Ajax, Girona'nın La Liga'dan küme düşmesini izleyen Michel'i yeni teknik direktör olarak atayacak
Girona'dan ayrılmasının ardından Ajax, Michel'i kadrosuna katmak istiyor
Eredivisie'nin devlerinden Ajax'ın, Michel'i yeni teknik direktörü olarak atamaya çok yakın olduğu bildiriliyor ve bu transferin kısa süre içinde kesinleşmesi bekleniyor. 50 yaşındaki teknik direktör, İspanya'da inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine ve takımının sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına rağmen, değerini inanılmaz derecede yüksek tutmayı başardı.
Hollandalı takım, kendi ligindeki hakimiyetini yeniden kurmak isterken, Amsterdam'da yeni bir dönemi başlatacak ideal aday olarak eski Rayo Vallecano teknik direktörünü belirledi. Michel, kulübün uzun süredir hedeflediği bir isimdi ve artık Johan Cruyff Arena'daki teknik direktör koltuğuna oturmasının önü açıldı.
Girona, Madrid doğumlu teknik direktörün ayrıldığını doğruladı
Amsterdam'a geçiş, Girona'nın Michel'in Katalan kulübünden derhal ayrılacağının resmi olarak teyit edilmesinin ardından gerçekleşti. Bu karar, kulübün bu sezon La Liga'dan küme düşmesinin hemen ardından geldi ve geçen yılki tarihi başarılarına kıyasla keskin bir düşüşe işaret ediyor.
Kulüp yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: “Míchel Sánchez, Girona'da görevine devam etmeyecek. Kulüp, Madridli teknik direktöre, A takımını yönettiği süre boyunca gösterdiği özveri, bağlılık ve profesyonelliğin yanı sıra, kulüp üyeleri, taraftarlar, yönetim ve tüm çalışanlara karşı her zaman sergilediği insani, samimi ve saygılı tavrından dolayı içten teşekkürlerini sunar.”
Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinden küme düşmeye
Michel’in Katalonya’daki görevi, dünya futbolunun dikkatini çeken aşırı iniş ve çıkışlarla şekillendi. Sadece iki sezon önce, Girona’yı tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan tarihi bir serüvenin mimarı olmuş ve tüm kıtada hayranlar edinen çekici bir futbol anlayışı sergilemişti.
Ancak 2025-26 sezonu, teknik direktörün aşamadığı zorlu bir engel oldu. Küme düşmenin ardından görevinden ayrılmasına rağmen Michel, itibarını zedelemeden ayrılıyor. Zira birçok gözlemci, kulübün düşüşünü taktiksel yetenek eksikliğinden ziyade dış faktörlere bağlıyor ve bu da onu Ajax'ın yüksek baskı ortamı için en uygun adaylardan biri haline getiriyor.
Katalan kulübünün belirsiz geleceği
Kaptanlarının Hollanda'ya transfer olmasıyla birlikte Girona, İspanya futbolunun ikinci liginde zorlu bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya. Kulüp, yaz transfer döneminde birçok kilit oyuncunun birinci lig kulüplerinin radarına girmesi beklendiğinden, kadroda yapılacak büyük çaplı revizyonu yönetebilecek bir yedek bulmak zorunda.
Ajax, 2025-26 Eredivisie sezonunu beşinci sırada tamamladı, bu da gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecekleri anlamına geliyor.