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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

"Ajax'ı destekliyorum ve Feyenoord büyük rakip!" Lamine Yamal, Barcelona'nın açılışı öncesinde Frenkie de Jong'la yaptığı gizli konuşmayı açıkladı

Barcelona - Feyenoord
L. Yamal
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi

Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı çıkacağı ilk maçın heyecanını yaşıyor. 19 yaşındaki oyuncu, Rotterdam ekibi hakkında takım arkadaşı Frenkie de Jong'dan bilgi aldığını ve De Jong'un ona Ajax köklerini ve iki takım arasındaki sert rekabeti hatırlattığını açıkladı.

  • Yamal, Feyenoord ile ilk maçına hazırlanıyor

    Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Spotify Camp Nou'da oynanacak Şampiyonlar Ligi açılış maçında Feyenoord ile karşılaşacak olmanın heyecanını dile getirdi. 19 yaşındaki forvet, hafta içindeki karşılaşma öncesinde Hollandalı rakip hakkında biraz ön araştırma yaptığını açıkladı.

    Maç öncesinde konuşan Yamal, Mart 2025'te İspanya ile UEFA Uluslar Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları maçta Feyenoord'un De Kuip Stadı'nda oynadığını hatırlattı.

    Ancak Rotterdam ekibiyle kulüp düzeyinde karşı karşıya gelmek, genç milli oyuncu için yeni bir meydan okuma anlamına geliyor.

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  • imago-sport-1073039072.jpgZUMA Press Wire

    De Jong, Hollanda rekabetine dair içgörü sağladı

    Yamal, Feyenoord'un Hollanda futbolundaki konumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için takım arkadaşı Frenkie de Jong'a başvurdu. Eski Ajax orta sahası, konuşmaları sırasında genç İspanyol'a hangi tarafta olduğunu açıkça gösterdi.

    Yamal, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşma öncesinde De Jong'un Rotterdam kulübüyle ilgili özetini aktarırken güldü.

    "Frenkie bana Ajax'ı desteklediğini ve Feyenoord'un büyük rakip olduğunu söyledi" dedi Yamal. "Daha önce oynamadığım takımlara karşı oynamaktan her zaman keyif alırım."

  • Kanat oyuncusu yeni liderlik rolünü benimsiyor

    Yamal, Feyenoord’u analiz etmenin ötesinde, henüz 19 yaşındayken kulübün beşinci kaptanı seçilmesinin ardından Barcelona’daki yükselen statüsü hakkında da konuştu. Kanat oyuncusu, kadro içindeki temel rol modelleri olarak De Jong, Raphinha, Pedri ve Eric Garcia’yı gösterdi.

    Yamal, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde gereken taktik disipline, özellikle de topsuz oyunda yüksek yoğunluklu baskıya dikkat çekti.

    Yamal, "19 yaşında kaptan olmak bir ayrıcalık" dedi. "Koşmazsanız, her takım sizi yenebilir. Kazanmak istiyorsak koşmak zorundayız."

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    Flick, maçın kaderini belirlemesi için Yamal'a güveniyor

    Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Avrupa’daki sezon açılışı öncesinde Yamal’ın gelişimini ve zihniyetini övdü. Flick, genç kanat oyuncusunun Feyenoord da dahil olmak üzere her rakibe karşı maç kazandırabilecek bir yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

    Alman teknik adam, kadrosunun turnuvanın açılış turuna tamamen hazır olduğunu doğruladı.

    Flick, Yamal hakkında, "Maçları tek başına belirleyebilir" dedi. "Daha iyi olmayı seviyor ve bunu her gün görebiliyorsunuz."

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