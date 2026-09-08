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"Ajax'ı destekliyorum ve Feyenoord büyük rakip!" Lamine Yamal, Barcelona'nın açılışı öncesinde Frenkie de Jong'la yaptığı gizli konuşmayı açıkladı
Yamal, Feyenoord ile ilk maçına hazırlanıyor
Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Spotify Camp Nou'da oynanacak Şampiyonlar Ligi açılış maçında Feyenoord ile karşılaşacak olmanın heyecanını dile getirdi. 19 yaşındaki forvet, hafta içindeki karşılaşma öncesinde Hollandalı rakip hakkında biraz ön araştırma yaptığını açıkladı.
Maç öncesinde konuşan Yamal, Mart 2025'te İspanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları maçta Feyenoord'un De Kuip Stadı'nda oynadığını hatırlattı.
Ancak Rotterdam ekibiyle kulüp düzeyinde karşı karşıya gelmek, genç milli oyuncu için yeni bir meydan okuma anlamına geliyor.
- ZUMA Press Wire
De Jong, Hollanda rekabetine dair içgörü sağladı
Yamal, Feyenoord'un Hollanda futbolundaki konumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için takım arkadaşı Frenkie de Jong'a başvurdu. Eski Ajax orta sahası, konuşmaları sırasında genç İspanyol'a hangi tarafta olduğunu açıkça gösterdi.
Yamal, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşma öncesinde De Jong'un Rotterdam kulübüyle ilgili özetini aktarırken güldü.
"Frenkie bana Ajax'ı desteklediğini ve Feyenoord'un büyük rakip olduğunu söyledi" dedi Yamal. "Daha önce oynamadığım takımlara karşı oynamaktan her zaman keyif alırım."
Kanat oyuncusu yeni liderlik rolünü benimsiyor
Yamal, Feyenoord’u analiz etmenin ötesinde, henüz 19 yaşındayken kulübün beşinci kaptanı seçilmesinin ardından Barcelona’daki yükselen statüsü hakkında da konuştu. Kanat oyuncusu, kadro içindeki temel rol modelleri olarak De Jong, Raphinha, Pedri ve Eric Garcia’yı gösterdi.
Yamal, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde gereken taktik disipline, özellikle de topsuz oyunda yüksek yoğunluklu baskıya dikkat çekti.
Yamal, "19 yaşında kaptan olmak bir ayrıcalık" dedi. "Koşmazsanız, her takım sizi yenebilir. Kazanmak istiyorsak koşmak zorundayız."
- AFP
Flick, maçın kaderini belirlemesi için Yamal'a güveniyor
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Avrupa’daki sezon açılışı öncesinde Yamal’ın gelişimini ve zihniyetini övdü. Flick, genç kanat oyuncusunun Feyenoord da dahil olmak üzere her rakibe karşı maç kazandırabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.
Alman teknik adam, kadrosunun turnuvanın açılış turuna tamamen hazır olduğunu doğruladı.
Flick, Yamal hakkında, "Maçları tek başına belirleyebilir" dedi. "Daha iyi olmayı seviyor ve bunu her gün görebiliyorsunuz."
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