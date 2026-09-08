Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Avrupa’daki sezon açılışı öncesinde Yamal’ın gelişimini ve zihniyetini övdü. Flick, genç kanat oyuncusunun Feyenoord da dahil olmak üzere her rakibe karşı maç kazandırabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Alman teknik adam, kadrosunun turnuvanın açılış turuna tamamen hazır olduğunu doğruladı.

Flick, Yamal hakkında, "Maçları tek başına belirleyebilir" dedi. "Daha iyi olmayı seviyor ve bunu her gün görebiliyorsunuz."