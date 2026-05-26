Ajax'ın 2025/26 sezonu değerlendirmesi: Mika Godts öne çıkıyor, bir oyuncuya 2 notu verildi

Ajax için bir an önce unutulması gereken bir sezondu. Amsterdam ekibi, VriendenLoterij Eredivisie’de beşinci sırada yer aldı ve play-off’larda Conference League elemelerine zar zor/aslında hiç katılamadı. Voetbalzone, Ajax’ın her oyuncusuna 2025/26 sezonu için bir not veriyor.

Ajax, sezona John Heitinga yönetiminde başladı. Hollanda milli takımının eski savunma oyuncusu, Amsterdam'da son derece popüler olan Francesco Farioli'yi unutturmak zorundaydı. İtalyan teknik adam geçen sezon ikinci olmuştu ve bu sayede rekor şampiyonu yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Ancak Heitinga'nın Ajax'ı buna hiç hazır değildi. Onun yönetiminde Ajax, milyarlarca dolarlık turnuvanın grup aşamasında tek bir puan bile alamadı. Sonunda Fred Grim'in son üç maçta takımın başına geçmesiyle Ajax, altı puanda kaldı.

Eredivisie'de de işler pek yolunda gitmedi. Ajax, yeni yükselen Telstar'a karşı oynadığı ilk maçta bile çok zayıf bir performans sergiledi. Kasım ayında Heitinga kovuldu, halefi Grim ise Mart ayında kapı dışarı edildi. Óscar García sezonu tamamladı. Ancak tüm bu değişiklikler hiçbir sonuç vermedi. Ajax sezonu beşinci sırada bitirdi ve iyi maçların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Resmi bir maçta forma giyen neredeyse tüm Ajax oyuncuları 1'den 10'a kadar bir notla değerlendirildi. Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (kış transfer döneminde satın alındı) ve bir dizi yetenekli yeni oyuncu, değerlendirme için yeterli süre almadıkları için notlandırılmadı.

  • James McConnell - 2/10

    Yaz transfer dönemi öncesinde Jordan Henderson'ın ayrılacağının açıklanmasından bu yana, Ajax'ın iyi bir "6 numara" oyuncusu transfer etmesi gerektiği belliydi. Ancak bu deneyimli ve sağlam oyuncu gelmedi. Bunun yerine, Alex Kroes McConnell'ı Liverpool'dan kiralamaya karar verdi. Ajax teknik direktörü Heitinga, McConnell'ı Anfield'daki döneminden tanıyordu ve onu Amsterdam'a getirmek istiyordu. Ancak kiralık dönemi başarılı geçmedi. Altı ayda yedi maçın ardından kiralama süresi erken bir şekilde sonlandırıldı.

  • Raúl Moro - 3/10

    Moro, Alex Kroes tarafından büyük bir heyecanla takıma katılmıştı, ancak bu transfer başarıya dönüşmedi. İspanyol oyuncu Hollanda’nın iklimine uyum sağlayamadı ve vatan hasreti çekti. Ajax formasıyla 21 maça çıktı, bu maçlarda iki asist yaptı ve bir gol attı. 11 milyon avroluk transfer bedeli de göz önüne alındığında, notu 3’ün üzerine çıkmıyor.

  • Owen Wijndal - 3/10

    Wijndal dört yıl önce Ajax'a katılmıştı ancak hiçbir zaman ikna edici bir performans sergileyemedi. Yine de Heitinga ona ilk on birde bir şans vermeyi tercih etti. Bu sezon gerçekten iyi bir maç çıkaramadı. Óscar García göreve geldiğinden beri, maç kadrosuna bile giremiyor.

    Ko Itakura - 4/10

    Japon oyuncu geçen yaz büyük beklentilerle takıma katılmış ve Go Ahead Eagles'a karşı oynadığı ilk maçta büyük bir etki bırakmıştı, ancak bu performansı devam ettiremedi. Yüksek transfer ücreti ve sık sık yaşadığı sakatlıklar da eklenince, performansı açık ara yetersiz olarak değerlendirildi.


    Youri Regeer - 4/10

    Regeer, Ajax tarafından FC Twente'den yaklaşık beş milyon avroya geri satın alındı. Sezona Heitinga yönetiminde, herkesin sürprizine sağ bek olarak başladı. Bu işe yaramayınca orta sahaya kaydırıldı, ancak burada da hiçbir zaman ikna edici bir performans sergileyemedi.

  • Oliver Edvardsen - 4/10

    Edvardsen'in Ajax kadrosundaki en iyi oyuncu olmadığını kendisi de biliyor, ancak bu sezon sergilediği performans gerçekten çok düşüktü. Eredivisie'de on sekiz maçta tek bir gol bile atamadı ve FC Twente maçında Mats Rots'u tüm maç boyunca kontrol altında tutmak için sahaya çıktığında, sol bek oyuncusunun atağa geçmesine ve bir asist yapmasına izin verdi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde bir gol attı ve Ajax'ın Villarreal'i 1-2 yenmesini sağladı.

  • Josip Sutalo - 5/10

    Farioli yönetimindeki sezonun ardından Sutalo, Amsterdam'da kendine bir yer bulmuş gibi görünüyordu. Ancak durum hiç de öyle değildi. Hırvat oyuncu savunmada hatalar üstüne hatalar yaptı, ancak şanslıydı ki ilk on birde onun yerini alacak daha iyi bir oyuncu yoktu.

    Kian Fitz-Jim - 5/10

    Fitz-Jim, Johan Cruijff ArenA'daki pek çok kişinin sevdiği bir oyuncu. Asla şikayet etmez ve çok çalışır, ancak sonuçta bu sezon yeterli bir performans gösteremedi.

  • Oscar Gloukh - 5/10

    Gloukh, Ajax için 9 gol ve 7 asistle önemli bir katkı sağladı. Yine de, dar görüşlülüğünü bir kenara bırakmış olsaydı, bu rakamlar çok daha yüksek olabilirdi. Üstelik savunma konusunda da yeterince çaba göstermedi, bu yüzden Ajax teknik ekibi tarafından sık sık kadro dışı bırakıldı.


    Steven Berghuis - 5/10

    Berghuis, etrafında iyi oyuncular varken daha iyi oynuyor ve geçen sezon Ajax'ta bu tür oyuncular çok azdı. Sadece dört gol ve iki asistle pek bir iz bırakamadı ve sezonun büyük bir bölümünde sakatlık geçirdi.

    Wout Weghorst - 5/10

    Weghorst, üç maçta attığı üç golle sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ancak bu performansı devam ettiremedi. Hollanda Milli Takımı’nın forveti, kısmen ayak bileğindeki uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezonu sekiz golle tamamladı. Sezonun sonlarında ise morali oldukça bozuktu.

  • Kenneth Taylor - 5/10

    Zor günlerden bahsetmişken. Taylor, geçen yaz transfer olamamış olmaktan çok rahatsızdı ve geçen sezon gösterdiği performansa, yani en iyi oyuncularından biri olduğu seviyeye ulaşamadı. Ancak İtalya’da, Lazio’daki ilk altı ayından çok memnunlar.

    Maarten Paes - 5,5/10

    Paes aslında yedek kaleci olarak transfer edilmişti, ancak Vitezslav Jaros’un çapraz bağ sakatlığı sonrasında kısa sürede ilk 11’e yükseldi. Birkaç muhteşem kurtarış yaptı ve hiçbir hata yapmadı, ancak Amsterdam’daki taraftarlar onun kale vuruşları ve uzun paslarından hiç memnun değil. Yine de, FC Utrecht'e karşı oynanan play-off finalinde iki penaltı kurtararak kahramanlık gösterisi sergilediği için yeterli notu aldı.

  • Davy Klaassen - 5,5/10

    Altı gol ve iki asistlik mütevazı katkısına rağmen Klaassen, zar zor yeterli notu aldı. Çoğu zaman sahada görünmezdi ve ilk on birde defalarca kenara alındı. FC Groningen (2-0) ve FC Utrecht (1-1) ile oynanan play-off maçlarında ise iki gol atarak önemli bir rol oynadı. Ayrıca Mister 1-0, De Klassieker (2-0) maçında muhteşem bir açılış golü attı.


  • Viteszlav Jaros - 6/10

    Jaros, Liverpool'dan kiralık olarak geldi. Büyük hatalar yapmadı, ancak muhteşem kurtarışlarla da göze çarpmadı. Çek kalecinin iyi geçen sezonu, 25 maçın ardından çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sona erdi.

  • Aaron Bouwman - 6/10

    Telstar ile oynadığı ilk maç (2-0) pek de övünülecek bir performans değildi. Milan Zonneveld gol vuruşlarında daha isabetli olsaydı, Ajax o maçı kaybedebilirdi. Sonuçta bu sezon Ajax formasıyla on üç maça çıktı ve bu maçlarda gayet iyi bir performans sergiledi. On sekiz yaşındaki oyuncu Villarreal karşısında iyi bir mücadele verdi ve Groningen ile Utrecht’e karşı oynanan play-off maçlarında da iyi bir performans gösterdi.

  • Anton Gaaei - 6/10

    Gaaei, Amsterdam'da bugüne kadar görülen en iyi sağ bek olmasa da, bu sezon yine Amsterdam ekibi için önemli bir rol oynadı. 35 maçta 5 asist ve 3 gol kaydetti. Yorulmak bilmeyen bu savunma oyuncusu hiç sakatlık yaşamadı ve harika bir sezonu geride bıraktı.

  • Rayane Bounida - 6/10

    Bounida, Eredivisie'de oynadığı 22 maçta 1 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyun kurucu, Óscar García'nın tecrübeye öncelik vermesinden dolayı şanssız bir durumda, zira son haftalarda kadro planlarında neredeyse hiç yer almıyor. Yine de yeterli notu alabilecek kadar iyi bir performans sergiledi.

    Kasper Dolberg - 6/10

    Dolberg, 10 milyon avroya Amsterdam'a geri getirildi. Geri dönüşünden bu yana sadece beş gol attı, ancak çoğu zaman yedek kulübesinde oturmak ve kısa süreli oyuna girmelerle yetinmek zorunda kaldı. Gol atamadığı zamanlarda bile, Ajax'ın hücum oyununa kesinlikle katkı sağladı.

    Jorthy Mokio - 6,5/10

    Mokio bu sezona zorlu bir başlangıç yaptı, ancak sözleşmesini uzattıktan sonra tekrar formuna kavuştu. Söylentilere göre özel hayatında bazı sorunlar yaşıyordu, ancak bunlar aşıldıktan sonra gol ritmi geri geldi. "De Klassieker" maçındaki golü, Groningen'e karşı oynanan play-off maçındaki golü ve yaşı (18) ona rahatlıkla yeterli notu kazandırıyor.

    Sean Steur - 6,5/10

    Ajax, Steur'dan büyük keyif alabilir. Bu çalışkan orta saha oyuncusu, De Kuip'te attığı muhteşem golle dikkatleri üzerine çekti ve Amsterdam ekibinin A takımında geçirdiği başarılı ilk sezonunu geride bıraktı.

    Lucas Rosa - 7/10

    Brezilyalı bek, hem sol hem de sağ kanatta oynayabiliyor. Sert müdahaleleri ve azmiyle Amsterdam’da seyircilerin gözdesi haline geliyor. PSV’ye karşı oynadığı iki mükemmel maçın (iki kez 2-2) da etkisiyle, notu fazlasıyla yeterli.

  • Youri Baas - 7,5/10

    Baas, bu sezon Ajax'ta sayılabilecek az sayıdaki olumlu gelişmelerden biriydi. Geçen sezonki seviyesini korumayı başaran birkaç oyuncudan biri. Özellikle topun başında Amsterdam ekibi için önemli bir rol oynadı. Üstelik bu sezon tam dört gol attı.

    Mika Godts - 9/10

    Godts olmasaydı Ajax muhtemelen on ikinci sırada yer alırdı. Belçikalı forvet, takım arkadaşları tarafından her hücumda aranıyor ve bu da haklı bir durum. Bu sezon on yedi gol attı ve on beş golün asistini yaptı; bu performansıyla Eredivisie’nin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Sezonun sonlarında NAC ve PSV’ye attığı goller, kesinlikle en önemli anlar olarak kabul edildi.