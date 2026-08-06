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Noa Lang 2-1Getty Images

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Ajax, Lang için bastırıyor ancak iki sorun var. Napoli, menajerlerle Atubolu konusunda da görüşüyor

AC Milan

Lang, Ajax’ın cazibesine rağmen Allegri’yi ikna etmek istiyor ve önceliği hâlâ Napoli.

Ajax, PSV'de çıkış yapan, Ajax altyapısından yetişen Noa Lang için baskıyı artırdı. Sportif direktör Jordi Cruijff, Mika Godts'ın Paris Saint-Germain'in ciddi şekilde radarında olması ve satılması halinde oyuncuyu yeniden yuvaya döndürmek istiyor. Amsterdam cephesi, futbolcunun Max Allegri'nin Napoli projesinin dışında kalması nedeniyle Eredivisie'de yeniden oynayabileceğine inanıyor.

  • Langi Napoli’de kalmak istiyor

    Galatasaray’daki kiralık döneminin ardından dönen Lang, Napoli kampına son derece fit ve motivasyonu tavan yapmış şekilde katıldı. Noa şehri seviyor ve bu kez gerçekten Napoli’de yer edinmek istiyor. Hollanda’da yaklaşık 25 milyon euro artı bonus karşılığında bonservisiyle ya da satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir transferden söz ediliyor. Hesaplandığında bu, bir yıl önce Napoli’nin onu PSV’den almak için yaptığı yatırım. Ancak Lang o kadar da ikna olmuş değil, hatta tam tersi. Ajax için yüksek olan 2,8 milyon euroluk maaşı nedeniyle de Napoli’de kalmak istiyor.

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  • Kalede Atubolu

    Napoli’nin transfer gündemi için yeni bir isim: Noah Atubolu. Nijerya kökenli Alman kaleci (2002 doğumlu), Freiburg ile Haziran 2027’de sona erecek sözleşmesini yenilemeyi reddetti; Alman ekibi 15 milyon euro talep ediyor. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı ve menajerlik şirketi de, birkaç gündür temasların çok yoğun olduğu Lang ile aynı ajans olan Epic.

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