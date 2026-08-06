Galatasaray’daki kiralık döneminin ardından dönen Lang, Napoli kampına son derece fit ve motivasyonu tavan yapmış şekilde katıldı. Noa şehri seviyor ve bu kez gerçekten Napoli’de yer edinmek istiyor. Hollanda’da yaklaşık 25 milyon euro artı bonus karşılığında bonservisiyle ya da satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir transferden söz ediliyor. Hesaplandığında bu, bir yıl önce Napoli’nin onu PSV’den almak için yaptığı yatırım. Ancak Lang o kadar da ikna olmuş değil, hatta tam tersi. Ajax için yüksek olan 2,8 milyon euroluk maaşı nedeniyle de Napoli’de kalmak istiyor.