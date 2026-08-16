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Ajax, flaş transferin ardından Mika Godts'u Eyfel Kulesi'nin altında PSG temalı pankartla şaşırttı
Belçikalı genç yıldıza ikonik Paris saygı duruşu
Modern transfer piyasasında nadiren görülen bir hamlede Ajax, Godts'un Paris Saint-Germain'e ayrılışını kutlamak için beklentilerin de ötesine geçti. Hollanda devinin, Eyfel Kulesi'nin hemen gölgesindeki Seine Nehri kıyısının bir bölümünü kapatarak 21 yaşındaki kanat oyuncusuna adanmış dev bir pankart açtığı görüldü.
Bu görsel, titizlikle tasarlandı ve Paris ekibiyle özdeşleşen geleneksel kırmızı, mavi ve beyaz çizgileri taşıdı. Böylece Godts'un Amsterdam'daki geçmişi ile Fransa'nın başkentindeki prestijli geleceği arasında bir köprü kuruldu.
Bu görkemli jest, Eredivisie ekibinin dijital mecralarda peş peşe yaptığı paylaşımların ardından geldi. Kulüp, son 24 saatte sosyal medyayı Belçikalı milli oyuncu için öne çıkan anlar ve duygusal mesajlarla adeta doldurdu. Kulüp, bir paylaşımında "Ajax her zaman evin olacak" derken, bir diğerinde ise ona "Yeteneğini PSG'ye taşı" çağrısında bulundu.
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Mali ayrıntılar ve sözleşme süresi ortaya çıktı
Transfer, Luis Enrique’nin ekibi için önemli bir yatırımı temsil ediyor. Ekip, genç ve elit yeteneklerle hücum seçeneklerini yeniden şekillendirmeyi sürdürüyor. Belçikalı kanat oyuncusu için yapılan anlaşma başlangıçta 45 milyon euro değerinde, ancak performansa bağlı çeşitli ek maddelerin devreye girmesiyle birlikte bu rakam sonunda 55 milyon euroya ulaşabilir. Godts, 2031’e kadar sürecek sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini Parc des Princes’e bağladı.
21 yaşındaki oyuncunun Paris’e gelişi, kulübün hareketli 24 saatlik süreçte yaptığı tek büyük hamle değildi. Oyuncunun transferi, Dünya Kupası şampiyonu Ferran Torres’in Barcelona’dan kadroya katılmasının yanı sıra doğrulandı ve bu durum Fransız şampiyonundan önemli bir niyet beyanı anlamına geliyor.
Godts, "dünyanın en iyi kulübü"ne transfere tepki gösterdi
Parc des Princes'e gelişinden kısa süre sonra konuşan Louvain doğumlu hücum oyuncusu, bu transferden duyduğu mutluluğu gizlemekte zorlandı. Godts, ilk resmi röportajında, "Burada olduğum için çok mutluyum; Başkan Nasser Al-Khelaifi'ye, Luis Campos'a ve Luis Enrique'ye teşekkür ediyorum" dedi. "Paris Saint-Germain'de olmamı istediklerini bana gösterdiler. PSG beni aradığında mutlu oldum. Bu, dünyanın en iyi kulübü. Gerçekten büyük bir sevinç."
Onun ayrılığı Ajax'ta önemli bir boşluk bıraktı; bu görüşü kulübün teknik direktörü Jordi Cruyff da dile getirdi. Kulüp, Paris ekibinin ilgisini somutlaştırmasının ardından bu transferi engelleme konusunda büyük ölçüde güçsüz kaldığını kabul etti.
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Taktik değişiklik ve Barcola sorusu
Godts'ın gelişi, Premier League'e sansasyonel bir transferle adı ciddi şekilde anılan Bradley Barcola'nın geleceğine dair merakı daha da artırıyor. Godts ve Torres'in artık resmen kadroda yer almasıyla birlikte, Luis Enrique'nin hücum üçlüsünde forma rekabeti doruk noktasına ulaştı.
Belçikalı oyuncunun hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesi, geçen sezon Eredivisie'de ortaya koyduğu inanılmaz üretkenlikle birleşince, onu mevcut düzene doğrudan tehdit hâline getiriyor. Godts, 2011'den bu yana tek bir sezonda 15 gol ve 15 asist barajına ulaşan yalnızca üç oyuncudan biri olmuştu.
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