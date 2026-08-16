Modern transfer piyasasında nadiren görülen bir hamlede Ajax, Godts'un Paris Saint-Germain'e ayrılışını kutlamak için beklentilerin de ötesine geçti. Hollanda devinin, Eyfel Kulesi'nin hemen gölgesindeki Seine Nehri kıyısının bir bölümünü kapatarak 21 yaşındaki kanat oyuncusuna adanmış dev bir pankart açtığı görüldü.

Bu görsel, titizlikle tasarlandı ve Paris ekibiyle özdeşleşen geleneksel kırmızı, mavi ve beyaz çizgileri taşıdı. Böylece Godts'un Amsterdam'daki geçmişi ile Fransa'nın başkentindeki prestijli geleceği arasında bir köprü kuruldu.

Bu görkemli jest, Eredivisie ekibinin dijital mecralarda peş peşe yaptığı paylaşımların ardından geldi. Kulüp, son 24 saatte sosyal medyayı Belçikalı milli oyuncu için öne çıkan anlar ve duygusal mesajlarla adeta doldurdu. Kulüp, bir paylaşımında "Ajax her zaman evin olacak" derken, bir diğerinde ise ona "Yeteneğini PSG'ye taşı" çağrısında bulundu.



