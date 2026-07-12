İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo’nun haberine göre, Alman kaleci Hollanda kulübüyle transfer konusunda anlaşmaya varmış ve Amsterdam’a gidip sağlık kontrolünden geçmeyi bekliyor. Ancak iki kulüp, Ter Stegen’in maaşının nasıl paylaştırılacağı ve aylık ödemelerin vergisel muamelesi konusunda henüz bir uzlaşmaya varamamış.
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Ajax, Marc-Andre ter Stegen konusunda sabrını yitiriyor gibi görünüyor: Özel bir anlaşma, FC Barcelona ile yapılacak transferi geciktiriyor
Hollanda’dan gelen bilgilere göre, Barça, 2026/27 sezonu için 10 milyon avroyu çok aşan olduğu iddia edilen maaşın büyük bir kısmını üstlenmeye devam edecek. Ter Stegen, geçen sezon da LaLiga’daki rakip takım Girona’ya kiralanmıştı. O dönemde, İspanyol basınının haberlerine göre, bu küçük kulüp maaşın sadece 1 milyon avrosunu ödemişti.
Ancak Ter Stegen kısa süre sonra ciddi bir sakatlık geçirdi ve Girona formasıyla toplamda sadece iki maça çıkabildi. Yine de kulüp, önceden kararlaştırılan maaşın bu kısmını tam olarak ödemek zorunda kaldı. Ajax şimdi tam da bunu önlemek istiyor ve üstleneceği maaş kısmını Ter Stegen’in sahada kalma süresine bağlı hale getirmek istiyor.
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Barça, antrenmanların başlangıcında muhtemelen ter Stegen ile sahaya çıkacak
Barça ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ter Stegen, Barça’nın ilk resmi antrenmanı ancak Pazartesi günü gerçekleşecek olmasına rağmen, son günlerde Katalan ekibiyle yeni sezona yoğun bir şekilde hazırlanıyordu. O gün Ter Stegen, zorunlu performans testlerini tamamlayacak ve büyük olasılıkla önümüzdeki sezonda resmi maçlarda forma giymek için yeşil ışık alacak.
Ajax, 1 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlamıştı ve habere göre transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Hollandalı takım halihazırda iki hazırlık maçı oynadı ve 23 Temmuz'da Conference League elemelerinde ilk resmi maçına çıkacak. Bu maçta Ferencvaros Budapeşte veya Sırbistan'dan NK Vojvodina ile karşılaşacak.
Ter Stegen, ilkbaharda ameliyat gerektiren bir uyluk sakatlığı geçirmişti. Uzun süren sakatlığı nedeniyle, Almanya’nın bir numaralı kalecisi olarak gösterildiği Dünya Kupası’nı kaçırdı. İlk başta Hoffenheim’lı oyuncu, DFB milli takımında kaleyi korudu; ancak Dünya Kupası’ndan kısa bir süre önce Manuel Neuer geri döndü ve ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen turnuvada forma giydi.
Marc-Andre ter Stegen’in 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 3 Oynama süresi: 270 Yediği goller: 2 Gol yemeden tamamlanan maçlar: 1
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