ter Stegen kısa süre sonra ciddi bir sakatlık geçirdi ve Girona formasıyla toplamda sadece iki maça çıkabildi. Yine de kulüp, önceden kararlaştırılan maaşın bu kısmını tam olarak ödemek zorunda kaldı. Ajax şimdi tam da bunu önlemek istiyor ve üstleneceği maaş kısmını Ter Stegen’in sahada kalma süresine bağlı hale getirmek istiyor.