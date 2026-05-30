Ajax, Girona'nın La Liga'dan küme düşmesini izleyen Michel'i yeni teknik direktör olarak atayacak

Eredivisie'nin devlerinden Ajax'ın, Michel'i yeni teknik direktörü olarak atamaya çok yakın olduğu bildiriliyor ve bu transferin kısa süre içinde kesinleşmesi bekleniyor. 50 yaşındaki teknik direktör, İspanya'da inişli çıkışlı bir sezon geçirmesine ve takımının sonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşamasına rağmen, değerini inanılmaz derecede yüksek tutmayı başardı.

Hollandalı takım, kendi ligindeki hakimiyetini yeniden kurmak isterken, Amsterdam'da yeni bir dönemi başlatacak ideal aday olarak eski Rayo Vallecano teknik direktörünü belirledi. Michel, kulübün uzun süredir hedeflediği bir isimdi ve artık Johan Cruyff Arena'daki teknik direktör koltuğuna oturmasının önü açıldı.