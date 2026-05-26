Ajax'ın 2025/26 sezonu değerlendirmesi: Mika Godts öne çıkıyor, bir oyuncuya 2 notu verildi

Ajax için bir an önce unutulması gereken bir sezondu. Amsterdam ekibi, VriendenLoterij Eredivisie’de beşinci sırada yer aldı ve play-off’larda Conference League elemelerine zar zor/aslında hiç katılamadı. Voetbalzone, Ajax’ın her oyuncusuna 2025/26 sezonu için bir not veriyor.

Ajax, sezona John Heitinga yönetiminde başladı. Hollanda milli takımının eski savunma oyuncusu, Amsterdam'da son derece popüler olan Francesco Farioli'yi unutturmak zorundaydı. İtalyan teknik adam geçen sezon ikinci olmuştu ve bu sayede rekor şampiyonu yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Ancak Heitinga'nın Ajax'ı buna hiç hazır değildi. Onun yönetiminde Ajax, milyarlarca dolarlık turnuvanın grup aşamasında tek bir puan bile alamadı. Sonunda Fred Grim'in son üç maçta takımın başına geçmesiyle Ajax, altı puanda kaldı.

Eredivisie'de de işler pek yolunda gitmedi. Ajax, yeni yükselen Telstar'a karşı oynadığı ilk maçta bile çok zayıf bir performans sergiledi. Kasım ayında Heitinga kovuldu, halefi Grim ise Mart ayında kapı dışarı edildi. Óscar García sezonu tamamladı. Ancak tüm bu değişiklikler hiçbir sonuç vermedi. Ajax sezonu beşinci sırada bitirdi ve iyi maçların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Resmi bir maçta forma giyen neredeyse tüm Ajax oyuncuları 1'den 10'a kadar bir notla değerlendirildi. Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (kış transfer döneminde satın alındı) ve bir dizi yetenekli yeni oyuncu, değerlendirme için yeterli süre almadıkları için notlandırılmadı.